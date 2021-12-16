7 самых маленьких внедорожников, которые сломают шаблон

Разве нужно еще что-то говорить о ЛуАЗ-969М?

1. Suzuki Jimny

Suzuki Jimny настоящая легенда сегмента.

2. Suzuki X-90

Большим спросом Suzuki X-90 не пользовался.

3. Daihatsu Taft/Wildcat

Отличный автомобиль Daihatsu Taft/Wildcat.

4. Gurgel X-12

Выглядит очень мило и мощно этот Gurgel X-12.

5. ЛуАЗ-969М

Разве нужно еще что-то говорить о ЛуАЗ-969М?

6. ГАЗ-64/67Б

Пускай ГАЗ-64/67Б и копия, зато какая!

7. Willys MB

Дедуля Willys MB свой бензин ел не просто так.