10 старомодных тенденций, которые сегодня кажутся абсолютно безумными

Старомодные тенденции, которые сегодня кажутся абсолютно безумными.
Чего только не делали люди в погоне за модой. И множество женщин во всём мире каждое утро тратят немало времени на макияж, а потом отправляются на шоппинг и тратят баснословные суммы на одежду. А в былые времена люди даже рисковали своим здоровьем в стремлении к эталону красоты. С того времени представления о красоте радикально изменились, и многие тенденций моды прошлого кажутся, как минимум, странными.
1. Яд в глаза
Яд для блеска в глазах. / Фото: otvet.mail.ru
Одним из наиболее токсичных растений в мире является паслен. Даже малых доз этого растения достаточно, чтобы человек отправился к праотцам. В Италии же эпохи Возрождения женщины пользовались этим веществом достаточно активно, желая быть более привлекательными. Итальянцы называли паслен “белладонна”, что переводилось как “прекрасная дама”, и закапывали его в глаза, чтобы глаза были блестящими, а зрачки - большими. В погоне за красотой дам не останавливало даже усиление сердцебиения, ухудшение зрения и риск полностью ослепнуть.
2. Гульфик
Гульфик как способ обратить на себя внимание.
Люди разных культур на протяжении всей истории считали, что выпуклость на брюках в районе паха является сексуальной. В Англии эта причуда существовала лет этак 500 лет. Изначально гульфики были незаметными небольшими “мешочками для пенисов” на мужских трико. Но к времени правления Эдуарда IV мужчины с помощью этих аксессуаров во всю визуально увеличивали размер своих гениталий. А ко времени правления Генриха VII гульфики и вовсе выросли до невероятно огромных размеров. Окончательно искоренила моду на гульфики только Елизавета I.
3. Приклеивание сросшихся бровей
Старомодная тенденция: приклеивание сросшихся бровей./фото: tao-express.ru
Каждая уважающая себя женщина в Древней Греции должна была позаботиться о том, чтобы её брови выглядели сросшимися. Древние греки считали, что “монобровь” является самым сексуальным нюансом в любой женщине. Поэтому гречанки втирали в лоб между бровями черный порошок или сажу, чтобы брови казались единым целым. Иногда даже доходило до того, что девушки приклеивали между бровями окрашенную в черный цвет козью шерсть.
4. Черные зубы
Чёрные зубы - красота по-японски. / Фото: sonnikonline.club
До недавнего времени в Японии считали, что кариес — это красиво. Поэтому, женщины окрашивали зубы в чёрный цвет. Эта мода появилась у японских женщин очень давно, а ее истоки отследить невозможно. Известно, что в 900 г. н.э. такая мода уже существовала. Правда, со временем чернозубые женщины вышли из моды. В 1870 году, примерно через 1000 лет существования этой практики, черные зубы были запрещены.
5. Каблуки разной высоты
Каблуки разной высоты как спасение от хроматы. / Фото: dietology-health.ru
Александра Датская была настоящей законодательницей моды. Любой наряд, который надевала невеста принца, немедленно начинали копировать по всей стране. Дошло до смешного — когда Александра заболела ревматизмом и начала хромать, это тоже начали копировать модницы. Чтобы хромота выглядела естественной, женщины начали надевать разные туфли — одну с высоким каблуком и вторую с низким. Вскоре такая обувь с каблуками разной высоты под маркой “Хромота Александры” появилась и в магазинах.
6. Ношение громоотвода на голове
Противогромовые шляпки. / Фото: uptodatesearch.info
Когда Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, он сделал не только выдающееся научное открытие, но и способствовал возникновению новой тенденции в моде. На парижских улицах появились женщины в так называемых “молниевых шляпках”. Это, по сути, были шляпки с прикрепленными к ним металлическими стержнями, которые спускались к земле. А особые модницы также носили с собой зонтики, которые были также оснащены металлическими стержнями, ведущими к земле.
7. Порез на щеке
Старомодная тенденция: порез на щеке. / Фото: thevintagenews.com
Ничто так не демонстрирует брутальность и мужественность, как кровоточащая рана на щеке. По крайней мере, так считали немцы в конце XIX века и старались любыми способами заполучить шрам на лице. Учащиеся регулярно проводили дуэли, во время которых надевали защитные маски, которые закрывали только горло и глаза, а остальные части лица оставались открытыми.
8. Каблуки высотой 0,6 метра
Старомодная тенденция: каблуки высотой 0,6 метра./фото: varicoze.ru
В средние века Флоренция считалась мировой столицей стиля. Поэтому неудивительно, что местные дамы были признанными самыми изысканными модницами. Но ни одна тенденция, пожалуй, не может сравниться с чопинами - туфлями на платформе высотой до 0,6 метра. Эта необычная обувь стала настолько популярной, что ее начали носить даже мужчины.
Передвигаться на чопинах было невероятно трудно, практически это можно было приравнять к хождению на ходулях. Но модниц Флоренции это ничуть не смущало. Большинство людей, которые жили за пределами Флоренции, считали эту моду абсурдной. Кроме того, было принято считать, что ношение этих туфель приводит к тому, что женщины не могут танцевать, а ведь это было худшим из всех грехов.
9. Семь рубашек
Старомодная тенденция: семь рубашек./фото: pixbam.com
Культурная революция Мао изменила и моду. Респектабельные “маоисты” носили костюмы с приподнятыми воротниками, которые походили на традиционные китайские одеяния. Другие люди носили военную форму, чтобы показать свою приверженность к партии. А некоторые члены молодежных группировок начали надевать столько рубашек, сколько возможно.
По словам писателя Юнг Чанг, одной из модных тенденций для молодых людей во время культурной революции было надевать несколько рубашек со стоячими воротниками, а поверх этого всего пиджак. Почему-то считалось, что чем больше рубашек носишь, тем более умный. Особым “писком моды” также считались кроссовки без шнурков.
10. Носки с сандалиями
Старомодная тенденция: носки с сандалиями./фото: restnova.com
В Древнем Риме появилась одна из самых необычных модных тенденций всех времен - носить носки с сандалиями. Оказывается тысячи лет назад представители одной из самых развитых цивилизаций ходили в шерстяных носках-гольфах до колена и сандалиях с открытым носком. Поэтому, сандалии без носков — относительно новое изобретение.
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