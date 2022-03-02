7 фантастической красоты мест, где снимали знаменитый сериал «Игра Престолов»

Кадры и локации из 7-го сезона телесериала «Игра Престолов».

Севильский Алькасар, Испания (Водные сады, Дорн)

Алькасар - крепость в Испании VIII-XIV вв. | Фото: boredpanda.com.

Алькасар стал декорацией для Водный садов в Дорне. | Фото: 4.bp.blogspot.com.

Замок Дун, Шотландия (Винтерфелл)

Родовое гнездо семейства Старк. | Фото: kruto.me.

Замок Дун, Шотландия. | Фото: kruto.me.

Лестница в стиле барокко (Дубровник) и знаменитая сцена искупления королевы

Сцена искупления королевы Серсеи. | Фото: quibbll.com.

Лестница в стиле барокко, Дубровник. | Фото: quibbll.com.

Крепость Клис, Хорватия (Город Миэрин)

Город Миэрин - место, где разворачивалось действие во главе с Дейнерис Таргариен. | Фото: quibbll.com.

Крепость Клис, Хорватия. | Фото: quibbll.com.

Известняковая скала «Лазурное окно», Мальта (Место свадьбы Дейнерис и Кхала Дрого)

Известняк «Лазурное окно» - удивительный природный памятник. | Фото: akoola.org.

Свадьба Дейнерис и Кхала Дрого - одна из знаковых сцен 1-го сезона сериала «Игра Престолов». | Фото: akoola.org.

Форт Ловриенац, Дубровник (Красный замок, Королевская Гавань)

Форт Ловриенац, Дубровник. | Фото: openmonte.com.

Форт задействован практически во всех сезонах телесериала. | Фото: openmonte.com.

Буковая аллея Даркхеджес, Северная Ирландия (Королевский тракт)

Живописная Буковая аллея, которую часто используют в качестве пейзажного фона. | Фото: kruto.me.

В телесериале Буковая аллея называется Королевским трактом. | Фото: kruto.me.