7 фантастической красоты мест, где снимали знаменитый сериал «Игра Престолов»

Кадры и локации из 7-го сезона телесериала «Игра Престолов».
Относительно недавно стартовал 7-й сезон телесериала «Игра Престолов». Фильм, уже ставший культовым, привлекает к себе многомиллионную аудиторию не только интересно закрученным сюжетом, отличной игрой актеров, но и невероятными локациями, в которых разворачиваются действия. Несмотря на то, что «Игра Престолов» - это телесериал в жанре фэнтези, его создатели огромное внимание уделили съемкам на фоне реальных пейзажей и замков. Какие живописные местах стали декорациями к фильму – далее в обзоре.
Севильский Алькасар, Испания (Водные сады, Дорн)
Алькасар - крепость в Испании VIII-XIV вв. | Фото: boredpanda.com.
Алькасар стал декорацией для Водный садов в Дорне. | Фото: 4.bp.blogspot.com.
Великолепный дворец Сунспир крепости Алькасар в Испании является старейшим местом, где до сих пор проживает королевская семья. Нижние уровни замка представители династии любезно согласились предоставить для съемок «Игры Престолов».
Замок Дун, Шотландия (Винтерфелл)
Родовое гнездо семейства Старк. | Фото: kruto.me.
Замок Дун, Шотландия. | Фото: kruto.me.
Замок Дун стал декорациями родового гнезда семейства Старков – Винтерфелла. Мрачные каменные стены как нельзя лучше подошли к суровой атмосфере северного королевства.
Лестница в стиле барокко (Дубровник) и знаменитая сцена искупления королевы
Сцена искупления королевы Серсеи. | Фото: quibbll.com.
Лестница в стиле барокко, Дубровник. | Фото: quibbll.com.
Именно с лестницы в стиле барокко в Дубровнике (Хорватия) началась одна из самых знаковых сцен – искупление королевы Серсеи. После этого эпизода крылатыми стали слова: «Позор!»
Крепость Клис, Хорватия (Город Миэрин)
Город Миэрин - место, где разворачивалось действие во главе с Дейнерис Таргариен. | Фото: quibbll.com.
Крепость Клис, Хорватия. | Фото: quibbll.com.
Крепость Клис в Хорватии - еще одна прекрасная декорация для отображения целого города. Брусчатка, развалины, каменные стены - повсюду чувствуется дыхание древности.
Известняковая скала «Лазурное окно», Мальта (Место свадьбы Дейнерис и Кхала Дрого)
Известняк «Лазурное окно» - удивительный природный памятник. | Фото: akoola.org.
Свадьба Дейнерис и Кхала Дрого - одна из знаковых сцен 1-го сезона сериала «Игра Престолов». | Фото: akoola.org.
Одним из самых красивых мест на планете называют 28-метровую известняковую скалу в форме арки «Лазурное окно». Режиссеры часто используют ее в качестве живописного фона в своих кинолентах.
Форт Ловриенац, Дубровник (Красный замок, Королевская Гавань)
Форт Ловриенац, Дубровник. | Фото: openmonte.com.
Форт задействован практически во всех сезонах телесериала. | Фото: openmonte.com.
Прекрасные исторические постройки хорватского города Дубровника задействованы практически во всех сезонах. Именно туда режиссеры фильма «поместили» фэнтезийную Королевскую гавань.
Буковая аллея Даркхеджес, Северная Ирландия (Королевский тракт)
Живописная Буковая аллея, которую часто используют в качестве пейзажного фона. | Фото: kruto.me.
В телесериале Буковая аллея называется Королевским трактом. | Фото: kruto.me.
Сказочный вид буковой аллеи Даркхеджес стал потрясающим фоном для Королевского тракта в «Игре Престолов».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии