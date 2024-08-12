17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки

Суровые русские лифты.
Каждый человек, живущий в доме с лифтом, может рассказать о буднях этого грузоподъемника много интересного и веселого. Ну а те, кто лишен возможности регулярно лицезреть все эти красоты в своем подъезде может порадоваться за жителей 17 домов из нашего обзора, в которых все так нестандартно, так самобытно, так ярко.
1. Свинья с хорошим музыкальным вкусом
Душевные пожелания.
2. Островок доброты в нашем жестоком мире
Стена добра.
3. Лифт - круче социальных сетей
Милая переписка.
4. Угонщики лифтов будут жестоко наказаны сотрудниками ДПС
ДПС против незваных гостей.
5. Законы логики здесь бессильны
Инструкция по эксплуатации.
6. Кнопка «1» - 7 этаж, что тут непонятного
«Нормальная» нумерация.
7. Никого не смущает отсутствие второго и третьего этажа!?
Сложнейшая система.
8. Спасибо за инструкция, ТСЖ!
Временные неудобства.
9. «Без плана, мы бы не справились!»
Сложный план эвакуации.
10. Лишь потерявши - плачем...
Ракетный ранец и пожелания скорейшего выздоровления.
11. «Как ему отказать!? Он же такой милый!»
Кот-хулиган.
12. Ох уж эти современные Золушки!
Потеря.
13. «Да, иногда, бывает и так, что вниз - это вверх, а вверх - это вниз...»
Лифт, который противоречит законам логики.
14. Уснул в пути
Долгая дорога.
15. Лифт - это не только подъемная машина, но и прекрасное место для занятий спортом или демонстрации растяжки
«Дверь не придержите?»
16. «Интересно, а как же я по-вашему доставлю свою машину на 7-ой этаж!?»
Чудовищные правила.
17. Лифт премиум-класса для комфортабельных поездок
Унитаз в лифте.
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