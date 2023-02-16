Сбывшаяся мечта: как живется «пещерному» семейству под огромным валуном среди пустыни

Вот уже 30 лет мексиканское семейство живет под огромным валуном среди пустыни (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Многие годы эти скалы привлекали Бенито, в особенности огромные валуны у их подножия (заповедник Ocampo, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Бенито Эрнандесу удалось воплотить свою детскую месту спустя 40 лет (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Так все начиналось (фото из архива семейства Эрнандес). © VANGUARDIA MX.

Нехитрые пожитки мексиканского семейства Эрнандес, обитающего в пустыне под огромным валуном (штат Коауил, Мексика).

Хозяйская спальня в пещерном доме. | Фото: radarmedia.net.

Самодельный водопровод обеспечивает нужным количеством воды не только людей, но и растения вокруг пещерного дома (заповедник Ocampo). © VANGUARDIA MX.

Кухня в пещерном доме (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Так выглядит «ванная комната» и туалет (заповедник Ocampo). © VANGUARDIA MX.

В 2013 г. семейство Эрнандес прославилось не только на всю страну (Бенито демонстрирует фото из журналов). © VANGUARDIA MX.

Предприимчивый Бенито водит туристов на экскурсии в древние пещеры, где сохранились наскальные рисунки (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Теперь детские комнаты сдают любопытным туристам, которым интересно пожить в пещере (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.

Любители экстремальных путешествий с радостью проводят ночь другую в столь экзотическом месте (заповедник Ocampo, Мексика).