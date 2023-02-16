Сбывшаяся мечта: как живется «пещерному» семейству под огромным валуном среди пустыни

Несмотря на то, что на дворе уже давно как XXI век, в мире еще можно найти пещерных людей, которые осознанно сделали свой выбор и ни о чем не жалеют. Как, например, мексиканец Бенито, который 30 лет назад начал обживать огромный валун среди пустыни и преуспел в этом. Несмотря на то, что благ цивилизации в нем нет, да и обстановка совсем уж нехитрая, но это необычное место среди заповедной зоны привлекает туристов, которые мечтают обзавестись подобным жильем.
Вот уже 30 лет мексиканское семейство живет под огромным валуном среди пустыни (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Эта необычная история началась тогда, когда 70 летний мексиканец Бенито Эрнандес (Benito Hernandez) был еще мальчишкой. Ему было всего лишь 8 лет, когда во время путешествия с отцом по пустыне Коауила он увидел огромный валун среди россыпи камней. Несмотря на детский возраст, он сразу определил, что под этим гигантом получился бы не плохой дом.
Многие годы эти скалы привлекали Бенито, в особенности огромные валуны у их подножия (заповедник Ocampo, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Эти детские фантазии много лет не покидали Бенито, который с завидной периодичностью наведывался к этому месту и строил планы на будущее. В итоге, когда он стал взрослым, посоветовавшись со своей супругой Сантой Мартой (Santa Martha de la Cruz Villarreal), все-таки решился на покупку этого клочка земли. С этих пор и началась «пещерная жизнь» большого семейства, ведь к тому времени у супругов уже было семеро детей.
Бенито Эрнандесу удалось воплотить свою детскую месту спустя 40 лет (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Так все начиналось (фото из архива семейства Эрнандес). © VANGUARDIA MX.
Учитывая, что огромный валун нависает над землей, проектирование и строительство много времени не забрало. Отцу семейства оставалось лишь возвести фасад и две крошечные боковые стены, вырубить камеры внутри скальной породы, которые служат отдельными комнатами, навесить двери и пристроить несколько окон. В итоге получился энергоэффективный дом площадью около 40 кв. м, созданный из натуральных материалов и крышей весом в 850 тонн. Такое массивное «кровельное покрытие» совсем не пугает «пещерных людей», они уверены, что если валун простоял уже несколько веков и ничего с ним не случилось, то и на их век хватит.
Нехитрые пожитки мексиканского семейства Эрнандес, обитающего в пустыне под огромным валуном (штат Коауил, Мексика).
Хозяйская спальня в пещерном доме. | Фото: radarmedia.net.
Самодельный водопровод обеспечивает нужным количеством воды не только людей, но и растения вокруг пещерного дома (заповедник Ocampo). © VANGUARDIA MX.
Единственное, что все-таки огорчает семейство авантюристов, так это отсутствие электричества и элементарных благ, ведь пустынная зона в заповеднике совсем отрезана от цивилизации. С водой вопрос решился довольно быстро, потому что рядом с каменным образованием находится кристально чистый родник, который изобретательный Бенито облагородил и даже умудрился создать водопровод. Правда вода в тем течет самотеком, но этого вполне достаточно для жизни и всех хозяйственных нужд, вплоть до полива растений, которые создают живительную прохладу в жаркие дни. Хотя супруги от жары совсем не страдают, учитывая, что огромный валун не дает ни прогреться жилищу, ни остывать во время холодных зимних ночей.
Кухня в пещерном доме (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Так выглядит «ванная комната» и туалет (заповедник Ocampo). © VANGUARDIA MX.
Учитывая, что ни электричества, ни газа в пещере нет, хозяйке приходится готовить на дровяной печи, но она не жалуется, ведь за столько лет научилась мастерски это делать даже в таких первобытных условиях. Нехитрая мебель и примитивная кухонная утварь – единственная ценность в доме, который стал довольно популярным среди туристов после одного события.
В 2013 г. семейство Эрнандес прославилось не только на всю страну (Бенито демонстрирует фото из журналов). © VANGUARDIA MX.
Интересный факт от Novate.ru: Это произошло в 2013 г., когда в стране подводились итоги увлекательного проекта Yahoo Homes editor's pick на «лучшую историю жизни». Именно тогда весь мир и узнал о необычном семействе «пещерных» людей, которые многие годы живут вдали от цивилизации. Благодаря этому любители эко-туризма и экстремалы, оправляясь в пустыню, в обязательном порядке посещают отшельников, что начало приносить небольшой доход супругам, которые живут более чем скромно.
Предприимчивый Бенито водит туристов на экскурсии в древние пещеры, где сохранились наскальные рисунки (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Дети уже давно выросли и уехали в близлежащие населенные пункты, остались одни лишь старики, которые со временем вкусили радость общения с приезжими людьми. Они не просто проводят экскурсию по своему дому, но и показывают валуны с наскальной живописью, и даже могут предложить остаться на ночь. Однажды, один из приезжих даже предложил огромные деньги за этот «пещерный рай» среди пустыни, около 100 тыс. дол., что для этой местности непостижимая сумма. Но супруги напрочь отказались продавать дом и до сих пор в нем обитают и снова строят планы.
Теперь детские комнаты сдают любопытным туристам, которым интересно пожить в пещере (штат Коауил, Мексика). © VANGUARDIA MX.
Любители экстремальных путешествий с радостью проводят ночь другую в столь экзотическом месте (заповедник Ocampo, Мексика).
Как оказалось, такое внимание благотворно сказывается на их семейном бюджете и теперь предприимчивый Бенито не только установил указатели, чтобы ненароком никто не проехал мимо, но и подумывает об организации пещерного отельного номера под валуном, расположенном напротив их необычной резиденции.
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