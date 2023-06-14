Как убрать ржавчину с инструментов

Образование ржавчины на инструментах — довольно распространенное явление. Но ржавчина перестанет быть проблемой, если знать, как приготовить простое, но очень эффективное средство, с помощью которого получится быстро вернуть инструментам их первоначальный блеск.







Чтобы приготовить средство для удаления ржавчины, растворите в 100 мл воды 20 гр лимонной кислоты.







К полученному раствору добавьте 15 мл перекиси водорода. Увеличивайте количество ингредиентов в зависимости от количества инструментов, которые необходимо почистить. Результат от использования средства будет заметен уже через несколько часов.







Но чтобы получить идеально чистые инструменты, их рекомендуется оставить в растворе на 12 часов.





Читать далее →