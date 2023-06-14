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Как убрать ржавчину с инструментов

Образование ржавчины на инструментах — довольно распространенное явление. Но ржавчина перестанет быть проблемой, если знать, как приготовить простое, но очень эффективное средство, с помощью которого получится быстро вернуть инструментам их первоначальный блеск.

Как убрать ржавчину с инструментов

Чтобы приготовить средство для удаления ржавчины, растворите в 100 мл воды 20 гр лимонной кислоты.

Как убрать ржавчину с инструментов

К полученному раствору добавьте 15 мл перекиси водорода. Увеличивайте количество ингредиентов в зависимости от количества инструментов, которые необходимо почистить. Результат от использования средства будет заметен уже через несколько часов.

Как убрать ржавчину с инструментов

Но чтобы получить идеально чистые инструменты, их рекомендуется оставить в растворе на 12 часов.

Как убрать ржавчину с инструментов
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