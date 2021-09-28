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Как обеспечить суперпрочное соединение, используя ингредиент, который есть у каждого дома


Как обеспечить суперпрочное соединение, используя ингредиент, который есть у каждого дома

В доме то и дело что-то ломается. Появляется острая необходимость срочно соединить части сломанной вещи обратно. Самое очевидное, что можно сделать в подобной ситуации – воспользоваться клеем. Однако, даже лучший клей не станет панацеей. Для действительно надежного и быстрого соединения следует воспользоваться «народной мудростью».

Приклеивать можно все, что душа пожелает. /Фото: drive2.ru.

Приклеивать можно все, что душа пожелает. /Фото: drive2.ru.

 

Ничего «специального» и экстравагантного для реализации метода «мертвой склейки» не понадобится. В первую очередь нужен любой доступный секундный клей, а также сода. Найти клей в магазине не составит особого труда, а сода по большей части есть в каждом доме. Правильное смешивание двух этих ингредиентов вызывает химическую реакцию, которая по своему принципу напоминает сварку.
Результат химической реакции. /Фото: pitbikeclub.ru.

Результат химической реакции. /Фото: pitbikeclub.ru.

 

Склеивать таким способом можно как предметы из одного вещества, так и предметы из разных веществ. Например, можно намертво склеить пластик и дерево, или дерево и металл, или пластик и стекло. Продолжать список можно до бесконечности. В некоторых ситуациях после склейки может понадобиться обработка деликатной наждачной бумагой для повышения эстетических качеств ремонтируемого предмета.

Сначала наносится клей, потом насыпается сода. /Фото: monitorfm.ru.

Сначала наносится клей, потом насыпается сода. /Фото: monitorfm.ru.

 

Само собой, есть некоторые правила и ограничения при работе с данной смесью. Во-первых, скрепляемые предметы должны быть обязательно чистыми и сухими. Также их следует обезжирить для обеспечения наилучшего сцепления. Во-вторых, сначала всегда наносится клей и скрепляются вещи, а только после этого на место соединения добавляется сода, которая вызовет химическую реакцию.

Совет: если приходится склеивать мокрое дерево, то необязательно сушить его полностью, достаточно просушить место склейки. Сделать это можно при помощи предварительного добавления растворителя на это место.

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Как обеспечить суперпрочное соединение, используя ингредиент, который есть у каждого дома

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Как обеспечить суперпрочное соединение, используя ингредиент, который есть у каждого домаПодписаться на мой Instagram
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