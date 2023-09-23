8 музеев США, которые могут похвастаться невероятным дизайном

1. Центр искусств Уокера от Эдварда Ларраби Барнса и Herzog & de Meuron (Миннеаполис, штат Миннесота)

Walker Art Center – является не обычным музеем, а многонациональным центром искусств и культуры (Миннеаполис, штат Миннесота). | Фото: ru.wikipedia.org.

В Walker Art Center собраны произведения изобразительного и прикладного искусства, фотографии, достижения киноиндустрии (Миннеаполис, штат Миннесота).

2. Художественный музей Нельсона-Аткинса от Стивена Холла и BNIM Architects (Канзас-Сити, штат Миссури)

Новые корпуса Музея облицованы полупрозрачным стеклом, пропускающим дневной свет, а ночная подсветка позволяет подчеркнуть особое очарование произведений искусства (The Nelson-Atkins Museum of Art, Канзас-Сити) . | Фото: theblissfulgardeners.com.

Для размещения быстро растущих коллекций The Nelson-Atkins Museum of Art было добавлено 4 масштабных павильона (Канзас-Сити, штат Миссури).

3. Автомобильный музей Петерсена от Kohn Pedersen Fox (Лос-Анджелес, штат Калифорния)

Petersen Automotive Museum – музей, где собраны уникальнейшие модели автотранспорта, которые когда-либо выпускались в Америке и не только (Лос-Анджелес, штат Калифорния). | Фото: puteshestvovat.com.

Музей «обернули» в причудливой формы оболочку, созданную из 308 металлических лент (Petersen Automotive Museum, Лос-Анджелес).

В Музее собрана уникальная коллекция автотранспорта, которая постоянно обновляется и пополняется (Petersen Automotive Museum, Лос-Анджелес).

4. Музей современного искусства Сан-Франциско от Snøhetta (Сан-Франциско, штат Калифорния)

Музей современного искусства Сан-Франциско – один из крупнейших музеев, экспозиции которого посвящены сугубо изобразительному искусству. | Фото: en.wikipedia.org.

Благодаря расширению, выставочная площадь SFMOMA составляет 16 тыс. кв. метров, где экспонируется около 33 тыс. произведений искусства (Сан-Франциско, штат Калифорния).

5. Музей Сальвадора Дали от Yann Weymouth-HOK (Сент-Питерсберг, Флорида)

Salvador Dali Museum – один из крупнейших музеев Соединенных Штатов (Сент-Питерсберг, Флорида). | Фото: visitstpeteclearwater.com.

Музей посвящен не только творчеству Сальвадора Дали, здесь выставляются лучшие творения XX века (Сент-Питерсберг, Флорида).

6. Музей де Янга от Herzog & de Meuron (Сан-Франциско, штат Калифорния)

Музей де Янга — художественный музей в парке Золотые ворота, входящий в музейный комплекс Музея изобразительных искусств Сан-Франциско (штат Калифорния). | Фото: thebettervacation.com.

Впечатляющий дизайн и новые форы Музея не умоляют его прошлого (De Young Memorial Museum, Сан-Франциско).

7. Национальный музей афроамериканской истории и культуры от Дэвида Аджайе (Вашингтон, округ Колумбия)

Проект Национального музея афроамериканской истории и культуры, разработанный Дэвидом Аджайе стал победителей премии Beazley Designs of the Year (Вашингтон, округ Колумбия).

Формы и идея здания Музея призваны пронести национальную культуру и идеи афроамериканцев сквозь годы и десятилетия (National Museum of African American History and Culture, Вашингтон).

8. Музей Соломона Гуггенхайма от Фрэнка Ллойда Райта (Нью-Йорк)

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке – одновременно является важным культурным и образовательным центром, а также флагманом международной сети музеев (США).