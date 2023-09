8 музеев США, которые могут похвастаться невероятным дизайном

1. Центр искусств Уокера от Эдварда Ларраби Барнса и Herzog & de Meuron (Миннеаполис, штат Миннесота)

Walker Art Center – является не обычным музеем, а многонациональным центром искусств и культуры (Миннеаполис, штат Миннесота). | Фото: ru.wikipedia.org.

В Walker Art Center собраны произведения изобразительного и прикладного искусства, фотографии, достижения киноиндустрии (Миннеаполис, штат Миннесота).

2. Художественный музей Нельсона-Аткинса от Стивена Холла и BNIM Architects (Канзас-Сити, штат Миссури)

Новые корпуса Музея облицованы полупрозрачным стеклом, пропускающим дневной свет, а ночная подсветка позволяет подчеркнуть особое очарование произведений искусства (The Nelson-Atkins Museum of Art, Канзас-Сити) . | Фото: theblissfulgardeners.com.

Для размещения быстро растущих коллекций The Nelson-Atkins Museum of Art было добавлено 4 масштабных павильона (Канзас-Сити, штат Миссури).

3. Автомобильный музей Петерсена от Kohn Pedersen Fox (Лос-Анджелес, штат Калифорния)

Petersen Automotive Museum – музей, где собраны уникальнейшие модели автотранспорта, которые когда-либо выпускались в Америке и не только (Лос-Анджелес, штат Калифорния). | Фото: puteshestvovat.com.

Музей «обернули» в причудливой формы оболочку, созданную из 308 металлических лент (Petersen Automotive Museum, Лос-Анджелес).

В Музее собрана уникальная коллекция автотранспорта, которая постоянно обновляется и пополняется (Petersen Automotive Museum, Лос-Анджелес).

4. Музей современного искусства Сан-Франциско от Snøhetta (Сан-Франциско, штат Калифорния)

Музей современного искусства Сан-Франциско – один из крупнейших музеев, экспозиции которого посвящены сугубо изобразительному искусству. | Фото: en.wikipedia.org.

Благодаря расширению, выставочная площадь SFMOMA составляет 16 тыс. кв. метров, где экспонируется около 33 тыс. произведений искусства (Сан-Франциско, штат Калифорния).

5. Музей Сальвадора Дали от Yann Weymouth-HOK (Сент-Питерсберг, Флорида)

Salvador Dali Museum – один из крупнейших музеев Соединенных Штатов (Сент-Питерсберг, Флорида). | Фото: visitstpeteclearwater.com.

Музей посвящен не только творчеству Сальвадора Дали, здесь выставляются лучшие творения XX века (Сент-Питерсберг, Флорида).

6. Музей де Янга от Herzog & de Meuron (Сан-Франциско, штат Калифорния)

Музей де Янга — художественный музей в парке Золотые ворота, входящий в музейный комплекс Музея изобразительных искусств Сан-Франциско (штат Калифорния). | Фото: thebettervacation.com.

Впечатляющий дизайн и новые форы Музея не умоляют его прошлого (De Young Memorial Museum, Сан-Франциско).

7. Национальный музей афроамериканской истории и культуры от Дэвида Аджайе (Вашингтон, округ Колумбия)

Проект Национального музея афроамериканской истории и культуры, разработанный Дэвидом Аджайе стал победителей премии Beazley Designs of the Year (Вашингтон, округ Колумбия).

Формы и идея здания Музея призваны пронести национальную культуру и идеи афроамериканцев сквозь годы и десятилетия (National Museum of African American History and Culture, Вашингтон).

8. Музей Соломона Гуггенхайма от Фрэнка Ллойда Райта (Нью-Йорк)

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке – одновременно является важным культурным и образовательным центром, а также флагманом международной сети музеев (США).

Музеи — это не только место, где хранятся и выставляются предметы искусства, достижения промышленности или археологические артефакты, имеющие особое значения для той или иной страны/города и даже конкретного человека. Случается, что музейная архитектура бросает вызов искусству и дополняет его, притягивая взоры и поощряя людей совершить путешествие вглубь истории или насладиться знаковыми культурными шедеврами. Авторы Novate.ru подобрали 8 лучших музеев Соединенных Штатов с невероятным дизайном, который превратил их из местных достопримечательностей в глобальные.Центр искусств Уокера (Walker Art Center) в Миннеаполисе, более известный как WAC, является одним из самых важных музеев современного искусства и культурных центров Соединенных Штатов. Основанный в 1879 году как личная галерея предпринимателя Томаса Барлоу Уокера и, открытый как публичный музей в 1927 году, WAC с 1971 года занимает довольно заметное здание, спроектированное американским архитектором Эдвардом Ларраби Барнсом, к которому в 2005 году было добавлено культовое пространство, разработанное швейцарской фирмой Herzog & de Meuron.Учитывая, что WAC позиционирует себя как центр искусства, а не просто хранилище, специалисты Herzog & de Meuron старались следовать этой идее. Благодаря чему новое пространство является впечатляющей структурой, состоящей: из 7-этажной башни, облицованной тиснеными металлическими листами, сложенными так, чтобы напоминать фигурку оригами; театра Макгуайра на 385 мест; главной гостиной, окруженной тремя уровнями балконов, напоминающих планировку итальянского оперного театра и обширной облагороженной территории. Проект реконструкции также расширил Сад скульптур музея и добавил «застекленную улицу» – малоэтажную полупрозрачную конструкцию, которая соединяет старое здание и новый объект.Художественный музей Нельсона-Аткинса (The Nelson-Atkins Museum of Art), построенный в 1933 году и хранящий около 35 тыс. произведений искусства, требовал реконструкции, за которую взялись известный архитектор Стивен Холл и специалисты компании BNIM Architects. В 2007 году архитектурный комплекс Музея уже состоял из 5 зданий, соединенных между собой открытыми пространствами и расширенным Садом скульптур, которые стали местом сбора любителей искусства, при этом дополнительные выставочные пространства помогли разместить быстро растущую коллекцию музея.В 1994 году издатель журнала Роберт Э. Петерсен и его супруга Марджи основали Автомобильный музей (Petersen Automotive Museum), который изначально располагался в здании закрывшегося универмага. Поскольку музей постоянно обновляет и расширяет свою коллекцию, предоставляя посетителям широкий выбор «свежих» экспонатов круглый год, здесь можно увидеть исторические и новаторские коллекции, охватывающие новейшие модели и голливудскую классику, он требовал расширения и преобразований внутреннего пространства.В рамках празднования 20-летия его открытия было решено произвести кардинальную реконструкцию, причем реновация распространилась и на экспозицию музея. Архитекторы Kohn Pedersen Fox (KPF) разработали общую вторую оболочку из стали в виде волнистых полос, которые драпируются по всему объекту, больше похожему на арт-инсталляцию. Скульптурная оболочка охватывает комплекс в трех сторон, при этом сквозь переплетенные ленты можно рассмотреть внутренний фасад, окрашенный в красный цвет. Противопоставление между блестящей сталью внешней поверхности и ярко-красным цветом экстерьера, который в некоторой степени теперь является элементом интерьера, имитирует дизайн автомобиля.На данный момент работы продолжаются, хотя фасад уже готов и в ночное время он освещается изнутри, усиливая причудливые формы оболочки, созданной из 308 металлических лент (нержавеющая сталь, текстурированный алюминий, покрытый краской hot-rod red), каждая из которых имеет уникальный дизайн. Также планируется обновление внутреннего пространства, внедрение инновационного освещения, оснащение цифровыми дисплеями и инновационными учебными станциями, рассказывающими историю автомобилестроения, которое дало мощный толчок развития экономики многих стран мира.Музей современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA) – один из крупнейших музеев Соединенных Штатов, экспозиции которого посвящены изобразительному искусству. Основанный в 1935 году Музей требовал преобразований, которые поручены были коллективу компании Snøhetta, приложившему все усилия, чтобы новые расширения и преобразования старого здания стали украшением целого района и даже города. В итоге дизайн SFMOMA отвечает уникальным требованиям исторического места и городскому планированию Сан-Франциско. Масштаб здания соответствует миссии Музея, при этом укрепляет его взаимодействие с общественным пространством квартала. Пешеходные маршруты с замысловатым переплетением лестниц, платформ, террас, дорожек оживили улицы, окружающие Музей. Некоторые новоявленные пространства позволили организовать бесплатные галереи, стали центральным местом сбора публики и более обширных маршрутов трафика.Что можно ожидать от музея, носящего имя Сальвадора Дали? Сюрреализма, начинающего задолго до того, как удастся переступить его порог. Эти ожидания стали оправданными, начиная с 2011 года, когда здание музея Salvador Dali Museum было «реинкарнировано» специалистами Yann Weymouth-HOK. Эта компания и разрабатывала основное здание в 1982 году, представляющее собой монументальную бетонную трапецию, покрытую струящейся волной из стекла и стали, олицетворяющей поток жидкостей в природе, изображая классическо-фантастическую тему, являющуюся архитектурным ответом работам Сальвадора Дали.После трансформации основным центральным элементом экстерьера и интерьера музея является волнообразная конструкция из стекла и стали, спроектированная так, чтобы органично интегрироваться внутрь и наружу от прямолинейной бетонной оболочки. Концепция компонентов из стекла и стали основана на восхищении Дали разработкой геодезического купола Бакминстером Фуллером. В этом проекте команде архитекторов удалось завершить то, что Фуллер не смог из-за ограниченных технологий в то время. Их нововведение заключалось в том, чтобы изготовить глазурованную обшивку в цифровом виде с использованием вычислительных методов и параметрического моделирования. Результат: каждая стеклянная панель, каждый узел и стойка имеют свои уникальные параметры, а значит, и уникальную идентичность. Вот почему изогнутый стеклянный купол называется «Стеклянная загадка» и состоит из треугольных граней.За столетнюю историю Музей де Янга (De Young Memorial Museum) претерпел не одну реконструкцию, ведь здание побывало и в разрушительном пожаре, и пострадало от мощного землетрясения, произошедшего в 1989 году. Кардинальная же реновация началась в 2005 году по проекту известного швейцарского бюро Herzog & de Meuron, специалисты которого прибегли к радикальным мерам. От старого музея осталось лишь место, скульптуры и экспонаты (например, сфинксы и оригинальные пальмы на территории были отреставрированы и сохранены).Коллектив Herzog & de Meuron полностью отошел от прошлого дизайна и начали все заново с самого начала, в поисках чего-то гораздо большего и неожиданного. Такая стратегия придала музею ощущение вневременности, где «миражное» присутствие старого здания лишь ломает границы времени и говорит о том, что он всегда был, есть и будет. Об этом свидетельствует перевернутая пирамида в виде извилистой башни, которая дополняет новое здание, выступает в качестве символа Музея и обозначающего ориентира, заметного издалека. Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на грамотную организацию территории Музея. Его функциональный ландшафт спроектирован для того, чтобы приблизить людей к прекрасному и к окружающей среде через благоухающие сады и террасы, которые идеально сочетаются со зданием, а оно, в свою очередь, наполняет пространство особой эстетикой.Национальный музей афроамериканской истории и культуры (National Museum of African American History and Culture) – это один из новых музеев, который произвел неожиданный фурор и имеет фантастический успех с первого дня своего открытия (2016 год). Эффектные формы здания напоминают традиционную африканскую корону, а вот оболочка из рельефной бронзовой решетки, украшенной традиционными орнаментами народов Африки , отдает дань уважения их культуре и труду ремесленников, создающих неповторимые мотивы.Культовый архитектор современности Фрэнк Ллойд Райт со своей гениальной интуицией и незаурядным талантом в 1950-х годах сумел спроектировать задние музея так, что он до сих пор является ультрасовременной выставочной площадкой, с которой никто так и не рискнул посоперничать. Речь идет о проекте Музея Соломона Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) в Нью-Йорке, который значительно опередил свое время.Несмотря на то, что в свое время «перевернутый зиккурат», именно так назвали здание Музея, приняли не все, он является самым знаковым сооружением среди достижений мировой архитектуры. При этом он на каждом этапе являлся и до сих пор является прекрасной площадкой для демонстрации произведений искусства даже самых неожиданных (взять, хотя бы, арт-композиции, которые на раз подвешивали под куполом атриума).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: