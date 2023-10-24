Бытовые приёмы, которые выручат в любой непонятной ситуации

Чтобы упростить жизнь и сделать ее более комфортной, необходимо пользоваться всевозможными лайфхаками. Они помогают быстрее справляться с различными задачами и выполнять работу гораздо качественнее.







Особенно полезными являются бытовые хитрости. Даже если вы хозяйка со стажем, в списке Novate.ru точно найдутся приемы, которые выведут ваши навыки на новый уровень.



1. Мел против жирных пятен

2. Губка для «автоматического» полива

3. Петельки от жестяных банок для многоярусной вешалки

4. Таблетка для посудомойки для очистки решетки от вытяжки

5. Лак для волос для чистых носков

6. Разрыхлитель для чистки расчески

7. Эфирное масло для приятного аромата в ванной

Мел впитает в себя жир с тканиСледы от жирной пищи на одежде, особенно домашней – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Плюс не стоит забывать о салфетках, скатертях, которые тоже постоянно страдают после праздничных застолий и посиделок с друзьями. Поэтому под рукой всегда необходимо держать эффективное средство против подобных загрязнений. Постоянно использовать специальные пятновыводители – дорого. Гораздо лучше найти подручное средство, которое можно будет использовать сразу после обнаружения пятна, чтобы оно не успевало впитаться в ткань.Отличный вариант – обычный мел. Да-да, тот самый, которым мы когда-то писали на школьной доске (сейчас его можно купить в аптеке). Возьмите небольшой кусочек, измельчите его с помощью ступки, добавьте несколько капель воды, чтобы образовалась кашица, а затем аккуратно вотрите в загрязненный участок. Оставьте мел на десять-пятнадцать минут, после чего удалите остатки. Он впитает в себя основное количество жира, а затем можно будет постирать вещь обычным порошком на привычном режиме.Намочите губку и положите в горшок с растениемКомнатные растения – настоящий тренд последних сезонов. Их начали разводить даже те хозяйки, которые раньше старались держаться подальше от любой зелени. А все потому что цветы добавляют свежести и уюта в интерьер, вдыхают в него жизнь и являются настоящим украшением любой комнаты.Если вы тоже поддались этому тренду, нужно быть готовым к тому, что за растениями нужен постоянный уход. Кроме того, необходимо четко знать, в каких условиях они себя лучше всего чувствуют. Так, пока одни цветы прекрасно переносят засуху, другие нуждаются в регулярном поливе. Если вы не уверены, что вовремя будете насыщать их влагой, или в ближайшее время планируете отпуск, позаботьтесь о системе автоматического полива.Можно приобрести специальную систему, а можно воспользоваться помощью подручных средств. Во втором случае возьмите несколько губок для мытья посуды, хорошо смочите их водой и положите по несколько штук рядом с растениями, которые нуждаются в поливе. Они будут постепенно «делиться» влагой, тем самым поддерживая оптимальные условия для роста цветов. Конечно, полноценным поливом такую процедуру считать нельзя, однако она хотя бы убережет растения от стресса, спровоцированного длительной засухой.С помощью петельки получается скрепить две вешалки между собой.Каким бы большим ни был шкаф в спальне или в прихожей, места для одежды всегда не хватает, особенно если в квартире живет большая семья. В идеале – обустроить полноценную гардеробную с множеством ящиков, полок, штанг для вертикального хранения, но далеко не всем габариты квартиры позволяют провести подобные манипуляции. Поэтому приходится включать фантазию, проявлять креативность и выходить из ситуации с помощью подручных средств.Отличный вариант – собирать петельки от жестяных банок из-под газированных напитков, а когда наберется достаточное количество, делать с их помощью многоярусные вешалки. Необходимо надеть петлю на крючок и повесить на нее еще одну вешалку. Благодаря этой хитрости получится существенно сэкономить место в шкафу и, соответственно, разместить больше вещей.Таблетка устранит жир и прочие загрязненияВсе хозяйки, которые пользуются вытяжкой, знают не только о том, какая она удобная и полезная в применении, но также о том, насколько сложным является уход за прибором. Однако игнорировать этот процесс нельзя. Во время готовки на решетке накапливается большое количество жира, масла и прочих загрязнений, которые впоследствии провоцируют появление неприятного запаха и становятся источников размножения вредных микроорганизмов. По этой причине нужно регулярно мыть решетку, ведь от ее чистоты зависят порядок и гигиена на кухне.Есть и еще один важный нюанс – чистая решетка улучшает работу всей системы вытяжки, делает ее более эффективной. Если же на поверхности есть загрязнения, ухудшается проходимость, так как излишки жира попадают на фильтры и вентиляторы. Впоследствии это может привести к поломке устройства.Чтобы избежать негативных последствий, своевременно проводите чистку вытяжки. А поможет в этом трудоемком деле таблетка для посудомоечной машины. Просто положите решетку в таз, залейте ее кипятком и добавьте таблетку. Когда она растворится, засеките пять минут. По истечении времени вы заметите, что весь жир перешел в воду, а вам остается только аккуратно протереть решетку губкой и высушить ее.Лак создает на белых носках защитный слой.Несмотря на то, что белые носки являются непрактичными и быстро вымазываются, все равно они присутствуют в гардеробе многих людей, так как выглядят красиво, стильно и опрятно. Однако, чтобы не испортить впечатление о себе и своем образе, носки всегда необходимо поддерживать в идеальном состоянии.Чтобы на них не собирались пыль и грязь, воспользуйтесь следующим лайфхаком – сбрызните носочки лаком для волос, а затем просушите их феном. Совет может показаться странным, но именно эта хитрость позволит создать на поверхности ткани защитный слой, который не даст загрязнениям «осесть» на носках. В итоге они долгое время будут оставаться чистыми и белоснежными.Разрыхлитель ускоряет процесс очистки расчески от остатков бьюти-продуктов.Важными составляющими ухода за волосами являются не только шампуни, бальзамы, маски и прочие средства, которые мы обычно используем для здоровья, красоты и блеска прядей, но также выбор правильной расчески и ее своевременная чистка. Кому-то этот аспект может показаться несущественным на фоне других средств и процедур, однако именно от состояния расчески во многим зависит, как часто вам придется мыть голову, и в каком состоянии будут кончики.В процессе применения гребень собирает на себе остатки шампуня, кондиционера и прочих средств, которые мы наносим на волосы. Со временем они смешиваются и оседают на зубчиках расчески. Что происходит потом, вы наверняка догадываетесь – вся эта «взрывоопасная» смесь оказывается на локонах, что приводит к их быстрому загрязнению.Своевременный уход за расческой станет гарантией того, что на ваших волосах не окажется ничего лишнего, и они долгое время будут находиться в идеальном состоянии. А чтобы процедура чистки была максимально быстрой и эффективной, используйте разрыхлитель теста. Налейте в миску литр теплой воды, добавьте немного разрыхлителя и положите расческу в раствор примерно на полчаса. После этого вам останется лишь хорошо промыть ее под проточной водой и высушить.Капните аромамасло на втулку от туалетной бумагиВне зависимости от того, раздельный у вас санузел или совместный, все равно не получается избежать появления неприятного запаха. Обычно для его нейтрализации мы используем аромадиффузоры или освежители воздуха, однако можно обойтись и более бюджетными средствами. Для этого купите любимое эфирное масло и нанесите несколько капель на втулку внутри рулона туалетной бумаги. Благодаря такой хитрости, каждый раз, когда вы будете отрывать кусочек бумаги, по ванной комнате будет разноситься приятный аромат. Просто и эффективно!