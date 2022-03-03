«Это я удачно зашел!»: Лучшие цитаты кино персонажей Леонида Куравлева

Кого только не играл Леонид Куравлёв! Как только не перепрыгивал из эпохи в эпоху, из характера в характер! Играл и положительных советских людей, и аморальных элементов. Передовиков и алкоголиков, героев и воров. Даже инопланетянина, даже знаменитого армянского эндокринолога. 8 октября Леонид Куравлёв – народный и знаменитый, сыгравший две сотни ролей в кино – отметил 80-летие.
Леонид Куравлёв вырос на окраине Москвы в простой семье. Когда выбрал актёрскую профессию, вся родня была поражена, сражена и возмущённо говорила: «У Куравлёвых один сын, и тот чокнутый!»
В своё время будущего легендарного актёра отчислили из ВГИКа – он долго не мог преодолеть скованность и зажатость. Но потом восстановили. А уже через год он стал лучшим студентом курса. Его звали играть таких советских в доску парней, и он очеловечивал их. Звали играть авантюристов, мелких жуликов, и они становились главными героями, фразы и песни которых уходили в народ. «Вообще я сыграл трех воров — Жорж Милославский, Шура Балаганов в «Золотом теленке» Швейцера, Копчёный в фильме «Место встречи изменить нельзя». Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему», – удивлялся сам Куравляв.
Куравлёв играл маленьких людей, которые мечтали обвести вокруг пальца эпоху.
Жорж Милославский. «Иван Васильевич меняет профессию»
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть…
А что, Феденька, войны сейчас никакой нет у нас?
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О-о, да ты, ваше благородие, нарезался…
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Что Вы на меня так смотрите, отец родной, на мне узоров нету и цветы не растут!
Инспектор Грандэн, «Ищите женщину»
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Я, может, за месяц готовился к таинству брака! Я, может, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню!..
Мне, как жениху, неловко спрашивать про такие интимные вещи.
А теперь подсунут какое-нибудь дерьмо — и живи с ним!
Миша Дятлов, «Самая обаятельная и привлекательная»
— Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов.
— Ну, нет у нас ананасов!
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