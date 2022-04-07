Знаменитости, ставшие жертвами ограблений

На днях интернет потрясла новость: Ким Кардашьян ограбили в Париже! Неизвестные ворвались в ее номер и, угрожая пистолетом, забрали все драгоценности, в которых знаменитость накануне щеголяла перед поклонниками и папарацци. Увы, Ким не единственная звезда, ставшая жертвой преступников. Богатство напоказ привлекает не только фотографов, но и грабителей. Вот далеко не полный список звезд, пострадавших от рук бандитов.
Крис Браун
Крис Браун известен своим темным прошлым и связями с членами гангстерских группировок. Когда в его дом ворвались вооруженные грабители, многие считали, что певцу следует искать виновных среди своих дружков-гангстеров. Незадолго до того Браун как раз снял со счета 50 тысяч долларов, чтобы от души погулять в клубе, и спрятал наличность в сейф в своем калифорнийском доме в Сан Фернандо Вэлли. Вскоре после этого в доме появились грабители. Дома была лишь тетушка Брауна, которую бандиты под дулом пистолета заперли в гардеробной прежде, чем приступить к сейфу. Лица, знакомые с ситуацией, полагают, что к ограблению причастен знакомый Брауну клубный промоутер, знавший о наличии в доме крупной суммы, однако и они полагают, что сам Браун тоже несет долю вины за происшествие.
Кортни Кардашьян
Семейство Кардашьян зарабатывает себе на жизнь, публично демонстрируя собственные роскошества. Неудивительно, что бандиты решили ограбить звезду телешоу «Семейка Кардашьян». В 2009 году, вернувшись из ресторана, где она ужинала со своим тогдашним бойфрендом Скоттом Дизиком, Кортни Кардашьян обнаружила пропажу из дома драгоценностей на общую суму 80 тысяч долларов. Среди пропавших вещей были часы Cartier самой Кортни и Rolex Скотта. Позже Крис Дженнер заявила, что к ограблению причастен кто-то из съемочной группы шоу «Семейка Кардашьян», поскольку технический персонал программы постоянно находится рядом с членами семьи. Это объясняло точное знание преступниками времени, когда в доме никого не будет, а также то, что грабители не стали тратить время на яркую, но дешевую концертную бижутерию, проследовав прямо туда, где хранились по-настоящему дорогие вещи.
Джон Бон Джови
Бон Джови – один из самых успешных и состоятельных рокеров современности. Когда в его дом в Миддлтауне, штат Нью-Джерси, проник грабитель, певец потребовал, чтобы полиция поймала его «живым или мертвым». Преступник, забравшись в особняк стоимостью 22 миллиона долларов, вынес оттуда драгоценностей на 100 тысяч в американской валюте. При этом жадный взломщик, не удовольствовавшись столь ценной добычей, буквально через считанные дни обчистил еще несколько домов по соседству, доведя общую стоимость награбленного до 300 тысяч долларов. В конце концов, полиция задержала преступника, когда он влезал в дом еще одного соседа Бон Джови через окно ванной. Им оказался 22-летний местный безработный, получивший за свои преступления пять лет тюрьмы.
Ник Янг
Известный своим эксцентричным стилем как на баскетбольной площадке, так и в жизни, баскетболист Ник Янг стал жертвой воров, что удивило его до глубины души. Преступники влезли в его особняк в Шерман Оукс, похитив вещей, драгоценностей и электроники примерно на 100 тысяч долларов. Даже кроссовки Ника воры захватили с собой. «Я в шоке от того, что они решили обидеть Свагги», – заявил Ник журналистам, называя себя прозвищем, которым пользуется в соцсетях. Особенно бывшего бойфренда рэперши Игги Азалии расстроила пропажа кроссовок Red October Yeezy 2s, которые стоили на тот момент 6 тысяч долларов. «Они убили меня, – расстроенно заявил он. – Они забрали мои «иззис». Такого я не ожидал!»
Майли Сайрус
Майли Сайрус постоянно меняет прическу и стиль в одежде,тогда как с ее стороны куда разумнее было бы почаще заменять сигнализацию в своем доме на более современную. Когда ее дом ограбили впервые, преступники вынесли вещей и драгоценностей на 100 тысяч долларов. При этом самым пугающим в ситуации оказалось отсутствие следов взлома, из-за чего полиция заявила, что вор имел доступ в дом. но на этом потери эксцентричной певицы не закончились. Впоследствии дом Майли грабили еще дважды, причем во время одного из ограбений преступники забрали не только драгоценности Майли, но и угнали ее любимое спортивное авто Maserati Quattroporte.
Кейт Мосс
Одна из самых культовых фигур в истории модельного бизнеса, Кейт Мосс тоже пострадала от рук воришек. ее лондонский дом был ограблен, причем не простыми преступниками, а охотниками за предметами искусства. Они унесли из дома три картины, одна из которых, нарисованная рукой знаменитого мастера граффити Бэнкси, была портретом самой Кейт. На тот момент картина оценивалась в $120 тысяч и со временем обещала только расти в цене. К счастью для Мосс, воришку задержали с добычей, и все три картины вернулись к хозяйке.
Джулианна Мур
Джулианна Мур – одна из самых талантливых и титулованных актрис Голливуда. Она пятьраз номинировалась на «Оскар», и в 2015-м все же получила заветную награду. Но и ее не избежала печальная участь, дом Джулианны Мур в Нью-Йорке, построенный еще в XIX столетии, в 2012 году подвергся налету грабителей. Преступники взломали шикарный пятиэтажный особняк на Западной 11-й улице и унесли пять драгоценностей фирмы Cartier общей стоимостью $127 тысяч долларов. Причем, возможно, это было всего лишь совпадением, но, тем не менее, не будет лишним заметить, что грабители вломились в дом ровно в тот момент, когда Джулианна и ее муж, режиссер Барт Фрейндлих, затеяли в доме косметический ремонт, а сама Мур улетела на съемки в Торонто, предварительно опубликовав объявление о продаже своего нью-йоркского жилища за $12,5 миллионов.
Биг Шон
Пока известный рэпер Биг Сэм был в Дубае, грабители вломились его дом и унесли – с трудом, разумеется! – его золотую цепь. Но не только ее – общая стоимость украденных у рэпера драгоценностей составила $150 000. Воры унесли даже диск с новыми, еще не вышедшими композициями исполнителя! Во вскрытом сейфе они оставили записку с адресом электронной почты, по коорому просили рэпера связаться с ними, если он захочет вернуть свое имущество. Полиция Лос-Анджелеса тщательно проверила этот ящик – но, увы, адрес оказался фиктивным.
Шон Кингстон
Посмотрите, какая красота! Это – любимое украшение исполнителя Шона Кингстона. Шон очень гордился своей золотой цепью с бляхой за $300 000 и почти никогда не снимал ее с шеи. Почему он расслабился в лос-анджелесском ночном клубе Game и решил все-таки расстаться со своей драгоценностью – загадка. Наверное, он полагал, что в престижном заведении никто не обратит внимания на оставленную на столе золотую цепочку размером с маленький якорный канат. Увы, он ошибся: вернувшись за столик, Шон не обнаружил на нем драгоценности. Уверенный, что краже замешан кто-то из сотрудников клуба, Кингстон подал против Game иск на миллион долларов, обвиняя клуб в краже. Чем закончится процесс, пока неизвестно, но вот что Кингстон вряд ли снова увидит свое украшение, можно утверждать практически наверняка.
Шон Роджерс
Игрок в американский футбол, защитник клуба New York Giants Шон Роджерс – парень крупный и, прямо скажем, устрашающий. Вряд ли хотьодин грабитель рискнет напасть на него лицом к лицу – а значит, покуситься на его имущество можно, лишь когда он спит. Именно это с ним и случилось. Отдыхая в Майами, Шон отправился потусоваться в Club Liv. Там он познакомился с девушкой и, не теряя времени даром, повел ее к себе в отель. При этом Шонпроявил редкую осмотрительность: не желая, чтобы гостья случайно прикарманила что-нибудь из его дорожной шкатулки с драгоценностями, общая стоимость которой составляла около $400 тысяч, он спрятал все свои цацки в сейф отеля, а сам предался обещанным новой подругой удовольствиям. Однако, проснувшись утром, Шон обнаружил, что его подружка упорхнула – а вместе с ней и драгоценности из вскрытого сейфа, среди которых были серьги с бриллиантами, золотые браслеты, двое шикарных часов (да, он берет с собой в дорогу две пары) и многое другое.
Крис Бош
Пока звезда НБА праздновал свой день рождения (к слову, вечеринка была посвящена теме Марокко), грабители вломились в его дом и утащили драгоценности, сумочки жены Боша и массу имущества на общую сумму в $479 тысяч. Все это было взято из тщательно обысканной гардеробной, причем преступники явно брали лишь лучшее и самое дорогое. К счастью для баскетболиста, его чемпионские награды воры трогать не стали. Полиция заявила, что воры получили наводку от человека, вхожего в дом, – судя по тому, как тщательно было обыскано жилище Боша. Впрочем, спортсмен сам виноват: он так широко анонсировал свою предстоящую звездную вечеринку, что любой, имеющий доступ в интернет, знал, что в этот вечер его не будет дома.
Деррик Уильямс
Еще одна пострадавшая от рук грабителей звезда баскетбола, наверное, будет вечно помнить о своем глупом поведении, лишившем его имущества на $750 тысяч. Самое обидное, что грабителям не пришлось прилагать усилий, чтобы попасть в дом, – хозяин сам привел их туда! Как следует погуляв в нью-йоркском клубе, Деррик и его приятель решили продолжить веселье в более приватной обстановке и, прихватив двух девочек-болельщиц, рванули к Деррику домой. Дамочки явно с выгодой провели этот вечер,оставив себе на память куда больше, чем радужные воспоминания об интимной встрече со звездой НБА. Коварныедамочки решили прихватить с собой симпатичный чемодан от Louis Vuitton, вероятно, даже не зная, что Уильямс использует его в качестве шкатулки и хранит там все свои драгоценности. Что ж, остается лишь надеяться, что девушкам они идут больше, нежели здоровенному мускулистому парню.
Орландо Блум
Орландо Блум имел несчастье стаь единственной знаменитостью мужского пола, пострадавшей от рук банды «Блинг Ринг». Эта банда, состоявшая из восьми подростков, влезала в дома известных людей и выносила оттуда все, имеющее значительную ценность. Общая стоимость награбленного составила $3 миллиона! Про преступления банды «Блинг Ринг» даже сняли фильм – однако Блум вряд ли согласился бы сыграть в нем. Самым ценным из украденного у Блума стала его коллекция винтажных часов, одна пара которых оценивалась в $200 тысяч, – именно их носил Шон Коннери, играя Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер». Ну, а общая стоимость украденного из дома Блума составила $1 миллион!
Нелли
В 2003 году знаменитый в те годы рэппер отправился в Лас-Вегас, чтобы выступить в концерте с легендой рэпа Паффом Дидди на еремонии вручения преми Radio Music Award . Но пока певец был на сцене, кто-то вломился в его номер в отеле «Аладдин» и украл драгоценностей на миллион долларов! Зачем брать столько украшений в небольшую поездку? Когда у тебя много денег, ты об этом не задумываешься, а просто берешь с собой, что захочешь, – благо, вещи носильщик принесет прямо в номер. Вот Нелли и не стеснялся, оставляя свое драгоценное имущество на самых видных местах. Так что сам виноват!
Пэрис Хилтон
Наряду с Орландо Блумом, Пэрис стала одной из знаменитостей, ограбленных бандой «Блинг ринг». При этом подросткам не пришлось долго стараться, чтобы влезть в особняк Пэрис за $4 миллиона, поскольку легкомысленная девушка оставляла ключи в самом любимом квартирными ворами месте – под ковриком у двери. Позже преступники заявили полицейским, что решили влезть в дом Пэрис, потому что считали ее «тупой». Что ж, интеллект – это способность делать выводы, а у Пэрис, похоже, по этой части проблемы: в последующие годы дом Пэрис грабили еще шесть раз.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян проводила время на Неделе высокой моды в Париже, каждый день щеголяя перед папарацци и поклонниками в новых туалетах. Увы, заодно она привлекла внимание местных вооруженных преступников. Канье Уэст, дававший в это время концерт, неожиданно для всех оборвал шоу раньше времени, заявив, что делает это по срочным семейным обстоятельствам. Это было явно не похоже на звездный каприз: рэппер узнал, что на его жену напали вооруженные преступники. Пятеро людей с оружием, переодетые полицейскими, ворвались в апартаменты в частном особняке, которые снимала Ким. Двое из них вошли в комнату звезды и наставили на нее пистолеты, пока остальные старательно очищали помещение от ценностей. Улов бандитов составил около $10миллионов, включая драгоценное кольцо за $4,5 миллиона. К счастью, детей Ким в это время не было в комнате, да и сама она, хоть и напуганная, осталась совершенно невредимой. Тем не менее, оставаться в Париже ей явно больше не хотелось. На следующий же день она частным самолетом вылетела домой, в Лос-Анджелес.
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