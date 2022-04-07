Знаменитости, ставшие жертвами ограблений

На днях интернет потрясла новость: Ким Кардашьян ограбили в Париже! Неизвестные ворвались в ее номер и, угрожая пистолетом, забрали все драгоценности, в которых знаменитость накануне щеголяла перед поклонниками и папарацци. Увы, Ким не единственная звезда, ставшая жертвой преступников. Богатство напоказ привлекает не только фотографов, но и грабителей. Вот далеко не полный список звезд, пострадавших от рук бандитов.









Крис Браун

Кортни Кардашьян

Джон Бон Джови

Ник Янг

Майли Сайрус

Кейт Мосс

Джулианна Мур

Биг Шон

Шон Кингстон

Шон Роджерс

Крис Бош

Деррик Уильямс

Орландо Блум

Нелли

Пэрис Хилтон

Ким Кардашьян