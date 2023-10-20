8 простых в приготовлении овощных блюд, глядя на которые, потекут слюнки

Аппетитные блюда из овощей.

1. «Лодочки» из баклажанов

Вкусно, полезно и очень быстро в приготовлении.

Баклажаны помыть и удалить мякоть.

Обжарить овощи.

Блюдо отправить в духовку на 15 минут.

Готовые лодочки из баклажанов можно подать на листьях салата.

2. Запечённые овощи

Невероятно вкусно и полезно.

Подготавливаем и нарезаем овощи.

Перчим, солим, поливаем соусом и хорошо перемешиваем.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

3. Цукини с ветчиной и сыром

Пальчике оближешь!

Каждый кабачок нужно разрезать вдоль пополам.

Готовим начинку.

Сверху равномерно посыпаем начинкой.

Отправляем кабачки в духовой шкаф.

Готовые кабачки подаём горячими со свежей зеленью или сметаной.

4. Жареная обычна или брюссельская капуста с соусом из лайма/лимона

Минимум времени на подготовку и минимум тепловой обработки — все витамины останутся на месте.

Брюссельскую капусту промойте, оборвите увядшие листики и разберите на соцветия.

Разогреваем масло и обжариваем капусту.

Добавьте в сковороду лимонную цедру и пропущенный через пресс чеснок.

Обжаривайте 10-15 минут.

Подавайте жареную брюссельскую капусту в большом сервировочном блюде.

Аппетитная, сочная и хрустящая жареная капуста под цитрусовым соусом.

5. Дыня фаршированная

Если Вы любите сладкие варианты долмы, то это просто — сказка.

Подготавливаем всё необходимое для начинки.

Смешиваем все необходимые ингредиенты для начинки.

Дыню тщательно моем и вытираем насухо.

Сочная и аппетитная фаршированная дыня.

6. Рататуй

Рататуй украсит любой стол яркими красками и отличным вкусом.

Подготавливаем овощи.

Обжариваем на сковороде.

Выкладываем нарезанные овощи в форму для запекания.

Подаём готовый рататуй тёплым или по желанию холодным.

7. Алу гоби - овощное рагу из капусты и картошки

Картофель с цветной капустой — просто и сытно.

Подготовьте необходимые продукты. Овощи помойте, лук очистите.

Отвариваем овощи.

Обжариваем всё.

Тушим 10-15 минут.

8. Тушёная фасоль с чили

Фасоль с перцем чили — острое и сытное блюдо.

Подготавливаем овощи.

Обжариваем мясо или фарш.

Слегка обжариваем все ингредиенты.

Залить всё соусом и мелко нарезанными помидорами.

Подаём готовое блюдо тёплым..