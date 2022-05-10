Как быстро выбелить носки

Грязные цветные носки можно очистить до идеального состояния, при этом они не полиняют и не потеряют цвет. Записывайте и повторяйте лёгкий рецепт из натуральных компонентов!







Сначала следует удалить основную грязь, чтобы пятно не въелось в носки ещё сильнее. Для этого в таз наберите тёплую воду и добавьте немного жидкого хозяйственного мыла или обычного шампуня. Прополощите все носки, чтобы убрать грязь.







Затем в таз наберите 2 л чистой тёплой воды. Не используйте горячую. Сюда же добавьте 2 ст. л. кальцинированной соды и 50 мл нашатырного спирта (можно найти в магазине ФиксПрайс, хоз. магазинах). Также возьмите кусочек хорошего хозяйственного мыла или специального мыла, борющегося с пятнами. Каждый носочек наденьте на руку, хорошенько намыльте и опустите в воду.







Таз с тёплой водой и носками полностью закройте пищевой плёнкой. Будет поддерживаться нужная температура, а также создастся эффект бани. Грязь сильнее размягчится, и носки лучше отстираются. Оставьте в таком виде на час.







Затем постирайте носки как обычно в стиральной машинке. Оцените результат: идеально чистые носки, не потерявшие цвет!







Подробнее о том, как вернуть чистоту грязным цветным носкам, смотрите в видео ниже:



