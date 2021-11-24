ТОП-5 сказок для вашего ребёнка
Чтение сказок ребенку служит не только развлечением, но и помогает развивать речь и фантазию. Кроме того, дети могут почерпнуть из сказок, как положительные моменты, так и негативные, к примеру, подражать отрицательному герою. Но здесь необходимо следить за тем, чтобы малыш вынес правильный урок.
Сказка знакомит детишек с человеческими отношениями, учит различать добро и зло, благородство и подлость. По поведению главных героев ребенок способен понять, как необходимо поступать в той или иной ситуации, что делать, если тебя обидел, если кто-то просит помощи, либо на твоем пути возникли трудности. Именно поэтому детям нужно читать как можно больше сказок, а начинать следует, еще, когда ребенок находится в утробе матери.
Думаю, многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок просит читать одну и ту же сказку множество раз. Таким образом, ребенок пытается, удовлетворить свою потребность в ощущении стабильности и предсказуемости жизни. Когда ребенок знает конец истории, ему необходимо убедится в том, что все осталось на своих местах, все как прежде! Поэтому наберитесь терпения и читайте, или включайте аудио версию, любимой сказки столько раз, сколько ребенок попросит.
Топ-5 любимых детских сказок
Колобок
Сказку про Колобка начинают рассказывать детям с совсем нежного возраста, и, разумеется, дети сочувствуют храброму Колобку, который отправился в длинное путешествие. Как всем нам известно, закончилось все не очень хорошо, и герой стал обедом для хитрой лисы.
Мораль сказки Колобок и ее уроки можно трактовать по-разному, аудиосказка «Колобок» учит не доверять первому встречному, и думать собственной головой, перед тем как принимать какое либо решение. Не доверять всем льстивым словам, которые могут говориться только для того, чтоб было проще вами манипулировать, никогда не убегать из дома и обязательно слушать родителей!
Простоквашино
Простоквашино обожают не только дети, но и их родители! Это увлекательная история про мальчика Дадю Федора, который мечтал о домашнем питомце, а родители всячески сопротивлялись этому. После того, как мальчик встретил Матроскина, он решается бросить все и уехать с новым другом в деревню, где встретил Шарика.
Главная мысль произведения – важность дружбы, умения искать и находить компромиссы во всем, поддерживать друг друга и помогать в сложных ситуациях, решать конфликты мирным способом.
Три поросенка
Несмотря на то, что на первый взгляд сказка кажется незатейливой, три поросенка строят дом, первый строит из соломы, а свободное время тратит на развлечения, второй – из палок и бездельничает, а третий – из кирпичей, отказывая себе в положенном отдыхе, для малышей она имеет прямое указание на выполнение определенных поступков.
Мир не настолько дружелюбный, всегда найдется персонаж, от которого придется защищаться. Трем братьям было предоставлено под строительство дома одинаковое количество времени, но только один использовал его правильно. И, пожалуй, самая главная мораль – несмотря на насмешки братьев, мудрый поросенок не отвернулся от своих сородичей и пришел на помощь в трудную минуту!
Теремок
Мышка-норушка нашла в лесу пустой домик (теремок) и решила в нем поселиться. Спустя некоторое время к ней присоединились: лягушка, зайчик, лисичка и волк. Когда пришел медведь и попытался влезть в теремок, разломал теремок.
Основной посыл сказки «Теремок» заключается том, что совершенно разные по духу и характеру личности могут совершенно спокойно сосуществовать вместе, если только все настроены дружелюбно по отношению друг к другу.
Золушка
Аудио сказка «Золушка» рассказывает о несчастной девушке, которая осталась сиротой. Ей приходится жить со своей мачехой и её злыми дочерями. Но, к счастью, на помощь Золушке приходит крестная и помогает найти своё счастье.
Скрытый смысл – девушкам необходимо проявлять смирение, трудолюбие и скромность, чтоб дождаться принца.
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