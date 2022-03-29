Знаменитости с добрым сердцем

Глядя на звёзд мировой величины, на их светские рауты и гламурные фотосессии, складывается впечатление, что им нет дела до простых людей. Конечно, к большинству знаменитостей это относится в полной мере, но что уж говорить, обычные люди тоже не часто помогают своим ближним, не говоря уже о селебрити. Но среди звёзд немало тех, чьё большое сердце не съёжилось и не очерствело от популярности и они рады доказывать своими добрыми поступками.
Стив Бушеми
Прежде чем сделать успешную карьеру в Голливуде, актер Стив Бушеми работал пожарным в Нью-Йорке. После террористических атак 11 сентября Бушеми вернулся в Департамент пожарной охраны Нью-Йорка и работал по 12 часов в день в течение недели вместе с другими нью-йоркскими пожарными, разбирая обломки Всемирного торгового центра. Стив даже отказался от интервью, потому что он сказал, что делал это не для саморекламы.
Колин Фаррелл
Во время съемок фильма «Рекрут» в Торонто радиоведущий объявил конкурс, сказав, что даст 1000 долларов любому человеку, которому удастся привести Колина Фаррелла на радиостанцию. Этот конкурс расстроил Колина, потому как он счел его вмешательством в свою личную жизнь. Тем не менее актер решил заключить сделку с бездомным мужчиной по имени Дэйв, позволив ему привести себя на радиостанцию, чтобы Дэйв мог получить 1000 долларов. Через несколько лет Колин вернулся в Торонто и нашел Дэйва. В конечном итоге это помогло ему в корне изменить свою жизнь и встать на ноги.
Зак Галифианакис
Прежде чем Зак Галифианакис сделал успешную карьеру в Голливуде, он часто посещал прачечную Fox в Санта-Монике, где познакомился и подружился с 87-летней Элизабет «Мими» Хайст, которая жила в прачечной на чаевые, которые ей давали люди за помощь в прачечной. Зак перестал посещать прачечную после успеха фильма «Мальчишник в Вегасе», но, когда он узнал, что Мими стала бездомной, он решил помочь. Зак снял для нее квартиру и продолжает оплачивать все ее счета. Он также брал Мими с собой на кинопремьеры фильмов «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Грязная кампания за честные выборы» и «Мальчишник: Часть III».
Том Круз
В 1996 году Том Круз стал свидетелем аварии, в которой водитель сбил девушку и уехал. Он остановился, вызвал скорую помощь и побыл с жертвой, пока скорая не приехала на место происшествия. Затем Круз последовал за скорой помощью в больницу, чтобы убедиться, что с девушкой все в порядке. Когда он узнал, что у девушки нет страховки, он оплатил ее больничный счет на 7000 долларов.
Киану Ривз
Когда Киану Ривз вел переговоры о разделении прибыли за второй и третий фильмы «Матрицы», он решил отдать часть своей прибыли людям из команды спецэффектов и костюмов, потому что считал, что они это заслужили. В конечном итоге получилось, что Киану отдал своим сотрудникам приблизительно 75 миллионов долларов.
Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон известен как «князь тьмы», но у музыканта, по-видимому, золотое сердце. В 2000 году музыкант навестил подростка с терминальной стадией рака в его доме. Мэнсон принес кучу памятных вещей для мальчика и побыл в его доме в течение нескольких часов. Они поболтали, поиграли в видеоигры, сыграли на гитаре и почитали комиксы. Мальчик скончался через три недели и был одет в майку Мэрилина Мэнсона в момент своей смерти.
Брэдли Купер
Во время съемок фильма «Мой парень — псих» в Филадельфии Брэдли Купер купил сотни зимних пальто для бездомных людей и лично раздал их. Когда бездомный мужчина сделал Брэдли комплимент по поводу пальто, которое было на нем, Купер снял пальто и отдал его этому человеку.
Участники группы Metallica
Маргарет, 85-летняя женщина, привлекла внимание группы Metallica в 2009 году, когда всплыла история о том, что она считала, что музыка группы помогла ей в битве с раком. Парни пригласили Маргарет на свой уже распроданный концерт и перед выступлением провели 85-летнюю женщину за кулисы. Каждый участник Metallica уделил ей внимание, а во время шоу солист Джеймс Хетфилд (James Hetfield) посвятил Маргарет песню «Nothing Else Matters».
Криштиану Роналду
В марте 2014 года одна семья написала письмо Криштиану Роналду, попросив у него пару подписанных кроссовок и майку. Им нужны были эти вещи, чтобы продать их на аукционе и оплатить операцию своего 10-месячного ребенка. Малышу нужна была операция, чтобы выжить, а цена операции составляла 66 тысяч евро. Роналду послал им подписанные кроссовки, майку и чек на 83 000 евро.
Джоан Роулинг
Персонаж книги о Гарри Поттере Натали Макдональд получил свое имя в память о реальной девочке, которая написала письмо Джоан Роулинг. Натали была больна лейкемией и боялась не дождаться выхода книги «Гарри Поттер и Кубок огня». Она очень хотела узнать, что же произойдет с Гарри в новой книге, и просила писательницу рассказать об этом. Джоан — очень добрая женщина и ответила ей, но за день до этого девочка умерла, так и не узнав, что произойдет с Гарри. Писательница дала одной героине книги имя этой девочки и посетила ее родителей, подарив им книгу с автографом.
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