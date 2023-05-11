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Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Даже если бы не было фильма ужасов «Чакки» о кукле-убийце, достаточно одного взгляда на эти старые фотографии, чтобы холодок прошелся по спине. Возможно, представления чревовещателей были довольно веселыми, но сейчас, когда традиция подобных выступлений сошла на нет, мы видим только откровенно жутких кукол, с которыми те самые фильмы ужасов не идут ни в какое сравнение.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Классическая кукла из папье-маше.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Кукольная семья.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Набор кукол чревовещателя.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Великий Лестер из театра Водевиль.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Чревовещатель и его кукла.

Изначально чревовещание было религиозной практикой. Люди полагали, что звуки, которые исходят из живота человека – это голоса мертвых или людей из будущего. Одной из первых известных нам чревовещателей была жрица-прорицательница Пифия из храма Аполлона. В Средние Века способность говорить с закрытым ртом считалась ведьмовством. Гораздо позже – к XIX веку люди поняли, что из этой способности можно сделать деньги. Так чревовещатели стали выступать на сцене.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Чревовещатель Рокс.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Курящая кукла.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Деревянная кукла чревовещателя.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Женщина-чревовещатель и ее кукла.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Кукла Тимми и его «родители».

Современные чревовещатели используют разные куклы: тканевых, шарнирных и классических – сидящих на колене и с открывающимся ртом. Куклы могут быть как совсем маленькими, так и больше человеческого роста. Традиционно таких кукол делали или из дерева, или с помощью техники папье-маше. Именно поэтому эти куклы выглядят угловато и неестественно, что у некоторых людей вызывает отвращение и страх. Причем у этого страха даже есть название – автоматонофобия. Так называется боязнь говорящих кукол, говорящих зверей и даже обычных манекенов.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Музыкальные куклы.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Чревовещатель и его кукла.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Представление с куклой.

Куклы, с которыми не хочется играть: деревянные напарники чревовещателей

Кукла чревовещателя.

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