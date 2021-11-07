20 способов использования хозяйственного мыла, которые помогут сэкономить бюджет

Хозяйственное мыло - интереснейший ингредиент, который может существенно облегчить жизнь, а также поможет сэкономить не мало денег, если знать, как его использовать.

Секрет в том, что мыло можно использовать не только для мытья рук и стирки одежды. Что же именно можно с ним делать - смотрим в этом обзоре.

1. Стирка и удаление пятен

Хозяйственное мыло для стирки и удаления некоторых пятен.

Если под рукой не оказалось стирального порошка или Вы по каким-либо причинам решили отказаться от химических средств, воспользуйтесь хозяйственным мылом. Для приготовления одного килограмма безопасного и эффективного стирального порошка натрите 150 грамм обычного хозяйственного мыла на мелкой терке, добавьте 400 грамм кальцинированной соды, 500 грамм пищевой и 5-7 капель любимого эфирного масла. Перемешайте все ингредиенты и используйте полученную массу для ручной и машинной стирки. Кроме того, хозяйственное мыло можно использовать для предварительного удаления некоторых пятен. Например, перед стиркой, хозяйственным мылом можно обработать очень грязный воротник рубашки, манжеты и область подмышек.

2. Средство для мытья посуды

Безопасное средство для мытья посуды.

На основе хозяйственного мыла можно приготовить безопасное и бюджетное средство для мытья посуды. Для этого 25 грамм мыла нужно натереть на мелкой терке и разогреть на водяной бане, в мыльную массу добавить 500 миллилитров воды, снять с огня. В полученную мыльную жидкость нужно добавить 4 столовые ложки спирта, ложку спиртового настоя календулы и немного жидкого глицерина. Все ингредиенты хорошо перемешать, остудить и перелить в бутылку с дозатором.

3. Защита ногтей от грязи

Защитить ногти от грязи.

Планируя ремонт машины, генеральную уборку или работу с землей, поскребите пальцами брусок хозяйственного мыла так, чтобы мыльная масса застряла под ногтями. Такая хитрость не позволит грязи проникнуть под ногти и сохранит их максимально чистыми.

4. Дезинфекция вещей

Дезинфекция зубных щеток, мочалок и расчесок.

Хозяйственное мыло - отличное дезинфицирующее средство. Раз в три месяца специалисты рекомендуют обрабатывать им расчески, зубные щетки и мочалки. Просто хорошо намыльте предметы личной гигиены и оставьте на ночь. Утром тщательно промойте вещи под струей горячей проточной воды.

5. Уничтожение плесени и грибка

Борьба с плесенью и грибком на стенах.

Хозяйственное мыло поможет справиться с вредоносной плесенью и грибком, который часто поражает стены и другие поверхности в плохо проветриваемых помещениях. Обильно натрите влажную губку хозяйственным мылом и тщательно обработайте ею пораженные грибком участки. Щелочная среда уничтожит грибок и предотвратит его повторное появление.

6. Очистка зеркал

Средство для чистки зеркал.

Сухим хозяйственным мылом нарисуйте несколько полосок на зеркале и тщательно разотрите их смятой газетой. После таких нехитрых манипуляций поверхность зеркала засияет, а зеркало в ванной еще и не будет запотевать.

7. Средство от морщин и прыщей

Очищающее средство для лица.

Основные компоненты хозяйственного мыла - животные жиры и щелочь, способные хорошо очистить кожу устранить излишний жир, а также поспособствовать восстановлению обменных процессов в тканях. Использовать хозяйственное мыло для умывания следует регулярно, но не чаще одного раза в неделю. Со временем такая процедура поможет избавиться от прыщей и рубцов, а также уменьшить морщины.

8. Средство после бритья

Успокаивающее средство после бритья.

Растворите небольшой кусочек хозяйственного мыла в воде и протирайте полученным лосьоном кожу после бритья. Такая процедура поможет быстро успокоить раздраженную кожу.

9. Мытье волос

Альтернатива шампуню.

Несколько раз в месяц хозяйственное мыло можно использовать для мытья волос. Регулярное использование хозяйственного мыла поможет избавиться от перхоти, глубоко очистить кожу головы и укрепить волосы. Однако, не стоит использовать мыло людям, чьи волосы слишком сухие и ослабленные так, как щелочь, входящая в его состав, может только усугубить проблему.

10. Средство от ран и ожогов

Дезинфицирующее и успокаивающее средство от ран и ожогов.

Поврежденный участок кожи нужно обильно намылить хозяйственным мылом и оставить на несколько минут. Такая процедура поможет обеззаразить рану и ускорить ее заживление. В случае с незначительными ожогами, мыло поможет снять покраснение и предотвратить появление волдырей.

11. Компресс от нарыва

Вылечить нарыв.

Очистить и продезинфицировать нарывающую рану поможет компресс из печенного лука и мыла. Для его приготовления репчатый лук нужно порезать, запечь в духовке, растолочь и смешать с натертым хозяйственным мылом в пропорции 1:1. Полученную кашицу нанести на поврежденный участок кожи, покрыть полиэтиленом, забинтовать и оставить на ночь. К утру, компресс вытянет гной и процесс заживления пойдет гораздо быстрее.

12. Лечение грибка

Средство от грибка стоп.

Хозяйственное мыло можно использовать для лечения грибка стоп. Для этого утром и вечером мойте ноги мылом, уделяя особое внимание пораженным грибком участкам, вытирайте полотенцем и смазывайте йодом.

13. Профилактика и лечение насморка

Средство от насморка.

В период эпидемий, хозяйственное мыло можно использовать для профилактики насморка. Для этого нужно приготовить слабый мыльный раствор, в который следует обмакивать ватный тампон и протирать пазухи носа перед выходом на улицу. Конечно, совет может показаться странным, но множество людей отмечают, что он работает.

14. Помощник при шитье

Улучшить скольжение иголки.

Хозяйственное мыло может стать отличным помощником при шитье. Его можно использовать вместо мела, чтобы ставить пометки на одежде или натереть мылом иголку, чтобы улучшить ее скольжение и облегчить процесс зашивания изделий из плотных тканей.

15. Механизм раздвижных дверей

Улучшить работу механизма раздвижных дверей.

Хозяйственным мылом можно натереть механизмы раздвижных дверей и выдвижных ящиков. Это улучшит скольжение, и они будут легче открываться.

16. Обработка инструмента

Обработка ножниц, гвоздей и режущих инструментов.

Острие пилы, лезвия ножниц и ножки гвоздей можно обработать хозяйственным мылом, чтобы те стали острее и хорошо скользили по материалу.

17. Защита от тли

Защита растений от тли.

Опытные садоводы знают, что с помощью мыльного раствора можно защитить растения от вредителей и тли. Для этого хозяйственное мыло нужно растворить в воде, перелить в бутылку с распылителем и опрыскивать средством стебли и листья растений.

18. Защита деревьев от грызунов

Средство от грызунов.

Старые чулки, наполненные стружкой хозяйственного мыла и развешанные на деревьях, отпугнут грызунов и зайцев, пожирающих кору. Такое бюджетное средство позволит защитить деревья на участке и никак не навредить животным.

19. Средство для интимной гигиены

Средство для женской интимной гигиены.

Хозяйственное мыло хорошо дезинфицирует, не содержит красителей, отдушек и может быть использовано для интимной гигиены. Кроме того, хозяйственное мыло поможет справится с молочницей. Однако, врачи рекомендуют использовать его не чаще одного раза в сутки и хорошо смывать так, как любое мыло может вызвать химический ожог слизистой.

20. Лечение папиллом

Средство от папиллом.

Хозяйственное мыло - довольно известное и эффективное средство для лечения папиллом. Для этого каждый вечер нужно обильно натирать новообразование мылом. Через несколько дней кожа под папилломой покраснеет - это значит, что начался процесс ее заживления и использовать мыло больше не стоит. Спустя несколько дней новообразование засохнет и отпадет.

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