Как умирают секс-символы? Четверка самых жутких смертей культовых моделей «Playboy»

Кто бы что ни говорил, а кое в чем дядюшка Фрейд был все-таки прав: такие вещи, как секс и смерть, зачастую бывают неразрывно связаны в сознании у человека. А когда эти две вещи сплетаются воедино, это всегда событие, особенно, когда странная, жестокая и трагическая смерть настигает не какого-нибудь простого менеджера по продажам, а настоящий секс-символ, засветившийся на обложке «Playboy».
Итак, на фоне недавней смерти Хью Хефнера, знаменитого издателя и шеф-редактора этого культового журнала, мы решили составить для наших читателей подборку из четырех самых странных и шокирующих смертей популярных моделей, не раз красовавшихся на глянцевых страницах «Плейбоя».
Свихнувшийся муж-маньяк Дороти Страттен
Дороти Страттен впервые отправила свои фотографии в «Playboy» еще в возрасте 17 лет, а, достигнув совершеннолетия, стала настоящей звездой журнала и не раз красовалась на его обложке. Но насколько блистательной была ее модельная карьера, настолько же ужасной стала ее скоропостижная смерть. Трагическая судьба Дороти стала классическим примером того, что бывает с девушками, которые связались не с тем парнем.
О том, что с мужем девушки Полом Снайдером было что-то не так, Дороти предупреждали все – и друзья, и коллеги и даже сам издатель «Плейбоя» Хью Хефнер. Впрочем, она и сама это поняла, правда, когда было уже слишком поздно. Узнав о том, что его жена закрутила роман с режиссером на стороне, Снайдер взбесился и принялся следить за девушкой, а когда она окончательно решила подать на развод, грянул настоящий гром.
Разъяренный муж убил звезду «Плейбоя» выстрелом в лицо, надругался над ее телом, а затем вышиб мозги и себе. Встревоженные соседи, которые, спустя какое-то время, заглянули в квартиру к Снайдеру,обнаружили обнаженные тела мужа и жены, лежащие рядом на полу в окружении целого полчища сбежавшихся на кровь муравьев.
Одинокая смерть Иветт Викерс
В отличие от прошлой героини нашей статьи, до уровня секс-символа актриса по имени Иветт Викерс все-таки не дотянула, однако, девушка успела несколько раз засветиться на страницах «Playboy» и сыграть во многих научно-фантастических фильмах категории B типа «Нападение гигантских пиявок» (такой фильм правда есть) или «Нападение гигантской женщины» (это еще похлеще, чем пиявки). Впрочем, по иронии судьбы, умереть бывшей актрисе и девочке из «Плейбоя» было суждено в полном забвении и одиночестве.
Мумифицированное тело 81-летней Иветт Викерс было случайно обнаружено соседкой после того, как оно предположительно пролежало в собственной квартире чуть больше года. Экспертиза не выявила на теле бывшей модели признаков насильственной смерти и пришла к заключению, что Викерс скончалась в собственной постели от сердечного приступа, так и не дотянувшись до валявшегося рядом телефона, чтобы вызвать скорую помощь.
Пропавшие пальцы и зубы Джасмин Файор
Громкая гибель еще одной модели «Playboy» наглядно иллюстрирует, что золотое правило американских полицейских, которое гласит о том, что всегда виноват муж, появилось все-таки не на пустом месте. Как и первая героиня нашей сегодняшней статьи, Джасмин тоже не посчастливилось выскочить замуж за психопата.
Обнаженное и задушенное тело Джасмин Файор с отрезанными пальцами и вырванными зубами обнаружили в августе 2009 года уложенным в чемодан. Убийца и по совместительству бывший муж модели по имени Райан Дженкинс приложил все усилия к тому, чтобы труп девушки так никогда и не смогли идентифицировать, однако, по иронии судьбы, установить личность жертвы и схватить психа помогла та самая часть тела, которая обеспечила Джасмин успешную карьеру при жизни. Личность погибшей установили по номеру силиконовых имплантатов, так что Дженкинс, пожалуй, стал первым в мире убийцей, которого отправила за решетку женская грудь.
Закрытый гроб для Анны Николь Смит
Знаменитая блондинка Анна Николь Смит вошла в историю популярной культуры, не только благодаря своей выдающейся внешности и успешной модельной карьере, но и благодаря несколько мрачной тайне, которая окутывала ее смерть.
В 2007 году знакомые девушки стали замечать явные признаки плохого самочувствия, однако, Смит отмахивалась ото всех, списывая все на стресс. В последние несколько дней перед смертью самочувствие модели резко ухудшилось, и она отказалась от всех намеченных планов из-за «очень неприятного гриппа». Через три дня в возрасте 39 лет Анна Николь Смит скончалась.
Странности начали всплывать наружу уже после вскрытия модели. Врачи выяснили, что хотя причиной смерти девушки стала передозировка обезболивающих и антидепрессантов, легкие Анны были изъедены тяжелой и запущенной формой пневмонии, которую она по какой-то причине отказалась лечить, и даже ходили слухи, что у одной из самых успешных топ-моделей Америки обнаружили в крови туберкулез. Дополнил загадочные результаты вскрытия тот факт, что хоронить звезду по неизвестным причинам было решено в закрытом гробу.
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