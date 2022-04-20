Красота Африки в работах немецкого художника

Красота Южной Африки. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
По словам современного немецкого художника Сабины Барбэ (Sabine Barber), вдохновением для её творчества может стать всё что угодно: будь то человек или природа. Благодаря незаурядному таланту и безудержной фантазии она создаёт поистине прекрасные картины, в которых полным ходом кипит жизнь. Убедиться в этом поможет замечательная подборка работ, посвященных Южной Африке, где запечатлены не только этнические портреты, но и красочные пейзажи дикой природы.
Слоны. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Леопард на дереве. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Львы. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Закат. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Леопард. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Африканский ребёнок. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Сабина рисует с раннего возраста, но лишь став мамой двоих детей, она всерьёз увлекалась живописью, отдав своё предпочтение маслу и пастели. По словам автора, именно пастель дарит ей уникальную свободу и непосредственность, делая работы по настоящему мягкими и глубокими. И совсем неудивительно, что эти картины производят на зрителя неизгладимое впечатление, даря ощущение спокойствия, гармонии и умиротворения, ведь есть в них что-то особенное, что привлекает внимание, вызывая улыбку, не оставляя равнодушным…
Слонёнок. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Красота по-африкански. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Слон. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Химба. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Маленькая химба. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Женщина с ребёнком. Художник: Сабина Барбэ (Sabine Barber).
Пожалуй, тема Африки ещё долгое время будет затрагиваться в работах художников и фотографов, а всё потому, что есть в ней что-то особенное, что цепляет за душу, навевая самые разнообразные чувства и эмоции.
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