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17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Вкус — это ведь именно то, чем так привлекает еда, вкус является одним из самых удивительных чувств, данных человеку природой. Только попробуйте вообразить себе жизнь, если вы не будете чувствовать вкуса еды. Попробовали? Мы тоже ужаснулись.

Ну а что насчет алкогольных напитков? Мы тут обнаружили, что существуют и даже успешно продаются водка, бурбон и пиво с самыми неожиданными вкусами — всем известных блюд, например попкорна и пиццы.

Итак, подборка самых сумасшедших вкусов, которые вы можете попробовать в жидком виде.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом хорошо прожаренного бекона. Цена — 29 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом попкорна с маслом. Цена — 11 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Французская водка со вкусом яблока в карамели. Цена — 11 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом перца чили. Производители пишут на бутылке, что напиток по шкале остроты вкуса Сковилла даст всем фору. Цена — 39 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Польская водка со вкусом васаби. Цена — 19 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Американское пиво со вкусом пиццы. Производители клянутся, что вы ощутите вкус орегано, чеснока, базилика и томатов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Английская водка со вкусом шоколада, маршмеллоу и крекера. Цена — 23 доллара.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Американская водка со вкусом томатов отлично подойдет для коктейля «Кровавая Мэри». Цена — 27 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Французская водка со вкусом песочного печенья. Цена — 10 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Французская водка со вкусом острого перца хабанеро. Цена — 13 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом кинзы и лайма. Цена — 20 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом пончика, покрытого глазурью. Цена — 15 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Водка со вкусом двойного эспрессо. Цена — 25 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Британский бурбон со вкусом арахисового масла и джема. Цена — 56 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Аляскинская водка со вкусом копченого лосося. Цена — 22 доллара.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

Польская водка со вкусом свежескошенной травы. Цена — 10 долларов.

17 алкогольных напитков с самым странным и неожиданным вкусом

И напоследок самое интересное — польская водка со вкусом электрического разряда. Надо быть поосторожней с такой-то бутылкой.

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