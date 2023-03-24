Кто и почему устроил кошачий геноцид в средневековой Европе

Все началось с египетского рая







Древнеегипетская богиня Бастет изображалась с головой кошки или же в виде этого животного / Фото: pinterest.com

Для египтян кошки были священными животными / Фото: twitter.com

Из домашних любимцев в слуги Сатаны

Кошки упоминаются в библейском послании пророка Иеремии / Фото: joyreactor.cc

Кошки – ночные животные / Фото: goodfon.ru

Начало кошачьего геноцида

Средневековая карикатура на папу Григория IX и его послание Vox in Rama / Фото: picturehistory.livejournal.com

Во всем виноваты демоны, евреи и коты

Страница из британской средневековой рукописной книги, в которой кошки представлены, как весьма полезные домашние животные / Фото: pbs.twimg.com

Еврейский погром в Страсбурге. Гравюра Эмили Швайтцера / Фото: wikipedia.org

«Танец Святого Вита в Моленбеке». Картина Питера Брейгеля Младшего (1564/65 – 1637/38) / Фото: book-hall.ru

Мертвый кот – к счастью

Лондонский Тауэр / Фото: comfycozyhome.ru

Рай у мусульман и православных

Кошки в исламе не считаются нечистыми животными / Фото: twitter.com

Кошки – единственные животные, которым разрешено находиться в православном храме / Фото: joyreactor.cc