12 ранних вариаций гаджетов и предметов, чей внешний вид весьма отличается от современных аналогов

Технологии непрерывно меняются, причем семимильными шагами. И речь идет не только о появлении новых вещей, но и модернизации старых. Причем последние порой меняются так, что, если посмотреть на ранние их версии, то знакомые каждому предметы попросту в них не узнать. Вашему вниманию 12 ранних версий вещей и гаджетов, чем внешний облик уж слишком отличается от вида современных аналогов.
1. Шляпы
Несколько столетий назад так выглядела китайская шляпа. /Фото: yan.vn
Изменения в дизайне одежды с течением времени, пожалуй, наиболее показательны. То, что еще пару столетий назад считалось символом стиля и хорошего вкуса, сегодня наденет разве что на маскарад. Ярким примером таких перемен в модных предпочтениях является шляпа, которая была писком моды во времена китайской династии Цин.
Современные шляпы практичнее и на каждый день. /Фото: ua-tao.com
Сегодня мода направлена прежде всего на удобство и практичность, поэтому даже шляпы перестали быть похожими на аляповатый абажур, который сплошь покрыт перьями. Лёгкость и простота фасона, а также минимум деталей - вот главные черты современных головных уборов.
2. Портативные камеры
Голубь - птица мира, но маленькая камера сделала их участниками войны. /Фото: boredomfiles.com
Полтора столетия назад фотокамера произвела настоящий фурор. Но спустя несколько десятилетий появилась портативный вариант этого гаджета, причем использовали их не для мирных целей. Небольшие камеры во время мировых войн прикрепляли к голубям и отпускали в небо. Таким образом появилась воздушная разведка без использования авиации.
Сегодняшние камеры симпатичнее и меньше. /Фото: youla.ru
В двадцать первом веке портативные камеры получили гораздо большее распространение и сферу применения, чем это было в прошлом столетии. Их используют не только военные или другие государственные структуры, но и обычные люди, например, блогеры. Соответственно практичность и количество модификаций портативных камер сегодня в значительной мере усовершенствованы.
3. Стулья
Стул для взвешивания жокеев. /Фото: obshe.net
В древние времена такой предмет мебели как стул имел гораздо больше применений, чем сегодня. Кроме собственно основной функции, стулья были и атрибутом монархов, и частью других гаджетов. К примеру, их использовали для...взвешивания жокеев перед соревнованиями. Именно с этой целью к стулу прикреплялись настоящие весы.
Сейчас стульям присущ минимализм и легкость. /Фото: mebel-statica.ru
Сегодня ни королевских тронов, ни странных приспособлений из стульев не делают, а выполняют они лишь свою прямую функцию. Да и их внешний вид претерпел разительные изменения: они стали намного проще в конструкции и внешнем облике, а также гораздо легче по весу. Однако, настоящие королевские троны и стулья, похожие на произведения искусства, также вполне реально сегодня найти в мебельных магазинах или в дизайнерских студиях.
4. Устройства для фокусировки
Угрожающего вида гаджет был лишь призван облегчить концентрацию на деле. /Фото: wrike.com
Прошлые века не уступали сегодняшнему в количестве откровенно странных изобретений. Ярким примером этой тенденции можно смело считать устройство для концентрации внимания, внешний вид которого больше похож на часть скафандра астронавта. На самом же деле главной функцией этой штуковины было изолировать человека от лишних звуков и ограничить его обзор. Таким образом, владелец этого гаджета буквально отрезал себя от внешнего мира, что позволяло ему сфокусироваться на необходимом ему процессе.
Сегодня концентрация внимания - это, скорее, моральный процесс. /Фото: chesswood.ru
К счастью, прямых «наследников» у этого агрегата нет. А вот вариантов концентрации внимания появилось огромное количество. Начиная от странных капсул, изолирующих человека от окружающего мира до обыкновенных наушников - люди используют для фокусировки внимания то, что им комфортно применять. Кроме того, все чаще обыватели прибегают также к нематериальным вариантам концентрации, например, обучаются на тематических тренингах или используют специальные упражнения.
5. Манежи
Откровенно угрожающие манежики из прошлого. /Фото: theworldnews.net
Манеж, как место для проведения досуга ребенка так, чтобы он никуда не влез используется не одно десятилетие. Но огромный ажиотаж в свое время вызвали фотографии одной из модификаций этого предмета. Речь идет о так называемой оконной клетке - туда сажали для младенцев, и те по факту оказывались за пределами квартиры, буквально вися на высоте. Авторы этого агрегата считали, что так ребенок и находится в одном месте, и получает при этом необходимую для детского организма дозу витамина D от солнечного света.
Современные манежи и функциональнее, и привлекательнее. /Фото: ozali.ru
Конечно, распространение такой откровенно угрожающий детской жизни предмет не получил, а вот манежи все еще пользуются популярностью. Причем современные модификации данного предмета не только более безопасные, но и функциональные: на рынке несложно найти такие модели, которые одинаково легко будут располагаться и в квартире, и на свежем воздухе.
6. Нижнее белье
Не самый привычный вид мужского нижнего белья. /Фото: moya-planeta.ru
Нижним бельем не пренебрегали даже те представители первобытных племен, которые не использовали другую одежду по причине жаркого климата. Но внешний вид таких предметов одежды, покажется, мягко говоря, странным. Так, например, на территории Новой Гвинеи мужчины носили традиционную вещицу под названием «котека». Она представляет собой футляр, материал для которого выступает...тыква. Этот предмет одежды был призван прикрывать мужское причинное место, ведь другую одежду тогда попросту не использовали.
Сегодняшние варианты нижнего белья для мужчин гораздо практичнее и красивее. /Фото: 24tv.ua
К счастью, текстильная индустрия шагнула далеко вперед с тех незапамятных времен. Поэтому нижнее белье сегодня производится из гораздо более приемлемых материалов, чем овощная кожура. Кроме того, современные предметы одежды намного функциональнее и безопаснее, а также располагает десятками различных видов и дизайнов, призванных сделать нижнее белье комфортным для каждого мужчины.
7. Солнцезащитные очки
Мягко говоря, необычный вид для очков. /Фото: lavozdelmuro.net
Современному обывателю трудно представить, что именно так могли выглядеть солнцезащитные очки в прошлые времена. Но, справедливости ради, следует отметить, что солнечный свет они определенно блокируют. Правда, при этом, кроме собстенно света, это приспособления явно ограничивало и большую часть обзора.
Современные очки ограничивают только солнце, а не зрение. /Фото: bzh.life
Сегодня очки производят из гораздо более легких и удобных материалов с различной степенью затемнения линз. О разнообразии дизайна современных аналогов даже говорить не приходится. Кроме того, сегодня солнцезащитные очки являются не только предметом для частичной блокировки солнечного света, но также популярным аксессуаром и элементом модного образа.
8. Фотооружие
Не все знают, что фотографирующее оружие не только в Простоквашино было. /Фото: boredomfiles.com
Фотооружие было довольно популярным ранее видом вооружения для тренировки солдат и будущих снайперов. Так, например, популярной модификацией подобной технологии в прошлом является пулемет Тип 89. Он представляет собой фотоаппарат, который применялся в учебных целях в период Второй мировой войны. Пулемет делал фотографии мишеней, имитируя таким образом стрельбу реальными пулями. Хорошая, качественная фотография означала, что солдат «попал» в цель.
Подобные гаджеты и сегодня можно найти. /Фото: radikal.ru
В современном мире фоторужье имеет намного более широкую сферу применения, чем семь десятилетий назад. При том, что основной функцией фоторужья остается фоторазведка вооруженными силами, сегодня все чаще этот гаджет используется по аналогии с персонажем знаменитой советской истории о трех из Простоквашино - на фотоохоте.
9. Фены
Не сразу распознаешь в этой вещице фен. /Фото: thehappy.news
Сегодня трудно представить, что такое приспособление как фен могло существовать задолго до повсеместной электрификации жилых домов. Однако такой гаджет действительно был, однако его внешний вид разительно отличался от современных аналогов. Так, например, ранняя модификация фена представляла собой лопатку на палочке. Работала эта вещица так: внутрь лопатки заливается кипяток, а вокруг нее оборачивались волосы.
Трансформация внешнего облика фена на лицо. /Фото: reviewthisimages.com
Сегодня фен имеет принципиально другой внешний вид, который уже ничем не напоминает свой прототип из прошлых столетий. Кроме того, гаджет стал гораздо функциональнее, чем ранее: кроме, собственно, высушивания волос, фены способны их выпрямлять, завивать, а также укладывать в полноценные прически.
10. Зубочистки
Трудно поверить, что так выглядела зубочистка. /Фото: yaplakal.com
Уход за полостью рта практиковался еще с древних времен. Поэтому нет ничего удивительного, что историю той же зубочистки насчитывает уже не одно столетие. Однако вид первых их вариантов современного обывателя, мягко говоря, удивит. Так, например, британские граждане в 1620 году использовали зубочистки, которые больше похожи на оригинальную керамическую фигурку с позолоченным крючком не конце. Как этот гаджет использовали для очищения зубов от остатков пищи, представить непросто.
Современные зубочистки менее привлекательные, но более удобные. /Фото: lenta.ua
К счастью, современные тенденции и ритм жизни лишил большинство предметов ненужной детализации и убранства. Сегодня зубочистки выглядят просто и функционально - обычная тонкая палочка из бамбука или другого дерева. Но самым главным достоинством современного аналога является гигиеничность, ведь зубочистки одноразовые и продаются по сто и больше штук.
11. Медицинские принадлежности
Не сразу догадаешься, что именно хранили в такой колбе. /Фото: wellcomecollection.org
Любой, кто интересовался историей медицины, наверняка видел эти угрожающего вида приборы, с помощью которых врачи древности лечили людей. Но эта тенденция относится даже к емкостям, используемым медиками. Так например, раньше в странного вида банках хранили пиявок, ведь в прошлом они намного чаще использовались в медицинских целях, чем сейчас. Но вот внешний вид этой ёмкости на ее применение мало указывает.
Сейчас колбы не отличаются оригинальностью конструкции. /Фото: freepik.com
Сегодня пиявки практически не используются в медицинских целях, поэтому и смысл в таких странных колбочках отпал. Современное оборудование не обраменяется лишними деталями, а призвано соответствовать требованиям медицинских исследований и удобству.
12. Столовые приборы
Оригинального вида ножик из прошлого. /Фото: moya-planeta.ru
Глядя на этот странный предмет, кажется, что это какое-то страшное оружие аборигенов прошлого. В некотором смысле это действительно так, ведь речь идёт о столовом ноже, сделанном из акульих зубов. О безопасности использования такого гаджета говорить не приходится - ими явно было нетрудно пораниться прямо во время трапезы.
Сегодня столовые приборы зачастую неопасны для тех, кто ими пользуется. /Фото: mygazeta.com
Современные столовые приборы направлены не только на удовлетворение основной функции, но и на удобство. Даже ножи для стейков делают с такими кончиками, которые либо сточенные, либо закруглённые, и пораниться ими будет сложно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии