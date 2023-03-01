12 ранних вариаций гаджетов и предметов, чей внешний вид весьма отличается от современных аналогов

1. Шляпы

Несколько столетий назад так выглядела китайская шляпа. /Фото: yan.vn

Современные шляпы практичнее и на каждый день. /Фото: ua-tao.com

2. Портативные камеры

Голубь - птица мира, но маленькая камера сделала их участниками войны. /Фото: boredomfiles.com

Сегодняшние камеры симпатичнее и меньше. /Фото: youla.ru

3. Стулья

Стул для взвешивания жокеев. /Фото: obshe.net

Сейчас стульям присущ минимализм и легкость. /Фото: mebel-statica.ru

4. Устройства для фокусировки

Угрожающего вида гаджет был лишь призван облегчить концентрацию на деле. /Фото: wrike.com

Сегодня концентрация внимания - это, скорее, моральный процесс. /Фото: chesswood.ru

5. Манежи

Откровенно угрожающие манежики из прошлого. /Фото: theworldnews.net

Современные манежи и функциональнее, и привлекательнее. /Фото: ozali.ru

6. Нижнее белье

Не самый привычный вид мужского нижнего белья. /Фото: moya-planeta.ru

Сегодняшние варианты нижнего белья для мужчин гораздо практичнее и красивее. /Фото: 24tv.ua

7. Солнцезащитные очки

Мягко говоря, необычный вид для очков. /Фото: lavozdelmuro.net

Современные очки ограничивают только солнце, а не зрение. /Фото: bzh.life

8. Фотооружие

Не все знают, что фотографирующее оружие не только в Простоквашино было. /Фото: boredomfiles.com

Подобные гаджеты и сегодня можно найти. /Фото: radikal.ru

9. Фены

Не сразу распознаешь в этой вещице фен. /Фото: thehappy.news

Трансформация внешнего облика фена на лицо. /Фото: reviewthisimages.com

10. Зубочистки

Трудно поверить, что так выглядела зубочистка. /Фото: yaplakal.com

Современные зубочистки менее привлекательные, но более удобные. /Фото: lenta.ua

11. Медицинские принадлежности

Не сразу догадаешься, что именно хранили в такой колбе. /Фото: wellcomecollection.org

Сейчас колбы не отличаются оригинальностью конструкции. /Фото: freepik.com

12. Столовые приборы

Оригинального вида ножик из прошлого. /Фото: moya-planeta.ru

Сегодня столовые приборы зачастую неопасны для тех, кто ими пользуется. /Фото: mygazeta.com