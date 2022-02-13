Как выглядят ежики без иголок: в Великобритании нашли сразу двоих «лысых» ежей

Ежики без колючек.

Чарли и Снупи.

Два брата.

Беззащитные ежики.

Чарли и Снупи еще очень молодые ежики.

Малышам повезло, что их вовремя нашли.

Чарли и Снупи теперь живут в заповеднике.

Зимой ежикам без колючек может быть слишком холодно.