Как выглядят ежики без иголок: в Великобритании нашли сразу двоих «лысых» ежей

Ежики без колючек.
Двух несчастных ежиков, полностью лишенных своих колючек, нашла буквально на дороге в одном из городов Англии. Если бы их никто не cпас, скорее всего, их съели бы хищники. Ежиков назвали Чарли и Снупи и теперь вместо колючек их защищают от других животных работники заповедника.
Чарли и Снупи.
Специалисты достоверно не знают, что является причиной такого явления и почему некоторые ежики рождаются без колючек. Многие предполагают, что так сказывается недостаток цинка в рационе матери, но причина также может быть в генетической мутации. Обычно у ежиков насчитывается по меньшей мере 500 колючек, которые не только оберегают этих животных от хищников, таких как кошек или сов, но и согревают ежиков в холодные дни.
Два брата.
Беззащитные ежики.
Судя по всему, Чарли и Снупи братья, так как они все время держатся вместе. Они еще очень маленькие, и, видимо, только-только покинули гнездо. Может быть, на их семейство напал какой-нибудь хищник, и этим двоим удалось скрыться. "Судя по возрасту, - говорит работница заповедника, - Эти малыши попали к нам прямиком из гнезда. Мы пытались найти их братьев и сестер - скорее всего, у них также нет иголок. Но увы, боюсь, их постигла гораздо более печальная участь, чем Чарли и Снупи."
Чарли и Снупи еще очень молодые ежики.
"Этим двум однозначно повезло, что мы нашли их раньше, чем хищники. Без колючек ежики совершенно беззащитны. Пока зима, мы будем держать их в помещении, а с наступлением весны выпустим наружу. Но, конечно, мы постараемся не дать им убежать далеко, чтобы иметь возможность приглядывать за ними и защищать их."
Малышам повезло, что их вовремя нашли.
Сейчас ежиков кормят кормом для котов с витаминками, содержащими железо. Может быть, это поможет животным отрастить иголки. Но даже если если ежи так навсегда и останутся лысыми, работники заповедника постараются обезопасить их пребывание."
Чарли и Снупи теперь живут в заповеднике.
Зимой ежикам без колючек может быть слишком холодно.
Чарли и Снупи.
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