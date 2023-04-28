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Почему простые карандаши красят в жёлтый цвет?

Сегодня это стало данью традиции, но в самом конце XIX века в этом был и определённый смысл. Тогда карандаши, выкрашенные в жёлтый, покупали охотнее, и если у человека был такой карандаш, то все замечали, что он неглупый и в вещах знает толк.
Почему простые карандаши красят в жёлтый цвет?


Тогда лучший в мире графит добывали в Китае, эта страна была его главным поставщиком. Поэтому производители карандашей в США, работающие именно с этим лучшим в мире графитом, решили дать своему товару уникальное торговое преимущество. Оно должно было быть ярким, простым и запоминающимся, потенциальный покупатель, лишь мельком взглянув на прилавок канцелярского магазина, должен был сразу заметить, какой из карандашей здесь лучший. Ну, вы уже догадались? Да, они решили красить свою продукцию в жёлтый цвет. Именно его они выбрали, потому что в Китае жёлтый ассоциировался со всем королевским — с величием, мощью и красотой.

То же самое происходило и за океаном, в Европе. Так, чешский производитель карандашей Hardtmuth Pencil тоже решил красить свой товар в жёлтый в 1889 году. Эта компания также получала сырьё из Китая, и лучшей идеи рассказать об этом своим покупателям руководство компании не нашло.

Кто сегодня добывает графит? Больше всех по-прежнему Китай — около 780 тысяч тонн в год. Так что большая часть карандашей справедливо окрашена в жёлтый, ведь они, скорее всего, изготовлены именно из китайского графита. С огромным отрывом на втором месте Индия — 150 тысяч тонн в год, на третьем Бразилия — 95 тысяч тонн в год. Россия находится на шестом месте с 19 тысячами тонн в год, после Канады и Мозамбика.

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Почему простые карандаши красят в жёлтый цвет?

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