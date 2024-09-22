С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы до сих пор верят в сказки про Киевскую Русь и Владимира Великого что они именно украинцы. В то время никто ниче...Как безжалостная ...
  • Лидия Фролова
    так как япошки жестокие..это азиатские фашисты ни раз написано про это..да они и  себя не жалеют : харакири ,таран са...Почему китайцы и ...
  • Вовладар Даров
    Потому что японцы ненавидят китайцев и корейцев!!!Почему китайцы и ...

Как легко и быстро отмыть электрический гриль

Электрогриль помогает за считанные минуты готовить вкусные, питательные и низкокалорийные блюда. Одна беда – на жарочных пластинах после этого остаются пригоревший сок, жир и иногда кусочки пищи.
Для облегчения процесса чистки техники хозяйки приспособились использовать при жарке блюд фольгу и пергаментную бумагу в качестве прослойки между пластинами и продуктами.

На самом же деле мыть гриль легко, даже если его панели несъемные.

Как легко и быстро отмыть электрический гриль после приготовления?



Секрет ухода за электрогрилем прост: своевременно проложить между пластинами мокрую хлопчатобумажную салфетку.
Шаг 1. После того, как готовые продукты вынули из гриля, остались следы запекшегося мясного сока.



Намочите хлопчатобумажную ткань, например, отрез от износившейся детской пижамы или своей майки, и положите ее на жарочную пластину.



Шаг 2. Прижмите влажную салфетку верхней пластиной гриля и оставьте технику в выключенном состоянии минут на 10-15. За это время весь нагар отмякнет, а гриль успеет остыть до такой температуры, когда его можно помыть без риска обжечься. На фото видно, что ткань частично впитала в себя загрязнения.



Шаг 3. Протереть пластины гриля, периодически промывая салфетку в проточной воде.



На данном этапе для очищения можно использовать бумажные полотенца. В заключение еще раз протереть гриль чистой влажной тканью.



Процесс очищения гриля занимает не более 3-5 минут и не требует особых усилий.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советы
тер. гк Гриль

Картина дня

наверх