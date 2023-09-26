Как реанимировать поникшие фиалки

Срочно реанимируйте фиалку, если заметили, что нет тургора листьев, и цветок в целом выглядит поникшим. Его ещё можно спасти!







Если вы наблюдаете такую картину, это на 99 % значит, что корневая система сгнила и уже не способна питать розетку фиалки.







Возьмите острый обеззараженный инструмент и срежьте верхушку.







Немного зачистите корневую шейку. Не переусердствуйте. Нужно лишь удалить старые сухие корни. Делается это для дополнительной стимуляции. Также оборвите нижние поникшие листья.







Теперь нужно подобрать стаканчик по размеру фиалки. Налейте туда немного воды и поставьте так, чтобы фиалка немного была опущена в воду. Как только появятся корешки (через 2 недели), её можно будет пересадить в грунт на фитильный полив. Это единственный способ спасти фиалку, у которой сгнила вся корневая система!





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