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Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса Европы


Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса Европы

Если спросить буквально у любого, даже того, кто не бывал в столице Великобритании, с чем у него ассоциируется Лондон, ответ будет очевиден – это красные телефонные будки, двухэтажные автобусы, полицейские в странных шлемах и Букингемский дворец. Так-то оно так, но если есть желание увидеть настоящий Лондон, а времени и средств отправиться в такое путешествие пока нет, стоит посмотреть интереснейшую подборку увлекательный фотографий Глена Фервейера, который снимал Лондон 1980-х.

1. Оксфорд-стрит


Одна из улиц Лондона и одна из основных улиц Вестминстера.

Одна из улиц Лондона и одна из основных улиц Вестминстера.

 

2. Уличный кукловод


Китайский уличный кукловод в Лондоне в 1980-е годы.

Китайский уличный кукловод в Лондоне в 1980-е годы.

 

3. Фургон мороженщика


Самое вкусное мороженое в Лондоне.

Самое вкусное мороженое в Лондоне.

 

4. Музей карет


Вход в Королевские конюшни Букингемского дворца.

Вход в Королевские конюшни Букингемского дворца.

 

5. Карнаби-стрит


Небольшая пешеходная улица в Лондоне, которая расположена вблизи Оксфорд-стрит.

Небольшая пешеходная улица в Лондоне, которая расположена вблизи Оксфорд-стрит.

 

6. Пикадилли-серкус


Уличная сцена на площади в центральном Лондоне в районе Вестминстера.

Уличная сцена на площади в центральном Лондоне в районе Вестминстера.

 

7. В центре Лондона


Туристы на площади Пикадилли, неподалёку от транспортной развязки.

Туристы на площади Пикадилли, неподалёку от транспортной развязки.

 

8. «Дамская миля»


Самая оживлённая торговая улица не только в Лондоне, но и в Европе.

Самая оживлённая торговая улица не только в Лондоне, но и в Европе.

 

9. Уличная торговля


Портобелло-роуд – одна из самых знаменитых рыночных улиц в Европе. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

Портобелло-роуд – одна из самых знаменитых рыночных улиц в Европе. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

 

10. Блошиный рынок


Торговля антиквариатом на знаменитом блошином рынке в Лондоне.

Торговля антиквариатом на знаменитом блошином рынке в Лондоне.

 

11. Арка Адмиралтейства


Арка, расположенная возле здания Старого Адмиралтейства, с которым она соединена мостиком.

Арка, расположенная возле здания Старого Адмиралтейства, с которым она соединена мостиком.

 

12. Мемориал принца Альберта


Знаменитый монумент в Кенсингстонском парке. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

Знаменитый монумент в Кенсингстонском парке. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

 

13. Бромптонский ораторий


Церковь Непорочного Сердца Марии, которую обычно называют Бромптонским ораторием. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

Церковь Непорочного Сердца Марии, которую обычно называют Бромптонским ораторием. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

 

14. Букингемский дворец


Вин на официальную лондонскую резиденцию британских монархов.

Вин на официальную лондонскую резиденцию британских монархов.

 

15. Лондонская уличная сцена


Местный житель напротив гостиницы Cromwell Palace. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

Местный житель напротив гостиницы Cromwell Palace. Великобритания, Лондон, 1980-е годы.

 

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Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса Европы

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Лондон в 1980-е: Уличные ретро фотографии из крупнейшего мегаполиса ЕвропыПодписаться на мой Instagram
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