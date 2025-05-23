Как в ХХ веке создавали легендарный аппарат для шифровок «Энигма», и почему её секреты всё-таки удал

В военном деле умение зашифровывать информацию является одно из самых важных. И для этой цели разрабатывали не только сами коды, но и использовали специальное оборудование. В истории ХХ века есть целый ряд примеров, когда разведывательные подразделения разных стран создавали и применяли самые разные шифровальные аппараты, пытаясь обмануть противника. Вот только некоторые из них в итоге всё-таки сумели взломать, а самой известной из них была легендарная немецкая «Энигма».
Шифровальная машина, ставшая легендой после своего провала. /Фото: un-sci.com
Пожалуй, самой известной шифровальной машиной прошлого столетия является созданная в 1918 году немцем Артуром Шербиусом «Энигма». Интересно, что изначальной целью появления этого аппарата было применение в торговой сфере для коммерческих целей. Но примерно через десятилетие военное командование Германии заинтересовалось этой технологией, в итоге переориентировав её в ту самую шифровальную машину, знаменитую ныне на весь мир.
Артур Шербиус и его детище. /Фото: 24tv.ua
Очевидно, Третий рейх сделал ключевую ставку на этот аппарат, потому что на момент развязывания Второй мировой войны их успели произвести десятками тысяч. Вероятно, она является одной из самых массовых в истории - впрочем, по информации редакции novate.ru, существуют только приблизительные цифры относительно объёмов изготовления этой шифровальной машины, поэтому точно утверждать об этом невозможно.
Модификации «Энигмы» в современной музейной экспозиции. /Фото: ru.wikipedia.org
Помимо довольно неплохой для своего времени технологии немцы обучали и квалифицированных шифровальщиков. И поначалу это действительно давало плоды - «Энигму» на определённом этапе все считали машиной, которую попросту невозможно взломать. Вот только совершенства в мире никогда не было, и когда речь идёт о массовой шифровке, то ошибки и проблемы были и там. К примеру, известно немало случаев, когда радисты допускали досадные ошибки в работе, чем пользовались союзники.
Немцы были уверены в своём аппарате для шифровок, но не всё было так просто. /Фото: 24tv.ua
Кроме того, слабое место было и у самой «Энигмы»: имея тройку шифровальных дисков, она умела работать только по регулярному шагу.ключевая проблема машины - она не была способна зашифровав какой-либо знак на самого себя. Это значило, что символ в шифровке будет значить что угодно, только не тот самый символ - к слову, по данным редакции novate.ru, это была проблема не только «Энигмы», а и ряда шифровальных аппаратов того времени.
«Энигма» 1931 года производства. /Фото: techinsider.ru
Так что попытки взломать «Энигму» не прекращались, несмотря на сложность. Кстати, первый шаг к этому был сделан задолго до начала Второй мировой войны. Дело в том, что польским специалистам однажды удалось получить инструкцию по эксплуатации немецкой шифровальной машины, и на её основе они собрали точную копию оригинала. Это позволило в какой-то момент понять, как именно разрабатывается ключ шифрования.
Шифровальные диски машины «Энигма» - её сила и одновременная слабость. /Фото: ru.wikipedia.org
После этого перед дешифровщиками встала последняя, но самая трудная задача - научиться вычислять, какой именно ключ работает в конкретный момент, так как они могли меняться чуть ли не каждый день. Теоретически это можно было сделать ручными расчётами, но на такой процесс уходило слишком много времени, а ключ уже могли снова изменить. Тогда и решили задействовать польские копии, причём довольно необычно.
Современная реплика схемы работы «криптологической бомбы». /Фото: techinsider.ru
Речь идёт о механизме, известном как «криптологическая бомба». Он представляет собой пять польских реплик «Энигмы», работающих на максимальных скоростях для мониторинга всех первоначальных положений шифровальных дисков - именно они были началом ключа. К сожалению, на пути решения этой проблемы встала оккупация Польши вермахтом в 1939 году. Впрочем, польские специалисты успели отправить результаты своей работы разведкам Великобритании.
Машинка не просто так считается легендой Второй мировой войны - эту продали на аукционе более чем за 200 тысяч долларов. /Фото: ntvplus.ru
И вот тут в дело вступила группа английских криптоаналитиков, среди которых оказалась и ключевая фигура в процессе взлома «Энигмы» - Алан Тьюринг. Они не только воспроизвели «криптологическую бомбу», но и доработали механизм дешифровки. Над взломом немецкой машины работали сотни людей, и все их труды не пропали даром - «Энигму» не только расшифровали, но и ускорили процесс до 20 минут.
Алан Тьюринг - человек, сделавший огромный вклад в дешифровку . /Фото: wikipedia.org
Британцы оказались не только трудолюбивыми, но и скромными: вплоть до окончания Второй мировой войны никто публично не раскрывал, что «Энигму» взломали, даже когда сами немцы поняли, что машину больше небезопасно использовать. Более того, некоторые члены той группы, в которой работал Тьюринг, даже не знали, что помогают расшифровать именно «Энигму», а лишь трудились на своём участке. Впрочем, свою задачу они всё равно выполнили: легендарный шифровальный аппарат Третьего рейха они победили.
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