Как в ХХ веке создавали легендарный аппарат для шифровок «Энигма», и почему её секреты всё-таки удал

Шифровальная машина, ставшая легендой после своего провала. /Фото: un-sci.com

Артур Шербиус и его детище. /Фото: 24tv.ua

Модификации «Энигмы» в современной музейной экспозиции. /Фото: ru.wikipedia.org

Немцы были уверены в своём аппарате для шифровок, но не всё было так просто. /Фото: 24tv.ua

«Энигма» 1931 года производства. /Фото: techinsider.ru

Шифровальные диски машины «Энигма» - её сила и одновременная слабость. /Фото: ru.wikipedia.org

Современная реплика схемы работы «криптологической бомбы». /Фото: techinsider.ru

Машинка не просто так считается легендой Второй мировой войны - эту продали на аукционе более чем за 200 тысяч долларов. /Фото: ntvplus.ru

Алан Тьюринг - человек, сделавший огромный вклад в дешифровку . /Фото: wikipedia.org