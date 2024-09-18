Лайфхаки, которым бы позавидовала даже свекровь

Иногда хочется прийти после работы домой, лечь на диван и забыть о том, что на кухне немытая посуда, в спальне – тонна пыли, а в коридоре – грязный пол. Увы, обязанности хозяйки не позволяют этого сделать, и приходится через силу вставать и идти заниматься домашними делами.
Мы не можем полностью исключить быт из вашей жизни, но можем поделиться полезными лайфхаками, которые сделают его проще.
Лайфхак 1: Используйте лимонную кислоту, чтобы отмыть противень
Насыпьте в противень пару столовых ложек лимонной кислоты.
Иногда противень отмыть ничуть не легче, чем духовку. Нагар, засохшие пятна жира и прочие загрязнения намертво въедаются в поверхность, и не раскисают, даже если противень сутки стоит, наполненный водой. Конечно, всегда можно отмыть его антижиром, но если вы не фанат агрессивной бытовой химии, тогда попробуйте не менее эффективное средство – лимонную кислоту. Насыпьте в противень небольшое количество порошка, залейте кипятком и оставьте до полного остывания воды. За это время нагар и жир размякнут, и вам останется лишь убрать их мягкой губкой.
Лайфхак 2: Стирайте вещи с влажной салфеткой, чтобы она собирала пыль и шерсть с одежды
Положите в барабан вместе с одеждой влажную салфетку.
Как часто вы попадаете в ситуацию, когда вынимаете чистую одежду из стиральной машинки, а она покрыта шерстью, катышками, ворсинками и прочим мусором? Уверены, что такое случалось, и не раз. Кажется, что бороться с этой проблемой бесполезно, особенно если вы любите черные вещи или дома есть домашние питомцы. Однако решение есть, и оно гораздо проще, чем вам кажется.
Загрузите грязную одежду в барабан стиральной машины, положите несколько влажных салфеток из упаковки и запустите нужный режим.
На заметку: Чтобы лайфхак подействовал, выбирайте достаточно плотные антибактериальные салфетки – они не должны порваться в барабане. Также избегайте изделий с резким ароматом – одежда может впитать этот запах. И не забывайте, что повторное использование салфеток не рекомендуется – сразу после стирки выбрасывайте их в мусорное ведро.
Лайфхак 3: Натирайте смесители пергаментом или лимоном, чтобы они блестели от чистоты
Используйте для чистки крана лимон или пергамент
А вы знали, что пергаментная бумага, которую вы привыкли использовать для выпечки, является еще и отличным полиролем? Попробуйте натереть ею грязный кран, и вы увидите, как известковый налет, отпечатки пальцев и следы воды исчезают, словно по велению волшебной палочки. Пергамент мягко очищает хромированную или металлическую поверхность, не царапая смеситель, но при этом действует очень быстро и эффективно.
Второй вариант – натереть смеситель лимоном. Разрежьте фрукт на две части и протрите одной половинкой участки, на которых заметили накипь. Советуем сильнее надавливать на цитрус, чтобы на кран попало как можно больше сока. После этого обмотайте смеситель пищевой пленкой и оставьте на полчаса. По истечении времени смойте с поверхности остатки сока мягкой салфеткой и протрите кран насухо.
Лайфхак 4: Используйте бутылку из-под кондиционера для хранения стирального порошка
Пересыпьте в бутылку порошок.
Если у вас закончился кондиционер, не торопитесь выбрасывать бутылку в мусорное ведро. Ей можно найти применение в хозяйстве, например, использовать для хранения порошка. Бутылка с узким носиком позволит точно дозировать количество стирального порошка, а также предотвратит его рассыпание. Это отличная возможность сэкономить на специальных емкостях, которые продают в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах.
Лайфхак 5: Очищайте подоконники смесью из соды, соли и лимонного сока
Смешайте ингредиенты, чтобы получилась консистенция кашицы.
Пыль, солнце, земля из-под комнатных растений – все это приводит к тому, что подоконники со временем теряют первоначальную белизну. Если вы не хотите, чтобы они становились серыми и малопривлекательными, попробуйте почистить их следующим средством. Смешайте соль, соду и лимонный сок, чтобы получилась консистенция кашицы. Нанесите эту смесь на подоконник тонким слоем с помощью губки, а затем тщательно протрите.
В этой ситуации соль и сода выполнят роль мягких абразивов, которые устранят загрязнения, не повреждая поверхность. А лимонных сок отбелит подоконники, возвращая им сияющую белизну. В результате они будут выглядеть, как новые. Минимум сил и времени, зато потрясающий результат.
Лайфхак 6: Мойте посуду содой
Вместо таблеток для посудомойки используйте соду
Таблетки для посудомойки обычно заканчиваются в самый неподходящий момент. Если вам не повезло оказаться в этой ситуации, используйте для мытья тарелок и кружек обычную соду. Да-да вы все правильно поняли. Не зря наши бабушки и мамы раньше использовали именно соду, чтобы удалить с посуды жир, остатки пищи и прочие загрязнения. Кроме очищающих и отбеливающих свойств, она также выполняет функции нейтрализатора запахов.
Все, что вам нужно сделать – засыпать в отсек для моющего средства в посудомойке две столовых ложки пищевой соды. Единственный нюанс, который следует учитывать – сода не расщепляет белковые загрязнения. Но с учетом того, что вы будете использовать ее не как постоянно моющее средство, а как экстренное, этот момент можно пережить.
Лайфхак 7: Чистите диван содой
Посыпьте диван содой и пропылесосьте.
Сода – универсальный солдат в решение бытовых вопросов. Пожалуй, для нее нет невыполнимых задач. Лишнее тому доказательство – чистка дивана. Для начала вам нужно снять с него все подушки и плед, а затем с помощью щетки смахнуть пыль. Следующий шаг – собрать липким валиком шерсть, волосы и прочий мелкий мусор, который «поселился» на обивке. А теперь приступаем к самому интересному – к роли соды в этой истории.
Посыпьте диван порошком и оставьте на 15 минут. За это время сода вберет в себя неприятные запахи, а также устранит легкие загрязнения. В конце вам останется лишь смести ее на пол щеткой и собрать мусор веником или же убрать порошок пылесосом, предварительно надев на него насадку для мягкой мебели.
Лайфхак 8: Оборачивайте решетку для вытяжки бумажным полотенцем, чтобы на нем скапливался жир
Бумажное полотенце будет впитывать весь жир.
Когда дело доходит до чистки решетки вытяжки, начинается самый настоящий квест. Чтобы убрать с нее весь жир, приходится изрядно потрудиться, и не факт, что результат будет удовлетворительным. К счастью, у нас есть гениальное решение, которое избавит вас от вечной борьбы с грязной решеткой.
Оторвите кусочек бумажного полотенца, и оберните им решетку – оно будет впитывать в себя жир и прочие загрязнения, которые обычно оседают на поверхности. Вот такое простое изобретение – нужно будет лишь вовремя менять грязные полотенца на чистые.
Лайфхак 9: Натирайте оконную раму маслом, чтобы убрать следы скотча
Масло растворит остатки скотча.
Следы скотча довольно непросто убирать с любых поверхностей, но оконные рамы обычно страдают больше всего. Впрочем, если знать один секрет, можно решать эту проблему на раз-два. Попробуйте натереть раму подсолнечным маслом и некоторое время подождать. Масло растворит остатки клея до такого состояния, что их можно будет легко убрать. При этом вреда пластику – никакого.
