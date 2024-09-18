Лайфхаки, которым бы позавидовала даже свекровь

Иногда хочется прийти после работы домой, лечь на диван и забыть о том, что на кухне немытая посуда, в спальне – тонна пыли, а в коридоре – грязный пол. Увы, обязанности хозяйки не позволяют этого сделать, и приходится через силу вставать и идти заниматься домашними делами.

Мы не можем полностью исключить быт из вашей жизни, но можем поделиться полезными лайфхаками, которые сделают его проще.

Лайфхак 1: Используйте лимонную кислоту, чтобы отмыть противень

Лайфхак 2: Стирайте вещи с влажной салфеткой, чтобы она собирала пыль и шерсть с одежды

Лайфхак 3: Натирайте смесители пергаментом или лимоном, чтобы они блестели от чистоты

Лайфхак 4: Используйте бутылку из-под кондиционера для хранения стирального порошка

Лайфхак 5: Очищайте подоконники смесью из соды, соли и лимонного сока

Лайфхак 6: Мойте посуду содой

Лайфхак 7: Чистите диван содой

Лайфхак 8: Оборачивайте решетку для вытяжки бумажным полотенцем, чтобы на нем скапливался жир

Лайфхак 9: Натирайте оконную раму маслом, чтобы убрать следы скотча

Насыпьте в противень пару столовых ложек лимонной кислоты.Иногда противень отмыть ничуть не легче, чем духовку. Нагар, засохшие пятна жира и прочие загрязнения намертво въедаются в поверхность, и не раскисают, даже если противень сутки стоит, наполненный водой. Конечно, всегда можно отмыть его антижиром, но если вы не фанат агрессивной бытовой химии, тогда попробуйте не менее эффективное средство – лимонную кислоту. Насыпьте в противень небольшое количество порошка, залейте кипятком и оставьте до полного остывания воды. За это время нагар и жир размякнут, и вам останется лишь убрать их мягкой губкой.Положите в барабан вместе с одеждой влажную салфетку.Как часто вы попадаете в ситуацию, когда вынимаете чистую одежду из стиральной машинки, а она покрыта шерстью, катышками, ворсинками и прочим мусором? Уверены, что такое случалось, и не раз. Кажется, что бороться с этой проблемой бесполезно, особенно если вы любите черные вещи или дома есть домашние питомцы. Однако решение есть, и оно гораздо проще, чем вам кажется.Загрузите грязную одежду в барабан стиральной машины, положите несколько влажных салфеток из упаковки и запустите нужный режим.В процессе стирки салфетки будут хаотично перемещаться внутри барабана и собирать на себя мелкий мусор. В конце вам останется лишь выбросить ее в мусорное ведро, и наслаждаться результатом.На заметку: Чтобы лайфхак подействовал, выбирайте достаточно плотные антибактериальные салфетки – они не должны порваться в барабане. Также избегайте изделий с резким ароматом – одежда может впитать этот запах. И не забывайте, что повторное использование салфеток не рекомендуется – сразу после стирки выбрасывайте их в мусорное ведро.Используйте для чистки крана лимон или пергаментА вы знали, что пергаментная бумага, которую вы привыкли использовать для выпечки, является еще и отличным полиролем? Попробуйте натереть ею грязный кран, и вы увидите, как известковый налет, отпечатки пальцев и следы воды исчезают, словно по велению волшебной палочки. Пергамент мягко очищает хромированную или металлическую поверхность, не царапая смеситель, но при этом действует очень быстро и эффективно.Второй вариант – натереть смеситель лимоном. Разрежьте фрукт на две части и протрите одной половинкой участки, на которых заметили накипь. Советуем сильнее надавливать на цитрус, чтобы на кран попало как можно больше сока. После этого обмотайте смеситель пищевой пленкой и оставьте на полчаса. По истечении времени смойте с поверхности остатки сока мягкой салфеткой и протрите кран насухо.Пересыпьте в бутылку порошок.Если у вас закончился кондиционер, не торопитесь выбрасывать бутылку в мусорное ведро. Ей можно найти применение в хозяйстве, например, использовать для хранения порошка. Бутылка с узким носиком позволит точно дозировать количество стирального порошка, а также предотвратит его рассыпание. Это отличная возможность сэкономить на специальных емкостях, которые продают в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах.Смешайте ингредиенты, чтобы получилась консистенция кашицы.Пыль, солнце, земля из-под комнатных растений – все это приводит к тому, что подоконники со временем теряют первоначальную белизну. Если вы не хотите, чтобы они становились серыми и малопривлекательными, попробуйте почистить их следующим средством. Смешайте соль, соду и лимонный сок, чтобы получилась консистенция кашицы. Нанесите эту смесь на подоконник тонким слоем с помощью губки, а затем тщательно протрите.В этой ситуации соль и сода выполнят роль мягких абразивов, которые устранят загрязнения, не повреждая поверхность. А лимонных сок отбелит подоконники, возвращая им сияющую белизну. В результате они будут выглядеть, как новые. Минимум сил и времени, зато потрясающий результат.Вместо таблеток для посудомойки используйте содуТаблетки для посудомойки обычно заканчиваются в самый неподходящий момент. Если вам не повезло оказаться в этой ситуации, используйте для мытья тарелок и кружек обычную соду. Да-да вы все правильно поняли. Не зря наши бабушки и мамы раньше использовали именно соду, чтобы удалить с посуды жир, остатки пищи и прочие загрязнения. Кроме очищающих и отбеливающих свойств, она также выполняет функции нейтрализатора запахов.Все, что вам нужно сделать – засыпать в отсек для моющего средства в посудомойке две столовых ложки пищевой соды. Единственный нюанс, который следует учитывать – сода не расщепляет белковые загрязнения. Но с учетом того, что вы будете использовать ее не как постоянно моющее средство, а как экстренное, этот момент можно пережить.Посыпьте диван содой и пропылесосьте.Сода – универсальный солдат в решение бытовых вопросов. Пожалуй, для нее нет невыполнимых задач. Лишнее тому доказательство – чистка дивана. Для начала вам нужно снять с него все подушки и плед, а затем с помощью щетки смахнуть пыль. Следующий шаг – собрать липким валиком шерсть, волосы и прочий мелкий мусор, который «поселился» на обивке. А теперь приступаем к самому интересному – к роли соды в этой истории.Посыпьте диван порошком и оставьте на 15 минут. За это время сода вберет в себя неприятные запахи, а также устранит легкие загрязнения. В конце вам останется лишь смести ее на пол щеткой и собрать мусор веником или же убрать порошок пылесосом, предварительно надев на него насадку для мягкой мебели.Бумажное полотенце будет впитывать весь жир.Когда дело доходит до чистки решетки вытяжки, начинается самый настоящий квест. Чтобы убрать с нее весь жир, приходится изрядно потрудиться, и не факт, что результат будет удовлетворительным. К счастью, у нас есть гениальное решение, которое избавит вас от вечной борьбы с грязной решеткой.Оторвите кусочек бумажного полотенца, и оберните им решетку – оно будет впитывать в себя жир и прочие загрязнения, которые обычно оседают на поверхности. Вот такое простое изобретение – нужно будет лишь вовремя менять грязные полотенца на чистые.Масло растворит остатки скотча.Следы скотча довольно непросто убирать с любых поверхностей, но оконные рамы обычно страдают больше всего. Впрочем, если знать один секрет, можно решать эту проблему на раз-два. Попробуйте натереть раму подсолнечным маслом и некоторое время подождать. Масло растворит остатки клея до такого состояния, что их можно будет легко убрать. При этом вреда пластику – никакого.