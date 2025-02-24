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Парижская квартира, забытая на 70 лет

В 1942 году миссис де Флориан, спасаясь от Второй мировой войны, оставила свою квартиру в Париже и бежала на юг Франции. Больше в свои апартаменты она не возвращалась. Несколько лет назад 91-летняя женщина скончалась, тогда-то экспертам и поручили описать имущество пустующей уже 70 лет квартиры.

Парижская квартира, забытая на 70 лет


Кажется, будто время остановилось в этой квартире.

Под слоем пыли сохранилось множество удивительных антикварных вещей.

Парижская квартира, забытая на 70 лет

Парижская квартира, забытая на 70 лет

Парижская квартира, забытая на 70 лет

Парижская квартира, забытая на 70 лет

В квартире было даже чучело страуса. В викторианский период таксидермия стала особенно популярна, и чучела были неотъемлемой частью дизайна интерьера и декора.

Парижская квартира, забытая на 70 лет

Одной из самых впечатляющих находок был портрет девушки, написанный знаменитым итальянским художником Джованни Больдини. Оказалось, это была Марта де Флориан, муза художника. Из любовной записки, найденной в картине, и дневника вдовы Больдини стало известно, что картину художник писал в 1898 году, когда мисс де Флориан было 24 года. Примечательным является то, что владелицей квартиры была внучка Марты де Флориан. Картина была продана на аукционе за $3.4 млн.

Парижская квартира, забытая на 70 лет

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