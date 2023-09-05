С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...
  • Владимир Акулов
    Жил  поэт  //Он  видел  красоту //Во  всёмКак сын самурая М...

Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле

Это не "фотошоп" и не рисунок, а настоящая фотография настоящей ласки, которая летит верхом на не менее настоящем дятле. Снимок сделал британский фотограф-любитель Мартин Ле-Мей в одном из парков на востоке Лондона.




Мы были бы рады рассказать трогательную историю о дружбе ласки и дятла, о том, как они вместе летят по делам, но будем честны — перед тобой попытка поужинать.

 



Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле










Ласки, милые пушистые зверьки, являются известными разорителями гнезд. При случае они вполне способны закусить не только яйцами и беспомощными птенцами, но и вполне взрослыми птицами.



Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле








В этот раз что-то пошло не так, и дятел буквально вынес на себе хищника. По словам фотографа, который раз в этот день собирался показать жене дятла и во время прогулки держал фотоаппарат наготове, птица приземлилась где-то в 25 метрах от них.



Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле








Ласка, напуганная присутствием людей, скрылась в густой траве. Дятел отправился по своим птичьим делам. До следующего раза?



Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле
Источник фото: twitter.com






с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх