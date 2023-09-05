Фантастически редкое фото — ласка летит верхом на дятле

Это не "фотошоп" и не рисунок, а настоящая фотография настоящей ласки, которая летит верхом на не менее настоящем дятле. Снимок сделал британский фотограф-любитель Мартин Ле-Мей в одном из парков на востоке Лондона.
Мы были бы рады рассказать трогательную историю о дружбе ласки и дятла, о том, как они вместе летят по делам, но будем честны — перед тобой попытка поужинать.
Ласки, милые пушистые зверьки, являются известными разорителями гнезд. При случае они вполне способны закусить не только яйцами и беспомощными птенцами, но и вполне взрослыми птицами.
В этот раз что-то пошло не так, и дятел буквально вынес на себе хищника. По словам фотографа, который раз в этот день собирался показать жене дятла и во время прогулки держал фотоаппарат наготове, птица приземлилась где-то в 25 метрах от них.
Ласка, напуганная присутствием людей, скрылась в густой траве. Дятел отправился по своим птичьим делам. До следующего раза?
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