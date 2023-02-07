Благодаря фантазии художников студии Уолта Диснея у нас теперь есть замечательные мультфильмы, которые пересматриваются людьми всех возрастов. Каждый находит в них что-то свое, включая и потрясающую картинку, и захватывающий сюжет и даже особую философию, присущую работникам этой студии. Сегодня мы хотим показать Вам, какими достопримечательностями со всего мира вдохновлялись художники при создании своих удивительно красивых видов в мультфильмах.
«Спящая красавица».
Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия.
«Красавица и Чудовище».
Эльзас, Франция.
«Рапунцель: Запутанная история».
Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция.
«Вверх».
Водопад Анхель, Венесуэла.
Это самый высокий водопад в мире. Поток воды свергается с горы Ауянтепуи на территории Национального парка Канайма.
«Аладдин».
Тадж-Махал, Агра, Индия.
«Похождения императора».
Мачу-Пикчу, Куско, Перу.
«Мулан».
Запретный город, Пекин, Китай.
«Горбун из Нотр-Дама».
Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция.
«Русалочка».
Шильонский замок, Женевское озеро, Швейцария.
«Ральф».
Центральный вокзал в Нью-Йорке послужил вдохновением для Центральной Станции из анимации «Ральф».
«Красавица и Чудовище».
Замок Шамбор, Луар и Шер, Франция.
«Холодное сердце».
Церковь Святого Олафа, Балестранд, Норвегия.
«Принцесса и лягушка».
Луизиана, США.
«Храбрая сердцем».
Замок Эйлен-Донан, Шотландия.
«Тачки».
U-Drop Inn, Шемрок, Техас.
«Атлантида: Затерянный мир».
Ангкор-Ват, Ангкор, Камбоджа.
«Холодное сердце».
«Отель-де-Глас», Квебек, Канада.
Из года в год архитектура отеля меняется, но неизменным остаётся материал для его возведения – кирпичи изо льда.
«Белоснежка».
Алькасар в Сеговии, Испания.
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18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея
Благодаря фантазии художников студии Уолта Диснея у нас теперь есть замечательные мультфильмы, которые пересматриваются людьми всех возрастов. Каждый находит в них что-то свое, включая и потрясающую картинку, и захватывающий сюжет и даже особую философию, присущую работникам этой студии. Сегодня мы хотим показать Вам, какими достопримечательностями со всего мира вдохновлялись художники при создании своих удивительно красивых видов в мультфильмах.
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