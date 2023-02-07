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18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Благодаря фантазии художников студии Уолта Диснея у нас теперь есть замечательные мультфильмы, которые пересматриваются людьми всех возрастов. Каждый находит в них что-то свое, включая и потрясающую картинку, и захватывающий сюжет и даже особую философию, присущую работникам этой студии. Сегодня мы хотим показать Вам, какими достопримечательностями со всего мира вдохновлялись художники при создании своих удивительно красивых видов в мультфильмах.

«Спящая красавица».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Красавица и Чудовище».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Эльзас, Франция.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Рапунцель: Запутанная история».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Вверх».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Водопад Анхель, Венесуэла.
Это самый высокий водопад в мире. Поток воды свергается с горы Ауянтепуи на территории Национального парка Канайма.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Аладдин».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Тадж-Махал, Агра, Индия.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Похождения императора».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Мачу-Пикчу, Куско, Перу.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Мулан».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Запретный город, Пекин, Китай.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Горбун из Нотр-Дама».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Русалочка».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Шильонский замок, Женевское озеро, Швейцария.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Ральф».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Центральный вокзал в Нью-Йорке послужил вдохновением для Центральной Станции из анимации «Ральф».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Красавица и Чудовище».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Замок Шамбор, Луар и Шер, Франция.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Холодное сердце».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Церковь Святого Олафа, Балестранд, Норвегия.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Принцесса и лягушка».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Луизиана, США.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Храбрая сердцем».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Замок Эйлен-Донан, Шотландия.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Тачки».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

U-Drop Inn, Шемрок, Техас.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Атлантида: Затерянный мир».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Ангкор-Ват, Ангкор, Камбоджа.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Холодное сердце».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Отель-де-Глас», Квебек, Канада.
Из года в год архитектура отеля меняется, но неизменным остаётся материал для его возведения – кирпичи изо льда.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

«Белоснежка».

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Алькасар в Сеговии, Испания.

18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

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