18 реальных мест, которые вдохновили художников студии Уолта Диснея

Благодаря фантазии художников студии Уолта Диснея у нас теперь есть замечательные мультфильмы, которые пересматриваются людьми всех возрастов. Каждый находит в них что-то свое, включая и потрясающую картинку, и захватывающий сюжет и даже особую философию, присущую работникам этой студии. Сегодня мы хотим показать Вам, какими достопримечательностями со всего мира вдохновлялись художники при создании своих удивительно красивых видов в мультфильмах.



«Спящая красавица».







Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия.







«Красавица и Чудовище».







Эльзас, Франция.







«Рапунцель: Запутанная история».







Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция.







«Вверх».







Водопад Анхель, Венесуэла.

Это самый высокий водопад в мире. Поток воды свергается с горы Ауянтепуи на территории Национального парка Канайма.







«Аладдин».







Тадж-Махал, Агра, Индия.







«Похождения императора».







Мачу-Пикчу, Куско, Перу.







«Мулан».







Запретный город, Пекин, Китай.







«Горбун из Нотр-Дама».







Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция.







«Русалочка».







Шильонский замок, Женевское озеро, Швейцария.







«Ральф».







Центральный вокзал в Нью-Йорке послужил вдохновением для Центральной Станции из анимации «Ральф».







«Красавица и Чудовище».







Замок Шамбор, Луар и Шер, Франция.







«Холодное сердце».







Церковь Святого Олафа, Балестранд, Норвегия.







«Принцесса и лягушка».







Луизиана, США.







«Храбрая сердцем».







Замок Эйлен-Донан, Шотландия.







«Тачки».







U-Drop Inn, Шемрок, Техас.







«Атлантида: Затерянный мир».







Ангкор-Ват, Ангкор, Камбоджа.







«Холодное сердце».







«Отель-де-Глас», Квебек, Канада.

Из года в год архитектура отеля меняется, но неизменным остаётся материал для его возведения – кирпичи изо льда.







«Белоснежка».







Алькасар в Сеговии, Испания.







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