20 самых сексуальных звездных ягодиц

Полноту женских ягодиц мужчины ценили во все времена. Лицо, ноги и грудь, конечно, сводят с ума, но вот красивая попа привлекает внимание куда больше. Сегодня голливудские красотки поражают нас не только своими многочисленными талантами, но и аппетитными и выдающимися формами сзади.









Ники Минаж

Дженнифер Лав Хьюитт

Бейонсе

Деми Ловато

Ферджи

Кристина Агилера

Тараджи П. Хенсон

Мэрайя Кэри

Шакира

Белла Торн

Рианна

Игги Азалия

Джессика Бил

Серена Уильямс

Леди Гага

Ева Мендес

Дженнифер Лопес

Кристина Хендрикс

София Вергара

Ким Кардашьян