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12 малоизвестных фактов о проституции в США

О эти представительницы древнейшей профессии! На протяжении всей истории человечества у мужчин были вполне понятные потребности, и всегда находились женщины, которые эти потребности удовлетворяли за определенную плату. Впрочем, в наше время в большинстве стран мира подобная деятельность является незаконной.

Но у множества людей другая точка зрения на проституцию: они воспринимают ее как бизнес-процесс. И конечно, вся эта сфера окутана многочисленными тайнами, специфичность которых варьируется от уровня вполне адекватных (таких как подробности «делового» общения и детали «бизнес-договоренностей») до несколько пугающих фактов.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Но несмотря на все своеобразие рынка секс-услуг, проституция может быть интересна благодаря многим особенностям, характеризующим мир продажи своего тела за деньги. Хотя нужно учитывать, что в каждой стране своя специфика подобного бизнеса. Итак, мы решили разобраться, как с «вот этим вот всем» обстоят дела за океаном, и подобрали для вас 12 малоизвестных фактов о таинственном и опасном рынке секс-услуг США.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Практически все сутенеры окончили среднюю школу. А порядка 30% из них даже имеют диплом колледжа. Это довольно любопытно, потому что для работы в этой сфере не нужен аттестат или диплом высшего учебного заведения. Однако, когда нужно выбрать, получать пособие (или минимальную зарплату) или заняться собственным (пусть и нелегальным) бизнесом с возможностью зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, позиция некоторых выпускников колледжей вполне понятна.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Сутенеры создают множество рабочих мест. Да, безусловно, проституция действует на общество разрушающе, это абсолютное зло для женщин, это изобретение дьявола и т.д. Но, если взглянуть на дело объективно, можно узнать, что это приносит экономике огромные деньги. Девушки получают «зарплату», кормят семьи. Сутенеры и представители эскорт-агентств размещают объявления в интернете, решают вопросы с недвижимостью, даже находят сиделок для детей. Так или иначе, эти парни — часть американского (и практически любого другого) общества.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Проституция приносит больше денег, чем любой другой нелегальный бизнес. Оружие и наркотики — очень прибыльный бизнес. СМИ с большим энтузиазмом перемывают косточки наркобаронам, а тема запрета ношения огнестрельного оружия постоянно обсуждается в обществе. Однако сфера секс-услуг на самом деле приносит инвесторам гораздо больше денег, чем зарабатывают наркобароны и торговцы оружием. Дело в том, что этот бизнес является значительно более всеобъемлющим и универсальным.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Нет, даже в Лас-Вегасе проституция не так уж легальна, как вы думаете. На самом деле на территории штата Невада разрешено занятие проституцией только в лицензированных публичных домах. Уличная проституция запрещена. В остальных штатах США занятие проституцией вне закона.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Покупатели секс-услуг — самые разные люди. Наверняка вы думаете, что типичный клиент проститутки — небогатый, вечно потный толстячок, ищущий свежих ощущений втайне от дотошной супруги. Нет, на самом деле это не так. В действительности нет четкого портрета типичного клиента проститутки: плотские утехи покупают все. Более того, согласно информации от сутенеров, даже полицейские частенько захаживают в бордели.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

У сутенеров огромное количество расходов. Неужели вы думаете, что содержать бордель легко? Да, они неплохо зарабатывают, но при этом «мадам» и «мочалок командирам» приходится серьезно тратиться на множество самых разных дел: коммунальные платежи, оплата услуг гинекологов и венерологов, транспортные расходы, аренда недвижимости и многое другое. Их «служба» тоже в некоторой степени опасна и трудна.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

В сутенеры чаще всего попадают через друзей или семью. Многие наверняка задумывались о том, как вообще можно попасть в этот бизнес. Часто вы видите в интернете интересные объявления, содержание которых довольно прозрачно намекает на то, что в сферу интимных услуг требуется пополнение. Но на самом деле ты не просто видишь объявление, звонишь по указанному номеру и приходишь на «собеседование». (Как вы вообще представляете себе собеседование на позицию представительницы древнейшей профессии? А тестовое задание?) Большинство людей попадают в индустрию через друзей, знакомых и родственников. За них, так сказать, есть кому замолвить словечко. К тому же, когда растешь с отцом-сутенером, уже с детства обретаешь необходимые впоследствии навыки. Все в семью, все в семью.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Девушки редко работают без сутенера. Многие наверняка задавались вопросом о том, почему вообще девушки работают с сутенерами, а не забирают все деньги себе. Этому есть простое объяснение: работа с сутенерами предполагает, что те получают определенный процент с «покупки», но при этом берут на себя все практические заботы. В некоторой мере так значительно проще. Меньше мороки.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Сутенеры не так уж боятся ареста. Вам может показаться, что начальники путан постоянно испытывают панику и постоянно оглядываются в страхе увидеть вдали преследователя с прищуренным взглядом. На самом деле они особо не парятся: их работа не связана с риском, поскольку обычно сами они никак не участвуют в «сделках», а доказать их причастность к нелегальному бизнесу не так уж легко.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Чаще всего бордели закрывают благодаря полицейским под прикрытием. Большинство арестов проституток производится благодаря тайной работе засланных казачков. Конечно, если им удается собрать достаточно доказательств нелегальности происходящего.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Девушек вербуют через социальные сети. В наши дни многие вещи делаются онлайн. И проституток тоже нанимают в социальных сетях. Многие сутенеры давно уже освоили подобный инструмент подбора сотрудников, так что, если вы все еще верите в зубную фею и Деда Мороза, настало время открыть вам глаза: все эти подозрительные двусмысленные объявления о поиске девушек приятной наружности в интернете — вовсе не попытка найти хороших официанток и танцовщиц.

12 малоизвестных фактов о проституции в США

Сутенерам не слишком нравится стереотипное представление, сформировавшееся о них благодаря массмедиа. Нет, типичный сутенер — это не темнокожий парень в леопардовой шубе и с огромной золотой цепью на шее, рассекающий на кабриолете по морскому побережью и разговаривающий как обкурившийся подросток из Колорадо. Хотя чего уж там, некоторые из них действительно могут выглядеть именно так. К тому же они не любят английское слово «pimp», их обозначающее: оно считается не слишком культурным. Сутенеры больше позиционируют себя как бизнесмены, а не как преступники. Несмотря на то что в 49 из 50 штатов США этот бизнес нелегален, он все же существует практически открыто, и его масштабы впечатляют.

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