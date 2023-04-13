12 малоизвестных фактов о проституции в США

О эти представительницы древнейшей профессии! На протяжении всей истории человечества у мужчин были вполне понятные потребности, и всегда находились женщины, которые эти потребности удовлетворяли за определенную плату. Впрочем, в наше время в большинстве стран мира подобная деятельность является незаконной.



Но у множества людей другая точка зрения на проституцию: они воспринимают ее как бизнес-процесс. И конечно, вся эта сфера окутана многочисленными тайнами, специфичность которых варьируется от уровня вполне адекватных (таких как подробности «делового» общения и детали «бизнес-договоренностей») до несколько пугающих фактов.







Но несмотря на все своеобразие рынка секс-услуг, проституция может быть интересна благодаря многим особенностям, характеризующим мир продажи своего тела за деньги. Хотя нужно учитывать, что в каждой стране своя специфика подобного бизнеса. Итак, мы решили разобраться, как с «вот этим вот всем» обстоят дела за океаном, и подобрали для вас 12 малоизвестных фактов о таинственном и опасном рынке секс-услуг США.







Практически все сутенеры окончили среднюю школу. А порядка 30% из них даже имеют диплом колледжа. Это довольно любопытно, потому что для работы в этой сфере не нужен аттестат или диплом высшего учебного заведения. Однако, когда нужно выбрать, получать пособие (или минимальную зарплату) или заняться собственным (пусть и нелегальным) бизнесом с возможностью зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, позиция некоторых выпускников колледжей вполне понятна.







Сутенеры создают множество рабочих мест. Да, безусловно, проституция действует на общество разрушающе, это абсолютное зло для женщин, это изобретение дьявола и т.д. Но, если взглянуть на дело объективно, можно узнать, что это приносит экономике огромные деньги. Девушки получают «зарплату», кормят семьи. Сутенеры и представители эскорт-агентств размещают объявления в интернете, решают вопросы с недвижимостью, даже находят сиделок для детей. Так или иначе, эти парни — часть американского (и практически любого другого) общества.







Проституция приносит больше денег, чем любой другой нелегальный бизнес. Оружие и наркотики — очень прибыльный бизнес. СМИ с большим энтузиазмом перемывают косточки наркобаронам, а тема запрета ношения огнестрельного оружия постоянно обсуждается в обществе. Однако сфера секс-услуг на самом деле приносит инвесторам гораздо больше денег, чем зарабатывают наркобароны и торговцы оружием. Дело в том, что этот бизнес является значительно более всеобъемлющим и универсальным.







Нет, даже в Лас-Вегасе проституция не так уж легальна, как вы думаете. На самом деле на территории штата Невада разрешено занятие проституцией только в лицензированных публичных домах. Уличная проституция запрещена. В остальных штатах США занятие проституцией вне закона.







Покупатели секс-услуг — самые разные люди. Наверняка вы думаете, что типичный клиент проститутки — небогатый, вечно потный толстячок, ищущий свежих ощущений втайне от дотошной супруги. Нет, на самом деле это не так. В действительности нет четкого портрета типичного клиента проститутки: плотские утехи покупают все. Более того, согласно информации от сутенеров, даже полицейские частенько захаживают в бордели.







У сутенеров огромное количество расходов. Неужели вы думаете, что содержать бордель легко? Да, они неплохо зарабатывают, но при этом «мадам» и «мочалок командирам» приходится серьезно тратиться на множество самых разных дел: коммунальные платежи, оплата услуг гинекологов и венерологов, транспортные расходы, аренда недвижимости и многое другое. Их «служба» тоже в некоторой степени опасна и трудна.







В сутенеры чаще всего попадают через друзей или семью. Многие наверняка задумывались о том, как вообще можно попасть в этот бизнес. Часто вы видите в интернете интересные объявления, содержание которых довольно прозрачно намекает на то, что в сферу интимных услуг требуется пополнение. Но на самом деле ты не просто видишь объявление, звонишь по указанному номеру и приходишь на «собеседование». (Как вы вообще представляете себе собеседование на позицию представительницы древнейшей профессии? А тестовое задание?) Большинство людей попадают в индустрию через друзей, знакомых и родственников. За них, так сказать, есть кому замолвить словечко. К тому же, когда растешь с отцом-сутенером, уже с детства обретаешь необходимые впоследствии навыки. Все в семью, все в семью.







Девушки редко работают без сутенера. Многие наверняка задавались вопросом о том, почему вообще девушки работают с сутенерами, а не забирают все деньги себе. Этому есть простое объяснение: работа с сутенерами предполагает, что те получают определенный процент с «покупки», но при этом берут на себя все практические заботы. В некоторой мере так значительно проще. Меньше мороки.







Сутенеры не так уж боятся ареста. Вам может показаться, что начальники путан постоянно испытывают панику и постоянно оглядываются в страхе увидеть вдали преследователя с прищуренным взглядом. На самом деле они особо не парятся: их работа не связана с риском, поскольку обычно сами они никак не участвуют в «сделках», а доказать их причастность к нелегальному бизнесу не так уж легко.







Чаще всего бордели закрывают благодаря полицейским под прикрытием. Большинство арестов проституток производится благодаря тайной работе засланных казачков. Конечно, если им удается собрать достаточно доказательств нелегальности происходящего.







Девушек вербуют через социальные сети. В наши дни многие вещи делаются онлайн. И проституток тоже нанимают в социальных сетях. Многие сутенеры давно уже освоили подобный инструмент подбора сотрудников, так что, если вы все еще верите в зубную фею и Деда Мороза, настало время открыть вам глаза: все эти подозрительные двусмысленные объявления о поиске девушек приятной наружности в интернете — вовсе не попытка найти хороших официанток и танцовщиц.







Сутенерам не слишком нравится стереотипное представление, сформировавшееся о них благодаря массмедиа. Нет, типичный сутенер — это не темнокожий парень в леопардовой шубе и с огромной золотой цепью на шее, рассекающий на кабриолете по морскому побережью и разговаривающий как обкурившийся подросток из Колорадо. Хотя чего уж там, некоторые из них действительно могут выглядеть именно так. К тому же они не любят английское слово «pimp», их обозначающее: оно считается не слишком культурным. Сутенеры больше позиционируют себя как бизнесмены, а не как преступники. Несмотря на то что в 49 из 50 штатов США этот бизнес нелегален, он все же существует практически открыто, и его масштабы впечатляют.



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