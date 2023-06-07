Как первый в мире бренд одежды для маленьких женщин покорил Японию и СССР: Мадам Карвен

Обычно модные бренды носят имена своих создателей, но в этой истории все вышло немного иначе. Основательницу дома Carven всегда называли мадам Карвен, однако в действительности она носила другую фамилию. Мадам Карвен одевала стюардесс, научила мужчин не бояться элегантных ароматов, покорила Японию и открыла Вячеславу Зайцеву «окно в Европу». Но – как бы странно это ни звучало – модный дом Carven мог бы и не появиться на свет, будь его создательница… выше ростом.
В мастерской мадам Карвен.
При рождении она получила имя Кармен де Томмазо. Родилась она в старинном французском городке Шательро в 1909 году. С юных лет Кармен интересовалась искусством, изучала архитектуру и стремилась стать декоратором интерьеров – так в те времена называли дизайнеров. А еще она обожала ходить по магазинам – с самого детства. Любимая тетушка, направляясь за новым платьем, обязательно брала с собой юную племянницу и буквально часами обсуждала с ней модные новинки. Постигая тонкости архитектуры, Кармен все также не могла пройти мимо витрины модного бутика. С замиранием сердца она смотрела на фотографии роскошных женщин в роскошных платьях на фоне роскошных интерьеров, на голливудских звезд в мехах и бриллиантах, на длинноногих манекенщиц, которыми уже тогда восхищался весь мир… Она мечтала выглядеть так же восхитительно, носить такие же сложные и элегантные наряды.
Но была лишь одна проблема.
Рост Кармен составлял всего сто пятьдесят пять сантиметров.
Мадам Карвен.
Разумеется, она была не единственной француженкой такого роста (хотя ее мать, видимо, считала иначе, регулярно сокрушаясь по поводу такого ужасного «недостатка»). Но все кутюрье будто бы позабыли о том, что в мире есть невысокие женщины! Все новомодные платья кроились для очень высоких девушек. Можно было, конечно, подгонять вещи у портнихи, адаптировать фасоны, но тогда эти наряды уже выглядели не так эффектно. И тогда Кармен решила – если модельеры не создают одежду для женщин маленького роста… значит, есть незаполненная ниша.
Платья Carven.
Платья Carven.
Здесь ей пригодилось архитектурное образование. Именно изучение архитектуры научило Кармен чувствовать пропорции и объемы. Среди ее знакомых было немало женщин маленького роста – они стали ее первыми клиентками, критиками, помощницами… В 1945 году она открыла свою модную марку и назвала Carven – в этом странном слове слились воедино ее собственное имя и фамилия той самой модной тетушки – Бойривен. Французская модная индустрия только-только приходила в себя после войны, Париж был охвачен предвкушением чего-то нового, чего-то необычайного… Это было лучшее время для создания собственного модного дома – особенно при полном отсутствии конкуренции.
Первой успешной и растиражированной моделью дома Carven было легкое летнее платье фасона New Look в бело-зеленую полоску. Оно называлось «Ma griffe» - точно так же, как и один из первых ароматов Carven, «облаченный» в бело-зеленую упаковку.
Вертикальная полоска вообще была одним из любимых приемов мадам Карвен.
Число клиенток дома Carven росло в геометрической прогрессии. Эдит Пиаф, Мишель Морган и Лесли Карон по достоинству оценили выверенный крой, качество и изысканность созданных ею нарядов. К ним присоединились египетские принцессы, невеста будущего президента Франции Валери Жискара д’Эстена, мать Франсуа Миттерана… Платья и костюмы отлично сидели и льстили фигурам своих обладательниц, подчеркивая достоинства и зрительно добавляя роста. Впрочем, и женщины ростом повыше щеголяли в ее нарядах – мадам Карвен разрабатывала костюмы к фильму Альфреда Хичкока «Окно во двор». В 60-х она спроектировала униформу униформу для стюардесс Saudia, сотрудников аэропорта Шарля де Голля и Air France. Мадам Карвен не просто перерабатывала популярные модели для своих клиенток немодельного роста – она создала свой узнаваемый стиль, очень свежий, очень элегантный и очень французский. Она играла на нюансах – несколько оттенков белого, нежная вышивка у ворота, воротнички, манжеты, ремешки… И при всей любви к деталям дизайнер никогда не выходила за границы безукоризненного вкуса.
Одним из первых ее модный дом начал выпускать отдельную молодежную линию одежды. До мадам Карвен модельеры ориентировались скорее на женщин постарше, нежели на молодых девушек, но именно с ее подачи высокая мода обратилась к интересам и чаяниям молодежи.
Мадам Карвен первой выпустила молодежную линию одежды.
Модели Carven разных лет.
В семидесятые годы марка вышла за пределы Франции. Настало время завоевывать мир! И первой под натиском элегантности пала… Япония. Японки, в среднем довольно миниатюрные, были просто в восторге – наконец-то настоящий европейский модельер сшил что-то, что могло бы им подойти! Мадам Карвен вообще славилась своей любовью к путешествиям – она часто искала вдохновение в культуре далеких стран, презентовала свои творения в Египте, Таиланде, Бразилии и… в СССР. В 1988 году показ дома Carven прошел в Советском Союзе. Мадам Карвен свела там знакомство с молодым модельером Вячеславом Зайцевым, и именно она способствовала его поездке в Париж.
Жизель Паскаль в Carven.
Однако сегодня бренд Carven ассоциируется скорее с парфюмом, нежели с одеждой. Удивительно, но самым запоминающимся изобретением мадам Карвен был не особый крой вещей для миниатюрных дам, а… мужской парфюм Vetiver. Она создала его для своего любимого супруга – элегантный и необычный аромат, сдержанный, но запоминающийся.
Украшения от Carven.
Украшения от Carven
Мадам Карвен ушла на пенсию в 1993 году – ей будет суждено прожить более ста лет, а ее творению – пережить создательницу. В последние годы жизни она любила повторять, что мода, только мода делала ее по-настоящему счастливой.
Современные модели Carven.
Немногие модные дома, родившиеся в первые годы после окончания Второй мировой войны, продолжают свое существование сегодня, и еще меньшее их число остается на вершине славы так долго. Дом Carven сегодня уже не входит в число ведущих марок – но нельзя сказать, чтобы он исчез с модных радаров. В 2010 году креативным директором дома стал Гийом Анри, возродивший бренд. Сегодня в числе верных поклонниц Carven числятся Кейт Миддлтон, Ким Кардашьян, Руни Мара, Эмма Уотсон, Кирстен Данст и Бейонсе.
Текст: Софья Егорова.
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