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С нами не соскучишься!

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Полезные лайфхаки, при помощи которых можно облегчить ежедневный быт

8 действительно полезных советов, при помощи которых можно упростить и облегчить ежедневный быт себе или своим близким. Большинство идей и лайфхаков пригодится домашнему мастеру.

Провод утюга больше не будет разматываться



Чтобы провод утюга больше не разматывался и находился всегда на своем месте, даже при транспортировке, возьмите кусок липучки из швейных принадлежностей.



При помощи горячего клея приклейте один кусок в вилке утюга, а второй к его корпусу.



Теперь провод самопроизвольно не размотается никогда.

Используйте степлер вместо стриппера



Нет приспособления для зачистки проводов? Не беда. Возьмите обычный степлер, уделите из него все скобы и используйте как стриппер.



Просто как раз-два.


Карандаш и рулетка



Чтобы быстро и точно поставить большое количество меток, приклейте карандаш к рулетке горячим клеем.



Пользоваться стало удобнее и быстрее. При больших объемах время уходит в разы меньше на все замеры.


Чтоб ключ не повредил фитинг



Чтобы не поцарапать и не испортить внешний вид гаек на фитингах, возьмите кусок силиконового шланга. Отрежьте два отрезка по 3-5 сантиметров.



Наденьте их на губки универсального ключа и пользуйтесь.



Как завершили ремонт, просто снимите накладки и наденьте их на ручки. Так они не потеряются и чуть что будут у вас всегда под рукой.


Складывайте переноску правильно



Многие этого не знают, но чтобы переноска не распуталась, смотайте провод вокруг нее и воткните вилку в одну из розеток.



Так провод не размотается даже при ее переноске.


Шуруп не соскочит



Если отвертка не магнитит, а нужно завернуть шуруп или саморез в отдаленное отверстие, то тут вам придет на помощь обычный скотч. Отмотайте кусочек, проткните саморезом.



Приклейте к отвертке.



И заворачивайте в любые труднодоступные места.


Скрутка, которая не порвется



Если сделать обычную скрутку проводов, то стоит ее потянуть и она тут же порвется в месте самой скрутки. Чтобы этого не произошло нужно соединять провода по другому.
Оголяем концы. Делим их на равные части.



Скручиваем эти отрезки каждый с противоположным



А теперь каждую скрутку накручиваем на само тело провода в разные стороны от середины.



Такое соединение просто так не разорвать.

Приспособление для скрутки проводов



Если вы часто делаете скрутки, то данное приспособление существенно ускорит процесс. Возьмите болт с большой шайбой и гайкой.



В шайбе крестом просверлить 4 отверстия.



Далее наденьте ее на болт и зафиксируйте гайкой. Установите в шуруповерт. Теперь вставляете концы проводов и шуруповертом завинчивайте их в нужную сторону.



Хоть 4 провода вместе за раз.


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