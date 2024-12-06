Полезные лайфхаки, при помощи которых можно облегчить ежедневный быт

8 действительно полезных советов, при помощи которых можно упростить и облегчить ежедневный быт себе или своим близким. Большинство идей и лайфхаков пригодится домашнему мастеру.



Провод утюга больше не будет разматываться

Используйте степлер вместо стриппера

Карандаш и рулетка

Чтоб ключ не повредил фитинг

Складывайте переноску правильно

Шуруп не соскочит

Скрутка, которая не порвется

Приспособление для скрутки проводов

Чтобы провод утюга больше не разматывался и находился всегда на своем месте, даже при транспортировке, возьмите кусок липучки из швейных принадлежностей.При помощи горячего клея приклейте один кусок в вилке утюга, а второй к его корпусу.Теперь провод самопроизвольно не размотается никогда.Нет приспособления для зачистки проводов? Не беда. Возьмите обычный степлер, уделите из него все скобы и используйте как стриппер.Просто как раз-два.Чтобы быстро и точно поставить большое количество меток, приклейте карандаш к рулетке горячим клеем.Пользоваться стало удобнее и быстрее. При больших объемах время уходит в разы меньше на все замеры.Чтобы не поцарапать и не испортить внешний вид гаек на фитингах, возьмите кусок силиконового шланга. Отрежьте два отрезка по 3-5 сантиметров.Наденьте их на губки универсального ключа и пользуйтесь.Как завершили ремонт, просто снимите накладки и наденьте их на ручки. Так они не потеряются и чуть что будут у вас всегда под рукой.Многие этого не знают, но чтобы переноска не распуталась, смотайте провод вокруг нее и воткните вилку в одну из розеток.Так провод не размотается даже при ее переноске.Если отвертка не магнитит, а нужно завернуть шуруп или саморез в отдаленное отверстие, то тут вам придет на помощь обычный скотч. Отмотайте кусочек, проткните саморезом.Приклейте к отвертке.И заворачивайте в любые труднодоступные места.Если сделать обычную скрутку проводов, то стоит ее потянуть и она тут же порвется в месте самой скрутки. Чтобы этого не произошло нужно соединять провода по другому.Оголяем концы. Делим их на равные части.Скручиваем эти отрезки каждый с противоположнымА теперь каждую скрутку накручиваем на само тело провода в разные стороны от середины.Такое соединение просто так не разорвать.Если вы часто делаете скрутки, то данное приспособление существенно ускорит процесс. Возьмите болт с большой шайбой и гайкой.В шайбе крестом просверлить 4 отверстия.Далее наденьте ее на болт и зафиксируйте гайкой. Установите в шуруповерт. Теперь вставляете концы проводов и шуруповертом завинчивайте их в нужную сторону.Хоть 4 провода вместе за раз.