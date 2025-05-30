Фотограф Джордж Пробст разрушает стереотипы о белых акулах

Джордж Пробст (George Probst) фотографирует больших белых акул с 2006 года. Акулы интересовали его с раннего детства, и он всегда мечтал понаблюдать за этими удивительными животными в дикой природе. Его мечта осуществилась у берегов острова Гуадалупе в Мексике 10 лет назад, и с тех пор он возвращается туда снова и снова.

«Во время своего первого погружения я был поражен тем фактом, что на самом деле поведение акул значительно отличается от того, каким его показывают в кино, телевизионных шоу и даже в некоторых документальных фильмах. Во время погружения мы использовали клетки для дайвинга, и акулы не проявляли к нам особого интереса или агрессивности. Они не пытались кого-либо достать из клетки, и большую часть времени мирно плавали рядом».«Как оказалось , у акул вовсе не чёрные глаза, во что я верил с подачи рыбака Квинта из фильма «Челюсти». На самом деле, когда они подплывают к вам на достаточно близкое расстояние, при хорошем освещении можно разглядеть их синюю радужную оболочку и понять, куда они смотрят в данный момент. Часто они смотрят прямо вам в глаза, и это поистине уникальный опыт».«Чем больше я фотографировал этих животных, тем чаще замечал, что на большей части снимков [других фотографов] акулы запечатлены пожирающими добычу или имеют свирепый вид (а они и вправду вполне могут так выглядеть)».«Большая белая акула с открытыми челюстями (Carcharodon carcharias).Такое поведение не является типичным для акул, которых мы видели у берегов острова Гуадалупе. Некоторые фотографы используют желтопёрого тунца, который повсеместно встречается в этих водах, в качестве приманки.Этот снимок был сделан как раз в том момент, когда акула пыталась схватить эту приманку».«За все эти годы я сделал несколько фотографий акул с открытыми челюстями, и они, несомненно, пользуются популярностью у широкой публики, но, по моим ощущениям, эти снимки не отражают типичного поведения акул , с которым мне приходилось сталкиваться подавляющую часть времени».«Фактически, большая часть таких снимков была сделана с использованием приманки , с конкретной целью получить кадр с широко открытыми челюстями».«Из всех фотографий, которые я сделал за годы работы, этот снимок мирно проплывающей белой акулы я считаю наиболее точной иллюстрацией того, как обычно ведут себя эти животные в дикой природе».«Как и с любым другим видом диких животных, с акулами следует вести себя предельно осторожно и относиться к ним уважением».«За последние несколько лет я попытался запечатлеть весь спектр типичных паттернов поведения акул, а не только процесс поглощения пищи. Также я старался раскрыть «личности» некоторых акул, которые год за годом стали мне знакомы».«Стоит обратить внимание на тот факт, что большие белые акулы не пытаются непременно достать человека из клетки или заглотить всё, что попадает в поле их зрения , но вместе с тем, это крупных хищные животные, которые, несомненно, могут представлять опасность».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)