10 шикарных закусок всего из трех ингредиентов

Все хозяйки любят, когда стол ломится от угощений. Кстати, совсем не обязательно для этого торчать часами на кухне. Перед вами вкуснейшие закуски и сладости, которые можно соорудить на скорую руку из двух-трех ингредиентов (соль, специи и масло давайте не считать).
Впереди — долгие каникулы, когда мы будем бесконечно ходить друг к другу в гости, так что наша подборка точно пригодится.
Куриные крылышки с медом и соевым соусом
Вам потребуется:
1 кг куриных крыльев
150 г соевого соуса
5 ст. л. жидкого меда
специи, соль.
Приготовление:
Смешиваем мед и соус, добавляем любимые специи и заливаем этой смесью крылышки. Оставляем в холодильнике мариноваться на несколько часов, а лучше — на сутки. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем на пергамент или на смазанный маслом противень и выпекаем около часа до золотистой корочки.
Лодочки авокадо с креветками
Вам потребуется:
2 спелых авокадо (на 4 порции)
200 г варено-мороженых или консервированных креветок
майонез или сметана по вкусу
соль.
Приготовление:
Разделите авокадо пополам, не очищая от кожуры, удалите косточку. Ложкой или ножом достаньте мякоть плода и измельчите ее. Смешайте в миске кусочки авокадо с креветками, заправьте майонезом (можно немного развести его сливками) или сметаной, посолите, при желании поперчите и добавьте давленый чеснок. Разложите по лодочкам авокадо и подавайте по одному на порцию. Можно украсить зеленью. Эффектная и очень вкусная закуска!
Фаршированные помидоры
Вам потребуется:
4-5 помидоров (в зависимости от числа гостей)
200-300 г мясного фарша
1 луковица
соль, зелень при желании.
Приготовление:
У мытых помидоров отрежьте верхушки, аккуратно достаньте внутренности ложкой. Обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте в сковороду мякоть помидоров и фарш, потушите все вместе минут 5-8.
Теперь наполните начинкой помидоры, накройте их срезанными «крышечками», установите в форму, хорошо сбрызните водичкой и отправьте в разогретую духовку минут на 40. Гости обязательно захотят добавки!
Сыр бри, запеченный с орехами и медом
Вам потребуется:
головка сыра бри
2-3 ст. л. меда
орехи (пекан, грецкие, лесные)
оливковое масло (или любое растительное).
Приготовление:
Сыр бри и сам по себе прекрасен, но в запеченном виде это просто божественное угощение! Особенно в сочетании с бокальчиком вина.
В форму для запекания выкладываем целую небольшую головку сыра бри, делаем на ней пару надрезов. Сбрызгиваем маслом, накрываем фольгой и отправляем в духовку минут на 5-10. Доводим его до жидкого состояния и достаем. Расплавленный сыр обильно посыпаем рублеными орешками, сбрызгиваем медом.
Еще один вариант для гурманов — смешать полстакана ликера «Калуа» и полстакана коричневого сахара вместо меда (это будет уже четыре ингредиента). Пока бри печется, прогрейте калуа с сахаром в кастрюльке или сковородке, помешивая в течение 15 минут. За несколько минут до выключения огня добавьте орехи и, вынув бри из духовки, залейте его сиропом с орехами.
Подаем с хрустящим поджаренным хлебом или крекерами.
Бабагануш
Вам потребуется:
2 шт. баклажанов
6 ст. л. оливкового масла
чеснок
специи, соль.
Приготовление:
Чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле. Баклажаны разрежьте пополам вдоль и смажьте их чесночным маслом. Выложите половинки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После запекания освободите мякоть баклажанов от кожицы. Доведите ее в блендере до однородного состояния, добавьте любимые специи и оставшееся чесночное масло. Еще раз хорошо перемешайте все в блендере.
Подавайте с ломтиками хрустящего хлеба. Эту восточную закуску с очень нежной, почти воздушной консистенцией гости точно сметут в первую очередь.
Рулетики из лаваша с семгой
Вам потребуется:
3-4 листа лаваша
300-400 г слабосоленой семги
мягкий сливочный сыр («Филадельфия» или что-то похожее).
Приготовление:
Нарежьте семгу тонкими ломтиками. Лаваш намажьте сливочным сыром. Сверху разложите ломтики семги так, чтобы между ними оставалось пространство. Скатайте лаваш в рулет и положите в холодильник на час, обернув в полиэтилен. Затем достаньте и нарежьте острым ножом.
Помидорки черри с креветками
Вам потребуется:
20 помидорок черри
20 варено-мороженых креветок (очищенных или в панцире)
200 г сливочного сыра
соль.
Приготовление:
Помидорки черри моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть. Внутри слегка подсаливаем помидорки, переворачиваем «вверх дном» на бумажном полотенце, чтобы стек сок.
Креветки отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Чистим, удаляем головы. Хвостики можно оставить, чтобы было красивее (если креветки очищенные, задача сильно упрощается). Наполняем помидорки сливочным сыром. Это удобно делать при помощи кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком. Втыкаем в сыр креветку хвостиком вверх. Закуска готова.
Мороженое из киви
Вам потребуется:
4 ст. л. меда (можно больше, по вкусу)
4 киви
120 мл свежего сока лайма (апельсина, лимона).
Приготовление:
Очистите киви и поместите их в блендер, отложив один. Превратите киви в пюре, добавьте мед и сок лайма. Мешайте в блендере около 1 минуты. Разрежьте оставшийся киви на тонкие кружочки. В формочки для мороженого или пластиковые стаканчики положите по два кружочка киви (по стенкам), вылейте смесь и заморозьте в морозильнике.
Ореховые печенья
Вам потребуется:
стакан арахисовой пасты
стакан сахара
яйцо.
Приготовление:
Все три ингредиента хорошенько смешиваем, месим тесто, формируем печеньки и выпекаем их примерно 15 минут в духовке, нагретой до 180 градусов.
Чизкейк с белым шоколадом
Вам потребуется:
3 яйца
120 г белого шоколада
120 г сливочного сыра.
Приготовление:
Отделите желток от белка. Накройте миску с яичными белками полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник. Разогрейте духовку до 170 градусов. Поставьте шоколад в миске на водяную баню, чтобы его растопить. Перемешивайте, пока он не растает. Добавьте сливочный сыр и размешайте — у вас должна получиться однородная масса. Приправьте желтками и снова перемешайте.
Достаем из холодильника белки, взбиваем их венчиком и добавляем в получившуюся массу. Смазываем пергаментные листы маслом и застилаем ими форму, в которую будем выливать тесто. Ставим будущий чизкейк в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и печем 15 минут. После выключения нужно дать ему немного постоять.
Посыпаем сахарной пудрой. После того как лакомство будет готово, вам придется немного подождать, потому что этот десерт едят холодным.
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