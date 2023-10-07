5 блюд в духовке, которые придутся по вкусу даже самым привередливым детям

В очередной раз не знаете, чем накормить ребёнка, потому что он вновь кричит, оповещая «то буду, то не буду!» и так пару часов без умолку? А в голове перебраны все рецепты от пюрешек и супчиков до всевозможных котлеток? В таком случаем, срочно меняйте тактику. Как? Да очень просто! Приготовьте несколько блюд, запечённых в духовке.
1. Картофельная запеканка с мясом
Картофельная запеканка с мясом. \ Фото: yummytemple.com.
Если ваш ребёнок категорически против пюре с котлетами, то попробуйте приготовить для него запеканку с добавлением нежной телятины.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Телятина мякоть – 0,5 кг;
• Лук белый репчатый среднего размера – 1 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Зелень свежая – для подачи.
Запеканка. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кусочками средней величины;
• Отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Затем воду слить;
• Добавить в кастрюлю тёплое молоко и кусочек сливочного масла;
• Перебить до состояния пюре;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Мясо вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить;
• Произвольно нарезать;
• Пропустить вместе с луком через мясорубку с крупной сеткой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Форму для запекания смазать сливочным или подсолнечным маслом;
• На дно формы выложить половину пюре;
• Затем выложить весь фарш;
• Аккуратно разравнять ложкой;
• Сверху выложить оставшуюся картошку;
• Залить всё взбитыми яйцами;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
2. Рыбные котлетки
Рыбные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Дети, как и взрослые, любят всё вкусное и довольно-таки с ярко выраженным вкусом. Поэтому вместо привычных паровых котлет, попробуйте приготовить рыбные котлетки, запечённые в духовке.
Ингредиенты:
• Рыба белая филе – 1 кг;
• Хлеб белый – 3-4 ломтика средней толщины;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Вода – опционально;
• Сухари для панировки – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлеты из рыбы. \ Фото: whiskaffair.com.
Способ приготовления:
• Хлеб замочить в воде;
• Затем слегка отжать;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета;
• Рыбу дополнительно проверить на наличие костей;
• При необходимости извлечь;
• Нарезать филе кусочками;
• Пропустить вместе с хлебом и обжаренным луком через мясорубку со средней сеткой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Влажными руками сформировать небольшие шарики;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазанную подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут.
3. Маффины из овощей
Овощные маффины. \ Фото: img.bestrecipes.com.au.
Мало кто из детей любит овощи. Оно и неудивительно, поскольку даже взрослые не жалуют варёную морковку и кабачки. Но выход найден, и это овощные маффины, перед которыми точно никто не устоит.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера – 2 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 1 стакан;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микс зелени – 1 небольшой пучок;
• Масло подсолнечное – опционально.
Маффины из овощей. \ Фото: myfussyeater.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Отварить до готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Кабачки вымыть;
• При необходимости очистить и удалить семена;
• Мякоть нарезать произвольными кусочками;
• Лук очистить;
• Произвольно нарезать;
• Добавить к кабачкам;
• Морковку нарезать произвольно и добавить к остальным ингредиентам;
• Всё перебить до однородной массы;
• После посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить яйца и нарезанную зелень;
• Ещё раз хорошенько перебить до однородной консистенции;
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку и разрыхлитель;
• Замесить тесто;
• Добавить натёртый на крупной тёрке сыр;
• Слегка перемешать и соединить с овощной массой;
• Тщательно вымешать;
• Получившуюся смесь распределить по формочкам для запекания, предварительно смазав их маслом;
• Оправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут.
4. Омлет
Омлет в духовке. \ Фото: daisybrand.com.
Омлет – это, конечно, хорошо, но ещё лучше, если он приготовлен в духовке.
Ингредиенты:
• Молоко – 1 стакан;
• Яйца – 3-4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Творог жирный – опционально;
• Помидоры с плотной мякотью небольшие – 1-2 шт.
Омлет. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• В миске смешать яйца с молоком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить творог и нарезанные помидоры;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь равномерно распределить по силиконовым формочкам;
• Выставить в глубокий противень, напиленный водой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут.
5. Жаркое с тыквой и куриным филе
Жаркое с тыквой. \ Фото: maison-nutrition.fr.
Жаркое – ещё одно блюдо, которое будет оценено детишками. И неспроста. Почему? А вы просто приготовьте и узнаете.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 0,5 кг;
• Лук белый – 1 шт;
• Тыква мякоть – 0,5 кг;
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Перец болгарский красный – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Зелень свежая – для подачи.
Жаркое. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Горшочки для запекания обдать кипятком;
• Высушить и хорошенько смазать подсолнечным маслом;
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Мякоть нарезать небольшими кубиками;
• Обжарить вместе с мелко нарезанным луком пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Мякоть тыквы нарезать небольшим кубиком;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать по принципу картошки и тыквы;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Все овощи вместе с мясом и луком перемешать в миске;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Ещё раз перемешать;
• Получившуюся массу распределить по горшочкам;
• Залить небольшим количеством тёплой воды;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на час-час двадцать;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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