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Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Начиная с 2004 года всемирно известный журнал Times Higher Education публикует ТОП-200 лучших университетов мира World University Rankings. Этот рейтинг считается одним из ведущих в этой области. Результаты основываются на базе официальных статистических данных, которые предоставляются высшими учебными заведениями, а также оценок десятков тысяч экспертов из большинства стран мира и национально-социологического опроса студентов. Традиционно университеты оцениваются по 13 критериям, объединённым в 5 групп.

Десятка лучших из них представлена ниже. Стоит также отметить, что в 2015 году в рейтинг впервые попал МГУ, заняв 196 место.

10 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

 

США. Коннектикут. Йельский университет. (brinstar)

9 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Великобритания. Имперский колледж Лондона. (Telerg)

8 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

США. Калифорния. Калифорнийский университет в Беркли. (Charlie Nguyen)

7 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

США. Нью-Джерси. Принстонский университет. (Kah-Wai Lin)

6 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Массачусетский технологический институт. (Fcb981)

5 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Великобритания. Кембриджский университет. (llee_wu)

4 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

США. Калифорния. Стэнфордский университет. (Peter Thoeny – Quality HDR Photography)

3 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Великобритания. Оксфордский университет. (Duncan Hull)

2 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

США. Массачусетс. Гарвардский университет. (Ken Zirkel)

1 место


Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

США. Калифорния. Калифорнийский технологический институт. (Canon.vs.nikon)

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