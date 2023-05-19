Лучшие университеты мира по версии Times Higher Education

Начиная с 2004 года всемирно известный журнал Times Higher Education публикует ТОП-200 лучших университетов мира World University Rankings. Этот рейтинг считается одним из ведущих в этой области. Результаты основываются на базе официальных статистических данных, которые предоставляются высшими учебными заведениями, а также оценок десятков тысяч экспертов из большинства стран мира и национально-социологического опроса студентов. Традиционно университеты оцениваются по 13 критериям, объединённым в 5 групп.
Десятка лучших из них представлена ниже. Стоит также отметить, что в 2015 году в рейтинг впервые попал МГУ, заняв 196 место.
10 место
США. Коннектикут. Йельский университет. (brinstar)
9 место
Великобритания. Имперский колледж Лондона. (Telerg)
8 место
США. Калифорния. Калифорнийский университет в Беркли. (Charlie Nguyen)
7 место
США. Нью-Джерси. Принстонский университет. (Kah-Wai Lin)
6 место
Массачусетский технологический институт. (Fcb981)
5 место
Великобритания. Кембриджский университет. (llee_wu)
4 место
США. Калифорния. Стэнфордский университет. (Peter Thoeny – Quality HDR Photography)
3 место
Великобритания. Оксфордский университет. (Duncan Hull)
2 место
США. Массачусетс. Гарвардский университет. (Ken Zirkel)
1 место
США. Калифорния. Калифорнийский технологический институт. (Canon.vs.nikon)
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