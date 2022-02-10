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Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Проектное бюро Pitsou Kedem Architects реализовало очередной достойный проект в Тель-Авиве, Израиль. Резиденция площадью 100 квадратных метров представляет собой не что иное, как современную пещеру.

Этой квартире уже несколько сотен лет, а каждая стена в ней имеет свою историю и характер. Проект реставрации подарил возможность объединить комнаты резиденции, открыть пространство и вид на море, а также избавиться от тёмных участков, никогда не видавших солнечного света.

Многочисленные слои отделки сняли с арочного потолка, покрыв его белой штукатуркой. А вот купол в зоне кухни наоборот очистили от имеющейся штукатурки, на контрасте обнажив его оригинальную красоту. Новый бетонный пол выровнял былую разницу в уровнях.

В квартире преднамеренно нет дверей, за исключением лишь ванной комнаты — все арочные проёмы акцентированы чёрным цветом.

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

Необычная пещера в Тель-Авиве

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