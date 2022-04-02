Секреты стирки белого пуховика

Людей в белой зимней одежде на улицах — не так уж и много. Белый цвет — нарядный и большинству из нас очень идёт, но многих пугают сложности ухода за светлой одеждой, в частности пуховиками. Считается, что стирать их сложно, убрать грязь проблематично, а каждый раз отдавать вещь в химчистку — весьма накладно.

На самом деле стирка даже белого пуховика в домашних условиях весьма проста, главное — знать некоторые хитрости.







Чтобы грязь очистилась полностью, вещь перед стиркой в стиральной машине необходимо предварительно обработать чистящим раствором. Его готовят из 1/2 стакана воды, 1/2-1 колпачка геля для стирки и любого пятновыводителя. Опытные домохозяйки говорят, что в раствор можно добавить даже немного кухонного средства для удаления жира.







Перемешав раствор его наносят на поверхность куртки, втирая жёсткой стороной кухонной губки. Особое внимание уделяют манжетам и другим наиболее загрязнённым местам. Вещь нужно обработать полностью, а затем оставить примерно на 15 минут, чтобы раствор начал работать.







После этого пуховик можно стирать в машинке. Если в вашем регионе вода жёсткая, то рекомендуется 1/2-1 колпачка нашатырного спирта добавить непосредственно в барабан. Никакого средства для стирки больше добавлять не надо — необходимое его количество уже было нанесено на вещь во время предварительной обработки.

Стирать вещь рекомендуют в два этапа: первая стирка — при 30°C, как было описано выше. Затем ещё один такой же цикл, но в отделения для порошка и ополаскивателя нужно налить по 100 мл 9% уксуса. Он позволит полностью вымыть средство для стирки из вещи, а пух внутри изделия будет более воздушным, взбитым и его будет легче разобрать.После того, как стирка в машинке завершится, выньте пуховик и с силой встряхните. Повесьте на сушилку примерно на 12 часов лицом наружу. Расположить сушилку можно недалеко от батареи.После того, как вещь подсохла, внимательно рассмотрите её: обычно такие куртки простёганы квадратами, либо полосами. Ваша задача вручную сектор за сектором разобрать сбившийся пух (хоть после уксуса он обычно не комкуется), чтобы наполнитель хорошо просох.После того, как пух разобран, выверните пуховик наизнанку и оставьте сушиться на сутки-двое. Затем возьмите фен и с изнанки хорошенько продуйте ваш пуховик сектор за сектором. Горячий воздух раздует наполнитель, даст ему дополнительный объём, и ваша куртка снова станет такой же объёмной, как только что после покупки. Если вы живёте во влажном регионе, то имеет смысл на всякий случай дать пуховику посохнуть ещё.Важно! Прежде чем убирать вещь не хранение убедитесь, что пух абсолютно сухой и не осталось комков. В противном случае пух начнёт гнить, появится сильный неприятный запах, а на поверхности куртки проступят пятна, от которых крайне тяжело избавиться.Если вы хотите узнать ещё больше о том, как ухаживать и как хранить белый пуховик, посмотрите видео ниже.