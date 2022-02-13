Киноляпы в знаменитых фильмах

В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.









1. «Перл-Харбор»

2. «Армагеддон»

3. «День независимости»

4. «Властелин колец: Возвращение Короля»

5. «Бойцовский клуб»

6. «Пятый элемент»

7. «Титаник»

8. «Парк Юрского периода»

9. «Далласский клуб покупателей»

10. «Мария-Антуанетта»