Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Путешествие является одним из лучших способов расширить свой кругозор и раскрыть для себя остальной мир. Однако будучи людьми одной ментальности, отправляясь в совершенно незнакомую для себя страну, многие сталкиваются с открытиями, которые буквально ввергают в шок своей неожиданностью.
У каждой нации — свои обычаи, манера поведения, правила поведения и прочее. Не знающий всего этого человек, будучи неподготовленным, сталкиваясь с этим, попадает в ситуацию крайнего удивления. И чтобы минимизировать подобные ситуации во время ваших поездок за границу, сегодня мы расскажем вам 25 самых ярких примеров культурного шока, который люди испытывают во время путешествия по всему миру!
25. Уважение
В большинстве неанглоязычных культур лингвистическое уважение является частью повседневной жизни. Почти в каждом таком языке существуют две формы обращения к человеку — официальная и неофициальная.
24. Юмор
Любой, кто путешествовал по разным странам, подтвердит, что в каждой отдельной стране — разное чувство юмора. И это правда. То, что развеселит людей в одной стране, в другой кому-то вряд ли покажется смешным.
23. Светские разговоры
В некоторых местах это является очень важной частью коммуникации. В других, как, например, в германоязычных странах — нет: вы просто говорите то, что вам нужно сказать, и идёте дальше.
22. Вождение автомобиля
В большинстве стран Азии, Африки и в некоторых частях Европы (в Риме, к примеру) никто на самом деле не соблюдает правила дорожного движения.
21. Чаевые
Иногда (например, в Японии и Корее) их давать не следует. Это может быть воспринято, как оскорбление.
20. Разница в благосостоянии
Жителей Запада это удивляет больше остальных: можно иметь роскошный особняк с кучей охранников прямо в непосредственной близости с несколькими ветхими лачугами.
19. Кивание головой
В Болгарии кивание головой сверху вниз означает «нет», а из стороны в сторону — «да».
18. Использование кухонных приборов
В Швеции, например, даже гамбургеры едят с помощью вилки и ножа.
17. Приветственные поцелуи
Это может привести к неловкой ситуации, где бы вы ни были, особенно если вы не знаете, сколько раз принято целовать (разница бывает существенной).
16. Доверие в обществе
В таких странах, как Япония, оно может быть огромным. Нередко бывает, что в ночных магазинах даже нет продавца — только коробка для денег, которые оставляют покупатели, выходя из магазина.
15. Толкание
В некоторых странах, как, например, в Китае, это считается нормальным. Даже во время посадки в лифт.
14. Личное пространство
Существенно различается от страны к стране. Если вы из Южной Америки, то можете быть уверены в том, что швед начнёт пятиться назад, если вы будете к нему приближаться.
13. Разговоры за столом
В одних странах они приняты, в других — нет. В Германии, например, едят просто для того, чтобы поесть, а побеседовать можно и позже.
12. Туалеты
Во многих странах мира используются напольные туалеты. И нет туалетной бумаги. Приспособиться к этому бывает нелегко.
11. Сиеста
Это реально. На юге Европы в период между 14:00 и 16:00 люди закрывают свои магазины и идут спать. Если вы попробуете сделать это, например, в Нью-Йорке, вас уволят.
10. Платные туалеты
Будучи в Европе, будьте готовы раскошелиться, если захотите облегчиться.
9. Улыбка в адрес незнакомца
Если вы — европеец, то знайте: для остальной части мира это нормально. И для вас это будет странным.
8. Незапертые двери
Если вы приехали из развивающейся страны в такое государство, как, например, Канада, то можете испытать шок. Особенно когда узнаете, что жители этой страны оставляют свои двери незапертыми.
7. Покачивание головой
Особенно характерно для Индии. Очень сильно сбивает с толку, когда не можешь понять, что человек имеет в виду — «да» или «нет».
6. Потребительство (стимулирование потребительского интереса)
В некоторых странах оно доходит до безумия. Если вы прежде никогда не были в США, то вам понадобится какое-то время, чтобы полностью понять наличие аптек, в которых можно отовариться, не выходя из автомобиля.
5. Равнодушие, безразличие
Мы уже упоминали про улыбки в адрес незнакомцев, теперь противоположный случай. Если вы когда-нибудь будете в Европе (особенно в северной или восточной её части), приготовьтесь к тому, чтобы лицезреть людей с выражением лица, будто они находятся в постоянном состоянии апатии.
4. Отсутствие табличек с адресом
В большинстве стран мира вы просто описываете место, где живёте.
Примечание: подобное наблюдается даже в таких развитых странах, как Объединённые Арабские Эмираты.
3. Прикосновения носами
Является популярной формой приветствия в некоторых местах, особенно среди маори в Новой Зеландии.
2. Лица мужского пола, держащиеся за руки
Даже когда это делается публично, это считается вполне нормальным во многих арабских странах.
1. Осторожность при переходе дороги
В некоторых частях Северной Европы люди ни за что не перейдут дорогу на красный сигнал светофора, даже если в поле зрения нет ни одной машины.
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