Самые яркие примеры культурного шока, который люди испытывают во время путешествия

Путешествие является одним из лучших способов расширить свой кругозор и раскрыть для себя остальной мир. Однако будучи людьми одной ментальности, отправляясь в совершенно незнакомую для себя страну, многие сталкиваются с открытиями, которые буквально ввергают в шок своей неожиданностью.



У каждой нации — свои обычаи, манера поведения, правила поведения и прочее. Не знающий всего этого человек, будучи неподготовленным, сталкиваясь с этим, попадает в ситуацию крайнего удивления. И чтобы минимизировать подобные ситуации во время ваших поездок за границу, сегодня мы расскажем вам 25 самых ярких примеров культурного шока, который люди испытывают во время путешествия по всему миру!



25. Уважение

24. Юмор

23. Светские разговоры

22. Вождение автомобиля

21. Чаевые

20. Разница в благосостоянии

19. Кивание головой

18. Использование кухонных приборов

17. Приветственные поцелуи

16. Доверие в обществе

15. Толкание

14. Личное пространство

13. Разговоры за столом

12. Туалеты

11. Сиеста

10. Платные туалеты

9. Улыбка в адрес незнакомца

8. Незапертые двери

7. Покачивание головой

6. Потребительство (стимулирование потребительского интереса)

5. Равнодушие, безразличие

4. Отсутствие табличек с адресом

3. Прикосновения носами

2. Лица мужского пола, держащиеся за руки

1. Осторожность при переходе дороги