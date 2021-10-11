Предметы гардероба прошлого, которые могли запросто покалечить любую модницу

Красота может покалечить, а иногда и убить.

1. Кринолин

Печальная цена за сомнительные приемы красоты. /Фото: casamundicultura.com.br

2. Бинтование ног

Жертвы китайской красоты, которые обладают удивительно маленькими ножками. /Фото: interesnoznat.com

Деформация стопы уже не исправима. /Фото: deadbees.net

Мнимая красота ради высокого статуса. /Фото: nastroy.net

3. Крахмальные воротнички

Мужчины раньше были ленивыми, неопрятными и очень чувствительными к смерти. /Фото: photos.geni.com

4. Корсет

Тяни репку, тяни. /Фото: 2.bp.blogspot.com

Куда еще туже? /Фото: 2.bp.blogspot.com

5. Мужские шляпы

Образ «Безумного шляпника» придумал не Льюис Кэрролл. /Фото: arthive.com