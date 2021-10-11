Предметы гардероба прошлого, которые могли запросто покалечить любую модницу

Красота может покалечить, а иногда и убить.
Пожалуй, всем известно выражение «красота требует жертв». Но мало кто задумывается о том, откуда и когда оно возникло. Вполне возможно, что несколько веков назад. Ведь тогда красоткам чаще всего приходилось носить поистине сногсшибательные наряды. В буквальном смысле этого слова. Удивительно, на что способны пойти женщины, а иногда и мужчины, чтобы выглядеть модными и привлекательными. Современные узкие джинсы и неудобные туфли не идут ни в какое сравнение с предметами гардероба, которые были вынуждены носить модницы и модники прошлых столетий.
1. Кринолин
Печальная цена за сомнительные приемы красоты. /Фото: casamundicultura.com.br
Для создания красивого женского образа в 19 веке впервые стали использовать структурную нижнюю юбку-обруч. Однако применение этой удивительной новинки было омрачено несколькими несчастными случаями. Вместо того, чтобы создать изящный женственный силуэт, некоторые барышни получали ожоги и непоправимые повреждения кожи.
Кринолин имеет печальное свойство легко воспламеняться. С одной известной леди произошел несчастный случай, когда она работала с бумагами за письменным столом. Кусочек тлеющего пергамента упал на ткань, из-за чего она мгновенно загорелась. Спасти бедолагу не удалось, уже на следующий день она умерла от многочисленных ожогов. Подходить слишком близко к открытому огню в бальных платьях тоже было опасно. В газетах минимум три раза в неделю печатали о подобных несчастных случаях.
2. Бинтование ног
Жертвы китайской красоты, которые обладают удивительно маленькими ножками. /Фото: interesnoznat.com
Древний обычай «бинтования ног» просуществовал с X и до начала XX века. Сейчас все еще доживают свою старость несколько женщин, которые подверглись этому ужасному испытанию «красоты». Такой необычный способ выделиться из толпы своей миниатюрной ножкой придумала одна придворная танцовщица. Своды ее стоп напоминали полумесяц, благодаря чему девушка завораживающе танцевала на кончиках пальцев.
Она исполняла изящный танец лотоса, вдохновивший всех придворных женщин на подражание. Ее пример заставил целое поколение китайских красавиц пойти на эту процедуру. Начиналось всё 4-9-летнем возрасте. Пока ступни еще не сформировались окончательно, их бинтовали шелковыми лентами. Считалось, что мамы не могут помочь девочкам в этом деликатном вопросе, поскольку проявляют слишком много жалости к ним.
Деформация стопы уже не исправима. /Фото: deadbees.net
Сначала стопы замачивались в тёплом отваре трав и крови животных, после чего сжимались с такой силой, что начинали ломаться, а пальцы вдавливались в подошву. Затем на них накладывали повязку в форме восьмерки, которая начиналась со свода стопы, а потом переходила к пальцам и завершала свои обороты вокруг пятки. Каждый оборот бинта сопровождался сильным натяжением. В 1912 году такая процедура была официально запрещена законом, но некоторые женщины всё ещё продолжали мучить себя ради красоты.
Мнимая красота ради высокого статуса. /Фото: nastroy.net
Считалось, что только красавицы из высшего сословия имеют миниатюрные ножки. Подобную косметическую процедуру могли себе позволить только те, кому не надо было выполнять какую-либо физическую работу. Ведь даже ходить на таких деформированных ногах — уже большое достижение.
3. Крахмальные воротнички
Мужчины раньше были ленивыми, неопрятными и очень чувствительными к смерти. /Фото: photos.geni.com
Странная мода добралась не только до женщин. Мужским ужасающим роком стали крахмальные воротнички. Они считались своего рода панацеей от всех надоедающих ежедневных обязательств. Благодаря воротничкам можно было не менять рубашку на чистую несколько дней, а некоторые особо ленивые мужчины не делали этого никогда.
Чистый съемный крахмальный воротничок спасал от всех недостатков, скрывая видимые атрибуты грязной одежды. Однако этот популярный модный аксессуар на самом деле был скрытым орудием убийства. Он с легкостью пережимал сонную артерию, а также приводил к удушью, так или иначе провоцируя буквально вымирание мужчин. Легкий наклон головы вперед — и ты уже труп. Что уж говорить, просто убийственная мода.
4. Корсет
Тяни репку, тяни. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Всё пошло с тех времён, когда обязательным атрибутом женской красоты стала осиная талия. Женские тела попали во власть нижнего белья, которое не идет ни в какое сравнение с комфортным современным. Пик популярности корсетов пришёлся на 19 век. В средневековой Англии данный предмет гардероба стал обязательным для любой уважающей себя модницы. Если корсет отсутствовал, то это считалось признаком отречения от общества и отсутствия здравого смысла. Если талия не была зажата в дьявольские силки корсетом, женщина считалась приверженницей легкомысленных взглядов, всячески отвергалась и осуждалась обществом.
Куда еще туже? /Фото: 2.bp.blogspot.com
Последствия использования корсета были действительно ужасающими. Дыхание было сильно затруднено, поэтому обмороки случались часто. Помимо этого у модниц часто наблюдались запоры и несварение желудка. Что ещё хуже то, что все могло закончиться внутренним кровотечением. Со временем корсет приводил к постоянным деформациям фигуры и внутренних органов. Они занимали несвойственное им местоположение, а верхняя часть грудной клетки была настолько сдавлена, что легкие не могли нормально функционировать. Только в 1874 году впервые был опубликован список, в который было включено 97 заболеваний. Особо впечатляющим среди них был случай, когда прутья от корсета на 22 сантиметра проткнули живот 42-летней женщины, что вызвало смерть.
5. Мужские шляпы
Образ «Безумного шляпника» придумал не Льюис Кэрролл. /Фото: arthive.com
Шляпное ремесло в те времена считалось делом опасным. Мастера то и дело умирали от отравления ртутью. В 17-19 веках основным материалом для изготовления шляп был фетр, который содержал этот опасный химикат в непомерном количестве. Длительный контакт с тканью, а значит и самой шляпой, вызывал так называемую болезнь безумного шляпника. Ее симптомами были повышенная возбудимость и нервное расстройство, которые уж точно нельзя считать нормальным здоровым состоянием.
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