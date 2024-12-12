Как выглядели первые переселенцы в Америку

Все снимки, которые вы здесь увидите, сделаны фотографом-любителем Огастесом Шерманом, который работал клерком в канцелярии главного пункта приема иммигрантов на острове Эллис (Нью-Йорк) с 1892 по 1925 год. Шерман фотографировал прибывших при прохождении таможни, в их национальной одежде.



Впервые эти снимки были опубликованы журналом National Geographic в 1907 году и в настоящее время хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Безбилетный пассажир из ГерманииГолландские дети Женщины из Голландии Греческий солдатМужчина из Российской империи Иммигранты из Российской империиМужчина из АлжираМужчина из БаварииАлбанский солдатДети из СкандинавииПредставительница народа саамыДатчанинЖенщина из ГваделупыЕщё три представительницы ГваделупыЮный индусИтальянкаИтальянкаЖенщина из НорвегииРумынский волынщикРумынский пастухРусинкаМать с ребёнком из СловакииЖенщины из СловакииЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)