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Как выглядели первые переселенцы в Америку

Все снимки, которые вы здесь увидите, сделаны фотографом-любителем Огастесом Шерманом, который работал клерком в канцелярии главного пункта приема иммигрантов на острове Эллис (Нью-Йорк) с 1892 по 1925 год. Шерман фотографировал прибывших при прохождении таможни, в их национальной одежде.

Впервые эти снимки были опубликованы журналом National Geographic в 1907 году и в настоящее время хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.



Безбилетный пассажир из Германии

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Голландские дети

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Женщины из Голландии

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Греческий солдат

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Мужчина из Российской империи

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Иммигранты из Российской империи

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Мужчина из Алжира

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Мужчина из Баварии

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Албанский солдат

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Дети из Скандинавии

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Представительница народа саамы

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Датчанин

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Женщина из Гваделупы

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Ещё три представительницы Гваделупы

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Юный индус

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Итальянка

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Итальянка

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Женщина из Норвегии

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Румынский волынщик

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Румынский пастух

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Русинка

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Мать с ребёнком из Словакии

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Женщины из Словакии

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