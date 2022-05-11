15 бытовых предметов, от которых стоит поскорей избавиться

Вещи, которым не стоит задерживаться в доме.
Есть вещи, которые кажутся безобидными, но способны нанести непоправимый ущерб душе и телу, а потому избавиться от них стоит как можно скорее. И узнать об этих коварных предметах, которые есть в каждом доме, поможет наш сегодняшний обзор.
1. Пластиковая посуда и контейнеры
Некачественная пластиковая посуда и контейнеры.
Пластиковую посуду и контейнеры для еды, на дне которых есть обозначения «7», «PC», «ПК», A(BPA), S(BPS) или наоборот, нет никаких обозначений - стоит выбрасывать немедленно. Вещества-стабилизаторы, содержащиеся в пластике способны проникать в пищу и оказывать токсическое воздействие на организм человека.
2. Освежитель воздуха
Аэрозольные освежители воздуха.
Сегодня, освежители воздуха используются не только в зоне санузла, но и в гостиных, кухнях и даже в спальнях. Однако, приобретая яркие бутылочки с ароматной жидкостью, люди не подозревают, что наносят непоправимый урон своему здоровью. В состав большинства аэрозольных освежителей входят токсичные летучие вещества, которые легко проникают в организм через легкие и кожу, провоцируя развитие таких заболеваний, как анемия, болезнь Паркинсона и цирроз печени.
3. Антибактериальное мыло
Антибактериальное мыло.
Широко разрекламированное антибактериальное мыло, на самом деле не имеет ничего общего с антисептиками. Уже подтверждена устойчивость бактерий к основному компоненту антибактериального мыла - триклозану, и его негативное влияние на здоровье животных.
4. Старые зубные щетки
Зубные щетки.
Наверное, каждый знает, что менять зубную щетку следует каждые два-три месяца, однако, придерживаются этого правила лишь единицы. Следует помнить, что на зубных щетках могут находиться патогены, грибки и бактерии, которые со временем могут значительно размножиться, а использование такой щетки может нанести вред здоровью человека.
5. Вещи-раздражители
Вещи, которые раздражают.
Так бывает, что старый диван, новые занавески или неоковырная тумба раздражают и портит всю обстановку в квартире. Но выбросить вещь - рука не поднимается. Все же, ради своего психического здоровья лучше избавится от раздражителей или попробовать кардинально изменить их внешний вид.
6. Остатки еды
Остатки пищи.
Наверняка, у каждого в холодильнике хранятся остатки еды. Но не следует забывать, что кусочек кремового торта, вчерашний борщ или мясные котлеты - это продукты, которые не могут хранится неделями. В процессе хранения, в пище начинают размножатся бактерии способные вызывать тяжелые и даже смертельные заболевания.
7. Тушь для ресниц
Тушь для ресниц.
На заметку каждой девушке - тушь для ресниц следует менять каждые два-три месяца. Жидкая среда туши — самый настоящий дом для бактерий. Старое косметическое средство может вызывать раздражение глаз, плохо влиять на ресницы или стать причиной воспаления.
8. Контактные линзы
Контактные линзы.
Так как контактные линзы очень плотно прилегают к роговице глаза, заботится об их чистоте и сроке годности следует особо тщательно. Ношение линз дольше срока их эксплуатации чревато дискомфортом, конъюнктивитами, воспалениями или даже язвами роговицы.
9. Старые специи
Упаковки со старыми специями.
Баночки с редко используемыми специями тоже следует периодически обновлять. Сухие специи не нанесут вреда здоровью, однако со временем потеряют свои вкусовые качества и аромат.
10. Солнцезащитный крем
Прошлогодний крем для загара.
Ни в коем случае не стоит хранить остатки солнцезащитного крема. Со временем вещества, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета, разрушаются и прошлогодний крем теряет свои защитные функции, а его использование может спровоцировать преждевременное старение, солнечные ожоги и сухость кожи.
11. Жидкий блеск для губ
Жидкий блеск или помада для губ.
Всё, что используется для ухода, гигиены или обработки рта, очень быстро становится рассадником бактерий. Жидкие средства для губ не стоит использовать дольше шести месяцев.
12. Фильтры кондиционеров
Фильтры в кондиционере.
Впереди жаркое лето, а значит - пора активного использования кондиционеров в домах и офисах. Однако перед очередным сезоном использованием уже не нового кондиционера следует обязательно хорошо почистить фильтры от пыли, грязи и плесени, осевшей на нем. По данным исследований, качество воздуха в помещении с грязным фильтром кондиционера в 25–100 раз хуже, чем на улице.
13. Старый бюстгальтер
Растянутый бюстгальтер.
Даже самый удобный, качественный и горячо-любимый бюстгальтер со временем приходит в негодность. Не стоит забывать, что растянутые чашки и лямки не справляются с поддержкой груди, а значит - подвергают ткани молочной железы подвергаются деформации и старению.
14. Губки для мытья посуды
Губки для мытья посуды.
Сложно поверить, что давно полюбившиеся губки для мытья посуды очень быстро и сами становятся опасным источником загрязнений. Сырость, влажность и остатки еды - настоящий курорт для бактерий. Поэтому, для мытья посуды лучше использовать тонкую тряпку или почаще менять губки.
15. Разделочная доска
Разделочные доски из пластика.
Производители пластиковых разделочных досок уверяют, что они гигиеничнее и более долговечны, чем деревянные. Однако со временем на таких досках появляются царапины от ножей, в которых заводятся микробы. Так, что даже пластиковые разделочные доски не стоит использовать годами.
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