Способ посадки огурцов, который порадует урожаем даже на балконе

Для того чтобы получить хороший урожай огурцов вовсе не обязательно отводить под грядки много места. Существует уникальный способ, позволяющий получить отменный урожай, имея минимум пространства. Импровизированные грядки предлагается обустроить в пластиковых ведрах.

А благодаря небольшой хитрости огуречные плети, находящиеся на ограниченном участке земли будут непрерывно получать все необходимое для интенсивного развития и наращивания плодов.

Берем большое ведро и делаем в корпусе достаточное количество отверстий. Обрезаем пластиковую бутылку так, чтобы получить стакан, совпадающий с ведром по высоте. Стакан также дополняем дырками, но более крупными.



Подготавливаем почву для огурцов. Внутрь ведра помещаем обрезанную бутылку, выставляем ее посредине, а затем со всех сторон засыпаем землей. Землю по мере наполнения ведра уплотняем. Заполнив ведро до верху, высаживаем в него 3-4 куста огурцов.



В стакан помещаем органику. Это могут быть очистки от овощей, кожура от банана, сорная трава. По возможности утрамбовываем содержимое стакана как можно плотнее. Затем поливаем высаженную рассаду, не забывая полностью залить водой и содержимое стакана. В дальнейшем, когда корневая система у огурцов разовьется, полив можно осуществлять через стакан.

Дальше остается лишь своевременно поливать рассаду. Постоянно получающие подпитку огурцы быстро наращивают зеленую массу. Как только на будущих плетях образуется по 3-4 настоящих листа, огурцам потребуются подпорки.Чтобы огурцы быстрее нарастали, периодически убираем часть листьев и пасынков, обеспечивая плодам нужное количество света и хорошую вентиляцию.Поверьте, недостатка в огурцах при таком способе посадки точно не будет.