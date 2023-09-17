Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы

С нами не соскучишься!

Все мы знаем о радиационной аварии на АЭС Фукусима-1. Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть зараженные территории, к сожалению, не все хозяева забрали с собой питомцев. Нашелся человек, который не оставил животных умирать с голоду. Его зовут Наото Мацумура - рабочий-строитель, который живет в зоне отчуждения и заботится о братьях меньших.





Наото - единственный человек, живущий в 20-километровой зоне отчуждения



















Он покинул зараженную территорию во время массовой эвакуации, но не мог спокойно жить - мысли о брошенных животных не давали ему покоя

















Сначала он вернулся к своим питомцам, а потом увидел так много голодных животных, что стал заботиться о каждом

















55-летний Мацумура знает, что его здоровье пострадает от радиации, но это его совсем не беспокоит

















Врачи сказали, что последствия жизни в радиационной зоне скажутся на его здоровье лишь спустя 30-40 лет. Поэтому мужчина абсолютно спокоен.

















Мацумура обнаружил тысячи коров, умерших в закрытых амбарах

















Он так же освободил множество животных от цепей

















Теперь жизни многих животных зависят от Наото

















Правительство запретило ему жить в зоне отчуждения, но запреты не остановили Наото

















Мужчина заботится о животных с 2011 года

















Наото удается кормить многочисленных животных благодаря пожертвованиям неравнодушных людей

















Наото называют "Защитником животных Фукусимы"

















У мужчины, конечно, отличное чувство юмора













