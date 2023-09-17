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Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы

Все мы знаем о радиационной аварии на АЭС Фукусима-1. Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть зараженные территории, к сожалению, не все хозяева забрали с собой питомцев. Нашелся человек, который не оставил животных умирать с голоду. Его зовут Наото Мацумура - рабочий-строитель, который живет в зоне отчуждения и заботится о братьях меньших.


Наото - единственный человек, живущий в 20-километровой зоне отчуждения





Наото - единственный человек, живущий в 20-километровой зоне отчуждения животные, мужчина, фукусима






Он покинул зараженную территорию во время массовой эвакуации, но не мог спокойно жить - мысли о брошенных животных не давали ему покоя





Он покинул зараженную территорию во время массовой эвакуации, но не мог спокойно жить - мысли о брошенных животных не давали ему покоя животные, мужчина, фукусима





Сначала он вернулся к своим питомцам, а потом увидел так много голодных животных, что стал заботиться о каждом





Сначала он вернулся к своим питомцам, а потом увидел так много голодных животных, что стал заботиться о каждом животные, мужчина, фукусима





55-летний Мацумура знает, что его здоровье пострадает от радиации, но это его совсем не беспокоит





55-летний Мацумура знает, что его здоровье пострадает от радиации, но это его совсем не беспокоит животные, мужчина, фукусима





Врачи сказали, что последствия жизни в радиационной зоне скажутся на его здоровье лишь спустя 30-40 лет. Поэтому мужчина абсолютно спокоен.





Врачи сказали, что последствия жизни в радиационной зоне скажутся на его здоровье лишь спустя 30-40 лет. Поэтому мужчина абсолютно спокоен. животные, мужчина, фукусима





Мацумура обнаружил тысячи коров, умерших в закрытых амбарах





Мацумура обнаружил тысячи коров, умерших в закрытых амбарах животные, мужчина, фукусима







Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы животные, мужчина, фукусима





Он так же освободил множество животных от цепей





Он так же освободил множество животных от цепей животные, мужчина, фукусима





Теперь жизни многих животных зависят от Наото





Теперь жизни многих животных зависят от Наото животные, мужчина, фукусима





Правительство запретило ему жить в зоне отчуждения, но запреты не остановили Наото





Правительство запретило ему жить в зоне отчуждения, но запреты не остановили Наото животные, мужчина, фукусима





Мужчина заботится о животных с 2011 года





Мужчина заботится о животных с 2011 года животные, мужчина, фукусима





Наото удается кормить многочисленных животных благодаря пожертвованиям неравнодушных людей





Наото удается кормить многочисленных животных благодаря пожертвованиям неравнодушных людей животные, мужчина, фукусима





Наото называют "Защитником животных Фукусимы"





Наото называют





У мужчины, конечно, отличное чувство юмора





У мужчины, конечно, отличное чувство юмора животные, мужчина, фукусима







Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы животные, мужчина, фукусима







Кормилец брошенных животных в зоне отчуждения Фукусимы животные, мужчина, фукусима

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