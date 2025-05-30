Кто придумал правило покупать девочкам все розовое

Почему розовый цвет считается женским/ фото: film.ru, Pinterest.com

1. Теория современных психологов

С 5 лет девочки уже понимают, что розовый их цвет/ фото: oboilux.ru

2. Материнский инстинкт

Розовый цвет женской психикой воспринимается позитивно/ фото: in.pinterest.com

3. Европейское модное влияние

Раньше в Европе маленькие девочки и мальчики носили белые платья/ фото: 1zoom.ru

Цвет платья Мейми Эйзенхауэр стал самым трендовым в 50-х/ фото: eisenhowerlibrary.gov

4. Традиции царской России

Все оттенки красного использовали в женской одежде еще в царской России/ фото:ramenskoye.ru

5. Розовому отведена особая роль

Розовый цвет активно используют в маркетинге для привлечения женского внимания/ фото: ru.pinterest.com