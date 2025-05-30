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Кто придумал правило покупать девочкам все розовое


Почему розовый цвет считается женским/ фото: film.ru, Pinterest.com

Почему розовый цвет считается женским/ фото: film.ru, Pinterest.com

 

Во время выписки из родильного дома девочек пеленают в конверт, который повязывают лентой розового цвета. Затем младенца наряжают в розовые пеленки, ползунки, платья и кофточки. Но кто придумал правило, что девочкам нужно покупать все розовое?
Оказывается, эта традиция появилась еще в царские времена, а, возможно, это связано с эволюционными процессами...

1. Теория современных психологов


С 5 лет девочки уже понимают, что розовый их цвет/ фото: oboilux.ru

С 5 лет девочки уже понимают, что розовый их цвет/ фото: oboilux.ru

 

В британском журнале психологии и развития ученые обнародовали краткий отчет о развитии цветовых предпочтениях прекрасного пола. Специалисты утверждают, что 5-летние девочки при выборе цвета отдают предпочтение розовому, а мальчики его избегают. А вот малыши до трех лет выбирают совершенно разные цвета. Явной тяги к розовому у них нет.

Психологи считают, что это связано с социальным влиянием на детей. К пяти годам дети уже четко понимают свою половую принадлежность. А в современном обществе принято, что розовый — это «фирменный» цвет женского пола. Маленькие девочки активно проявляют желание соответствовать этим нормам. Но почему девочкам прививают тягу именно к розовому цвету, а не к зеленому или желтому?

2. Материнский инстинкт


Розовый цвет женской психикой воспринимается позитивно/ фото: in.pinterest.com

Розовый цвет женской психикой воспринимается позитивно/ фото: in.pinterest.com

 

Существует теория, что страсть к розовому цвету у женщин появилась еще в древние времена, когда люди выживали благодаря собирательству. Розовый цвет помогал женщинам определять самые вкусные плоды и ягоды.
Также этот цвет связан с материнским инстинктом. Женщины стремились выбрать здорового сильного партнера, который поможет продолжить род. Определить его состояние здоровья можно было по цвету кожи. Если она имеет теплый розовый оттенок, значит, мужчина здоров. По цвету кожи также можно было определить физическое состояние малыша — розовые щечки считались признаком крепкого здоровья.

3. Европейское модное влияние


Раньше в Европе маленькие девочки и мальчики носили белые платья/ фото: 1zoom.ru

Раньше в Европе маленькие девочки и мальчики носили белые платья/ фото: 1zoom.ru

 

До 30-х годов в Европе всех детей одевали в хлопковые платья белого цвета. Такие вещи можно было отбеливать, когда они сильно загрязнятся. Но ближе к 40-м годам мода начинает меняться. Производители одежды выпускать вещи, которые стали маленькой копией взрослой одежды. Девочек стали наряжать в платья, юбочки и кофточки, а мальчиков в брюки и рубашки. Благодаря такому ходу, девочкам больше не нужно было донашивать одежду после старших братьев. Правда, цветового разделения пока не случилось...
Цвет платья Мейми Эйзенхауэр стал самым трендовым в 50-х/ фото: eisenhowerlibrary.gov

Цвет платья Мейми Эйзенхауэр стал самым трендовым в 50-х/ фото: eisenhowerlibrary.gov

 

Но в 50-х годах в журнале моды публикуют снимок, на котором изображена жена президента США Дуайта Эйзенхауэр в платье нежно-розового цвета. Этот оттенок свел с ума европейских модниц. Они стали скупать материал для пошива и готовую одежду цвета как у первой леди. Розовый стал модным цветом. И в 60-х он окончательно закрепился в категории «девчачьего» цвета. А вот голубой цвет стал все чаще встречаться в мужском гардеробе.

Эксперты моды предполагают, что раз девочки стали носить одежду теплого оттенка, то мальчикам подойдет противоположный цвет — холодный синий. В живописи можно заметить, что голубой цвет раньше тоже считался «женским». К примеру, Дева Мария часто изображена в голубом платье. Этот цвет символизирует чистоту и нежность. Тем не менее со временем его все же «отдали» мальчикам.

4. Традиции царской России


Все оттенки красного использовали в женской одежде еще в царской России/ фото:ramenskoye.ru

Все оттенки красного использовали в женской одежде еще в царской России/ фото:ramenskoye.ru

 

В России история развития розового цвета как «женского» имеет совсем другие корни. Предположительно, в этот цвет стали наряжать девочек после введения государственной награды. Во времена царской России после обряда крещения девочкам из высшего света вручали орден Святой Великомученицы Екатерины. Награда была в виде звезды, расположенной на красной ленточке. У мальчиков тоже был орден — он был на синей ленте.

Так и повелось считать, что красный цвет для девочек. Родители повязывали красные ленты на одеяло, чтобы показать пол ребенка. А спустя несколько десятков лет начали менять оттенок, посчитав, что красный слишком «агрессивный» цвет для новорожденных. Ленты стали нежного розового цвета.

5. Розовому отведена особая роль


Розовый цвет активно используют в маркетинге для привлечения женского внимания/ фото: ru.pinterest.com

Розовый цвет активно используют в маркетинге для привлечения женского внимания/ фото: ru.pinterest.com

 

В современном мире розовый цвет занимает особое место. Многие компании, которые работают с женской аудиторией, выбирают преимущественно розовый. Это цвет помогает привлечь внимание женщин. Его используют в одежде, нижнем белье, косметике, флористике, еде, посуде, игрушках и многом другом.
В 2016 году в институте цвета Pantone было проведено исследование, в ходе которого специалисты установили, что мягкий розовый цвет стал популярным цветом среди нового поколения. Многие бренды учли этот факт и теперь разбавляют скучные строгие цвета розовым, чтобы выделиться из толпы и привлечь новых покупателей.

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