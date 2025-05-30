Кто придумал правило покупать девочкам все розовое

Почему розовый цвет считается женским/ фото: film.ru, Pinterest.com
Во время выписки из родильного дома девочек пеленают в конверт, который повязывают лентой розового цвета. Затем младенца наряжают в розовые пеленки, ползунки, платья и кофточки. Но кто придумал правило, что девочкам нужно покупать все розовое?
1. Теория современных психологов
С 5 лет девочки уже понимают, что розовый их цвет/ фото: oboilux.ru
В британском журнале психологии и развития ученые обнародовали краткий отчет о развитии цветовых предпочтениях прекрасного пола. Специалисты утверждают, что 5-летние девочки при выборе цвета отдают предпочтение розовому, а мальчики его избегают. А вот малыши до трех лет выбирают совершенно разные цвета. Явной тяги к розовому у них нет.
Психологи считают, что это связано с социальным влиянием на детей. К пяти годам дети уже четко понимают свою половую принадлежность. А в современном обществе принято, что розовый — это «фирменный» цвет женского пола. Маленькие девочки активно проявляют желание соответствовать этим нормам. Но почему девочкам прививают тягу именно к розовому цвету, а не к зеленому или желтому?
2. Материнский инстинкт
Розовый цвет женской психикой воспринимается позитивно/ фото: in.pinterest.com
Существует теория, что страсть к розовому цвету у женщин появилась еще в древние времена, когда люди выживали благодаря собирательству. Розовый цвет помогал женщинам определять самые вкусные плоды и ягоды.
3. Европейское модное влияние
Раньше в Европе маленькие девочки и мальчики носили белые платья/ фото: 1zoom.ru
До 30-х годов в Европе всех детей одевали в хлопковые платья белого цвета. Такие вещи можно было отбеливать, когда они сильно загрязнятся. Но ближе к 40-м годам мода начинает меняться. Производители одежды выпускать вещи, которые стали маленькой копией взрослой одежды. Девочек стали наряжать в платья, юбочки и кофточки, а мальчиков в брюки и рубашки. Благодаря такому ходу, девочкам больше не нужно было донашивать одежду после старших братьев. Правда, цветового разделения пока не случилось...
Цвет платья Мейми Эйзенхауэр стал самым трендовым в 50-х/ фото: eisenhowerlibrary.gov
Но в 50-х годах в журнале моды публикуют снимок, на котором изображена жена президента США Дуайта Эйзенхауэр в платье нежно-розового цвета. Этот оттенок свел с ума европейских модниц. Они стали скупать материал для пошива и готовую одежду цвета как у первой леди. Розовый стал модным цветом. И в 60-х он окончательно закрепился в категории «девчачьего» цвета. А вот голубой цвет стал все чаще встречаться в мужском гардеробе.
Эксперты моды предполагают, что раз девочки стали носить одежду теплого оттенка, то мальчикам подойдет противоположный цвет — холодный синий. В живописи можно заметить, что голубой цвет раньше тоже считался «женским». К примеру, Дева Мария часто изображена в голубом платье. Этот цвет символизирует чистоту и нежность. Тем не менее со временем его все же «отдали» мальчикам.
4. Традиции царской России
Все оттенки красного использовали в женской одежде еще в царской России/ фото:ramenskoye.ru
В России история развития розового цвета как «женского» имеет совсем другие корни. Предположительно, в этот цвет стали наряжать девочек после введения государственной награды. Во времена царской России после обряда крещения девочкам из высшего света вручали орден Святой Великомученицы Екатерины. Награда была в виде звезды, расположенной на красной ленточке. У мальчиков тоже был орден — он был на синей ленте.
Так и повелось считать, что красный цвет для девочек. Родители повязывали красные ленты на одеяло, чтобы показать пол ребенка. А спустя несколько десятков лет начали менять оттенок, посчитав, что красный слишком «агрессивный» цвет для новорожденных. Ленты стали нежного розового цвета.
5. Розовому отведена особая роль
Розовый цвет активно используют в маркетинге для привлечения женского внимания/ фото: ru.pinterest.com
В современном мире розовый цвет занимает особое место. Многие компании, которые работают с женской аудиторией, выбирают преимущественно розовый. Это цвет помогает привлечь внимание женщин. Его используют в одежде, нижнем белье, косметике, флористике, еде, посуде, игрушках и многом другом.
В 2016 году в институте цвета Pantone было проведено исследование, в ходе которого специалисты установили, что мягкий розовый цвет стал популярным цветом среди нового поколения. Многие бренды учли этот факт и теперь разбавляют скучные строгие цвета розовым, чтобы выделиться из толпы и привлечь новых покупателей.
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